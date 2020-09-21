Противостояние Пекина и Вашингтона даёт шанс Москве

Соединённые Штаты уже практически не стесняются называть Китай своим главным стратегическим противником. Пока что война идёт в рамках дипломатии и экономики – не перерастёт ли она в настоящую? И не пришла ли пора Китаю считаться государством номер один? Об этом иностранному корреспонденту «Нашей Версии» рассказал живущий в Лондоне политолог Пир Риаз Али Шах.

– Можно ли однозначно сказать – так кто же сильнее?

– Можно. И те и другие слабые. Почему? У США нет стратегии. Это, кстати, уже обеспокоило и патриархов американской внешней политики. Киссинджер задаётся вопросом: как вы собираетесь завоевать доверие исламского мира после того, что натворили? Бжезинский тоже с грустью констатировал: когда-то голые сиськи и развлечения помогли нам победить СССР. Но что делать теперь? Вот и другой современный мыслитель, Нассим Талеб, замечает – мол, американская политика очень статична. Действительно, время изменилось, а американцы продолжают действовать по лекалам холодной войны. Ещё и гораздо грубее, потому что теперь они не встречают противодействия. Как говорит русская пословица, сила есть – ума не надо. Какую угрозу представляли для Америки Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи? Последний покаялся, полностью открылся Западу, держал миллиарды в лондонских банках, чтобы доказать свою лояльность. Так какой смысл был превращать цветущую страну в пепелище? Ведь, будучи владельцем мировой резервной валюты, США как никто должны быть заинтересованы в стабильности. А сея конфликты, они вредят себе, не только теряя триллионы долларов, но и утрачивая доверие тех, кто вкладывается в американские гособлигации.

«Американцам в лучшем случае не верят, в худшем – их ненавидят»

– Штаты ведут себя даже не как мировой полицейский, а как беспринципный рэкетир. Создают проблемы, затем предлагают «крышу» и ведут разборки. Запугивают европейцев российской угрозой, блокируют их сотрудничество с Москвой. Хотя ничто так не укрепляет безопасность, как газопроводы и торговля. Другой пример: анонсировали сделку века между Израилем и Палестиной, встретили сопротивление со всех сторон, но не признали очередной ошибки, а объявили – вместо супер­сделки Израиль и Эмираты установят дипотношения. Калоши не завезли – возьмите трусами…

– Это ещё одно устаревшее политическое лекало: разделяй и властвуй. Оно работало, пока мир был большим. Сейчас он маленький и тесно переплетён.Но английские советники не без лукавства продолжают навязывать старшему американскому брату старые инструменты – подшакалить, половить рыбку в мутной воде. Счёт за брексит Штатам будет выставлен по полной. Зачем он им был нужен? Чтобы поприжать немцев и французов. Но те не испугались. А после демонстративного вывода американских подразделений из Германии только с облегчением вздохнули. Кто сегодня главные провод­ники заокеанской политики в Европе? Поляки, румыны, прибалты. Мелкая политика – мелкие партнёры. И так везде. Американцам в лучшем случае не верят, в худшем – их ненавидят. Где-то проходят демонстрации в их поддержку. Откуда-то несутся слова благодарности.

– Очевидно, что внешнюю политику власти США приносят в жертву сиюминутным внутриполитическим интересам. Когда-то ради предвыборных рейтингов вводили войска, сейчас с этим же прицелом выводят их из Афганистана, Ирака и Сирии.

– Их внутренняя политика ещё более мелочная и примитивная. Точнее, это даже не политика, а интриги расколотой элиты. Интересы отдельных корпораций и групп ставятся выше интересов страны. Идёт разрушение всех ветвей власти. Коррупция в виде лоббизма приняла системный характер.

Когда-то американцы развернули инфраструктуру террора против СССР в Афганистане. Но, добившись своих целей, и не подумали её свернуть. Наоборот, стали развивать. Эта затея оказалась очень выгодной для разведчиков, военных и бизнесменов Америки и Пакистана. В 1993 году агент пакистанских спецслужб Канси застрелил рядом со штаб-квартирой ЦРУ двух сотрудников ведомства и ранил троих. До сих пор так и неясно – то ли не поделили деньги, то ли заметали следы. Но после этого пакистанские власти два года скрывали убийцу в зоне племён. Пока американцы не обнаружили его в результате масштабной операции. А недавно в Пакистане прошли организованные властями демонстрации в поддержку известной террористки Сиддики, сидящей в американской тюрьме. И таких примеров множество. После атаки на башни-близнецы Буш предупреждал тогдашнего пакистанского лидера Мушаррафа (ныне заочно приговорённого к смерти): если вы не с нами, то мы ввергнем вас в Средневековье. Но ничего не изменилось – пакистанцы прятали у себя Усаму бен Ладена, а потом его сменщика Завахири. Не говоря уже о том, что талибы (запрещены в РФ - ред.) и другие террористические группировки находятся под полным контролем пакистанских спецслужб. Дошло до того, что американские транспорты с оружием, шедшие из порта Карачи в Афганистан, подвергались атакам и разграблению на территории Пакистана. После чего передовые образцы вооружений волшебным образом оказывались у Китая, с которым отношения у пакистанцев давным-давно более тесные, чем с США.

«Китайцы для прочего мира непонятные, чужие»

– А как со стратегией у Китая?

– У него она единственно возможная – экспансия. И она проводится очень успешно, эксплуатируя американские промахи. После устроенного рэкетиром погрома появляется мастеровой в лице Пекина: чем помочь, что починить? Люди видят, как мгновенно появляются новые автострады, порты. Китайские студенты заполняют западные университеты, а потом и офисы ведущих корпораций, где высоко ценят их прагматизм и трудолюбие. С другой стороны, в китайских вузах очень дёшево и качественно учат студентов из развивающихся стран. В Пакистане и некоторых других странах открываются китайские школы, чтобы облегчить местным попадание в китайскую орбиту.

– То есть Китай берёт верх?

– Нет. Слишком неравные стартовые возможности и потенциалы. У Китая нет военной инфраструктуры и опыта успешных боевых действий за рубежом. При гигантском скачке в развитии технологий Китай продолжает отставать от Запада. Доллар во много раз популярнее юаня, а английский язык – китайского. Китайцы для прочего мира непонятные, чужие. Они и сами говорят: мы и остальной мир. Кроме того, они мягко стелют, но очень жёстко спрашивают за оказанные услуги. Нет денег – заберём имущество. Обеспокоенность китайской экспансией дали Штатам куда более качественных союзников, чем они сами. В итоге американцы с удовольствием ухватились за излюбленный инструмент холодной войны: сколачивать блок против мирового зла.

– Но опять с помощью дубинки. Помпео посещает Израиль и Саудовскую Аравию, после чего тамошние власти отбирают у китайцев крупные проекты, закрывают китайские предприятия, рвут торговые связи. Хотя почему бы американцам не предложить экономическую альтернативу, для которой у них возможностей больше, чем у китайцев.

– Конечно. Торговый путь из Бенгалии в Среднюю Азию и из Владивостока до Лиссабона куда перспективнее китайского «шёлкового пути». Но для этого нужен новый подход, основанный на кооперации, а не разъединении. Надо не плодить врагов, а создавать друзей. И сегодня есть признаки того, что Штаты начинают об этом задумываться. Трамп заморозил 2 млрд военной помощи Пакистану, недоумевая, куда делись 33 млрд, выделенные на борьбу с терроризмом. Американские СМИ неожиданно проявили в этом большую осведомлённость. Бывший глава пакистанского генштаба купил остров за 4 млрд долларов. Бывший командующий военным округом открыл в Штатах бизнес на 100 миллионов. Их партнёры с американской стороны пока не названы, но они хорошо известны по сов­местной борьбе с террором. Не исключено, что после переизбрания Трамп постарается наладить и отношения с Россией. Хотя о коренном повороте в политике говорить не приходится. Сейчас Америка упускает шанс возглавить курс на созидание. И не даёт сделать этого Китаю. Пока одни уже не могут править миром, а другие ещё не могут, самое время для создания региональных интеграционных союзов государств на основе взаимовыгодного сотрудничества.