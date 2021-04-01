Противостояние между Россией и Западом достигло дна - Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

Шеф отечественной дипломатии сравнил поведение США с дворовым хулиганом

Отношения между Западом и Россией находятся сейчас на самом дне, однако у Москвы остается еще надежда, что там все осознают связанные с этим риски. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале", выпуск которой выйдет сегодня поздно вечером.

Шеф отечественной дипломатии, отвечая на вопрос ведущих, было ли ему когда-либо ранее так тревожно, чем сейчас в связи с нынешними противоречиями, возникшими в диалоге западных стран с нами, сказал: "И да, и нет".

"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", – цитирует РИА "Новости" главу МИД.

Лавров отметил, что за последние годы именно западные дипломаты ввели в свой лексикон для использования на международной арене словосочетание "гибридная война", которая якобы развязана Москвой, сделав его популярным по отношению к России. При этом министр считает, что "благоразумие" все-таки возобладает.

Что касается всевозможных европейских санкций в адрес РФ, то здесь наши власти будут отвечать обязательно, но не всегда симметрично, поскольку реагировать "на злостные действия" можно по-разному, указал Лавров. Он привел в пример реакцию Китая на такие же рестрикции Старого света в отношении Пекина. Поднебесная просто санкционировала конкретные организации и физлица, слишком активно выступавшие против китайцев. Вот Москва поступает ровно также, подчеркнул руководитель дипведомства.

По мнению министра, на Западе "либо не читали (что скорее всего), либо забыли былину об Илье Муромце, который спал на печке и никто не обращал на это внимание".

Также Лавров сравнил политику Вашингтона с поведением "дворового хулигана". Он напомнил, что в детстве почти у всех были во дворах один-два возмутителя спокойствия, которые обижали слабых, отбирали у них деньги, которые мама давала на пирожки и мороженое, отвешивали тумаки и совершали прочие хулиганские проступки.

"Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать. Нам даже подрастать не надо. Мы не ищем никакой конфронтации", – подчеркнул глава МИД РФ.

Министр назвал скандальное заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина в интервью каналу ABC "возмутительной беспрецедентной риторикой". По его словам, разрушительные действия Вашингтона в сфере отношений с Москвой начались еще при экс-хозяине Белого дома Бараке Обаме и продолжаются до сих пор. Хотя признал, что республиканец Дональд Трамп пытался наладить диалог с Россией, однако ему это не позволили в собственной администрации.

Напомним, ранее в марте Лавров, оценивая состояние отношений РФ с Евросоюзом, объявил, что их сейчас попросту нет. В этом он обвинил Брюссель, который сам все делает, чтобы между коллективной Европой и нашей страной не было контактов.

