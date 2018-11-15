«Противостояние двух моделей миропорядка»: смогут ли Вашингтон и Пекин избежать холодной войны

Вице-президент США Майкл Пенс считает, что Соединённые Штаты готовы к холодной войне с Китаем. Заявление прозвучало в интервью The Washington Post накануне визита Пенса в Сингапур на саммит АСЕАН. По словам Пенса, противоречия между Соединёнными Штатами и Китаем могут обсудить Трамп и Си Цзиньпин на встрече в рамках саммита G20. Как полагают эксперты, Вашингтон в противостоянии с Пекином преследует не только экономические, но и политические цели, что усиливает напряжённость в отношениях между странами.

США готовы к холодной войне с Китаем. Об этом в интервью The Washington Post заявил вице-президент США Майк Пенс.

Пенс отметил, что «если Китай стремится избежать полномасштабной холодной войны с США и их партнёрами, он должен фундаментально изменить своё поведение». Ранее об опасности начала холодной войны между США и Китаем писало агентство Bloomberg, указывая на открытое недовольство Пекина действиями Вашингтона.

На этот раз уже Пенс обозначил список претензий со стороны Вашингтона к Пекину, которые выходят далеко за пределы проблем в двусторонней торговле.

Среди вопросов, которые вызывают беспокойство Вашингтона, как следует из интервью Майка Пенса, — проблема прав в области интеллектуальной собственности, которые якобы постоянно нарушает Китай, уважение к международным нормам и правилам, свобода мореплавания (вопрос Южно-Китайского моря) и даже «вмешательство Коммунистической партии Китая в политику западных стран».

На прямой вопрос журналиста, что будет, если Китай откажется действовать в Азии так, чтобы избежать холодной войны с США, Пенс ответил: «Так тому и быть». В частности по его словам, хотя США ранее ввели тарифы на китайские товары на сумму в 250 млрд долларов, они могут «удвоить эту сумму». Кроме экономических инструментов, Вашингтон, по словам вице-президента, готов усилить дипломатическое и политическое давление на Китай.

Ранее президент США заявлял, что у него хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Как отметил в интервью RT профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский, цель всех этих заявлений — добиться от КНР уступок на дальнейших переговорах. Главы США и Китая могут встретиться уже на саммите G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября — 1 декабря.

«В отношении Китая в администрации есть два направления: злые следователи вроде Пенса и Помпео, которые всё время угрожают Китаю, возлагают на него вину за холодную войну, грозят повышением тарифов и тотальным сдерживанием, и есть сравнительно хороший начальник — Трамп, который может предложить Си Цзиньпину встретиться в Буэнос-Айресе и вместе пообедать, поговорить. Который подчёркивает, что у них прекрасные личные отношения… Это известный приём — держать противника в напряжении и вселять в него надежды», — заявил RT Тавровский.

«Я бы не стал искать глубинный смысл в словах Пенса, — отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский. — Любая страна и её вице-президент будет говорить, что правы мы, а виноваты они. И без этого высказывания Пенса американская администрация исходит из того, что она везде и во всём права».

Заявление о возможности начала холодной войны — не единственный антикитайский жест со стороны Вашингтона за последние два дня. Так, как сообщает Reuters, 14 ноября в Конгрессе США должен быть представлен законопроект о введении санкций против Китая из-за якобы имевших место нарушений прав мусульман-уйгуров в рамках «глобального Акта Магнитского».

Кроме того, комиссия конгресса США по отношениям с Китаем представила в среду доклад, в котором рекомендовала президентской администрации ежегодно докладывать конгрессу о возможных угрозах для национальной безопасности из-за технологического сотрудничества американских компаний с КНР. Также комиссия американского законодательного собрания считает необходимым создать фонд для помощи странам, которые вынуждены обращаться к КНР за инвестициями.

Тихоокеанское турне

Визиту Майкла Пенса в Сингапур предшествовала его остановка в Японии. В Токио вице-президент США пообщался с японским премьер-министром Синдзо Абэ, в конце октября посетившим Китай. В ходе саммита АСЕАН, а также во время следующего за ним саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее Пенс должен встретиться с лидерами Сингапура, Индии, Австралии, Мьянмы и Папуа-Новой Гвинеи.

В преддверии турне вице-президента США в Восточную Азию англоязычная газета ЦК КПК The Global Times обвинила его в попытках помешать нормализации отношений Китая с соседями по Южно-Китайскому морю. Пекин и приграничные государства обсуждают сейчас кодекс поведения в водах спорной акватории, на острова и шельф которой претендуют КНР, Тайвань, Филиппины, Вьетнам, Бруней и Малайзия.

Американский миноносец Decatur в Южно-Китайском море

AFP

© Petty Officer 2ndClass Diana QUINLAN / Navy Media Content Operations (N

«Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, но, поскольку на саммите ожидается вице-президент США Майк Пенс, эту тему могут поднять, — сообщил газете Global Times научный сотрудник Шанхайской академии общественных наук Ли Кайшэн. — Сейчас на этот вопрос влияют внешние факторы, такие как Соединённые Штаты, воспринимающие Южно-Китайское море как точку, в которой можно создать противовес китайскому влиянию».

Кроме того, как сообщают американские СМИ, в ходе своего турне Майк Пенс может обсудить с азиатскими лидерами перспективы их сотрудничества с США по линии Международной корпорации по развитию и финансам (USIDFC) с годовым бюджетом в $60 млрд, созданной решением конгресса США в октябре текущего года.

Администрация Трампа рассматривает её как альтернативу китайскому «долговому капкану» в рамках проекта «Один пояс, один путь», отметил в октябре во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне сам Пенс.

Как отметил в интервью RT президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, за сопротивлением США росту влияния Китая стоит стремление сохранить ведущие позиции в Тихом океане.

«Китай и США представляют собой страны, относящиеся к совершенно разным системам, — заявил RT Санакоев. — Китай строит социалистическое государство в интересах китайского народа. Трамп говорит, что действует в интересах американцев, но мы видим, что США ведут непримиримую империалистическую битву за сферы влияния».

По словам Юрия Тавровского, США осуществляют политику по тотальному сдерживанию Китая по всем фронтам.

«Основной упор сейчас от торговой войны будет перемещаться в сторону недопущения Китая к новым технологиям. Будут открываться и другие фронты, в том числе и военные — конце ноября пройдут крупнейшие военно-морские учения США в Тайваньском проливе. Это очень опасный сигнал», — утверждает политолог.

Накануне переговоров

Хотя одновременно с Майком Пенсом на саммите АСЕАН планирует присутствовать премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, а на саммите АТЭС — председатель КНР Си Цзиньпин, встречи с представителями Китая в графике американского чиновника нет.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на саммите АСЕАН

Reuters

© Edgar Su

Но в интервью The Washington Post он подчеркнул, что переговоры Трампа и Си Цзиньпина возможны в Аргентине, в рамках саммита G20.

«Они могут приехать в Аргентину с конкретными предложениями, касающимися не только торгового дефицита», — подчеркнул вице-президент США.

Встречу лидеров Китая и США подтвердил 13 ноября и директор Национального экономического совета Соединённых Штатов Ларри Кадлоу. По его словам, переговоры между США и Китаем сейчас продвигаются на всех уровнях, и администрация Трампа ведёт масштабную подготовку к встрече.

«В истории так уже бывало не раз, когда у Китая и США обострялись отношения. Торговые войны, санкции — всё это уже было, и каждый раз выяснялось, что речь шла о требованиях неких экономических уступок. И периодически, в 2011 году последний раз, такие переговоры заканчивались компромиссом, масштабным торговым договором», — отмечает Сергей Санакоев.

Однако сейчас противоречия между двумя странами не сводятся только к экономике, а перетекают и в сферу политики. Кроме того, во многих вопросах ни одна из сторон не хочет идти на уступки, говорит политолог.

«Речь идёт не о конкурентном противостоянии между «экономикой номер один» и «экономикой номер два», а о противостоянии двух моделей миропорядка: старого — лидером которого были США, и новой моделью, которую Китай выстраивает вместе с Россией и другими странами», — подчёркивает Санакоев.

С такой трактовкой согласен и Максим Братерский.

«Вопрос не в торговле и в нарушении интеллектуальных прав, в которых обвиняют Пекин. КНР растёт слишком быстро, и скоро совсем затмит Соединённые Штаты», — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Санакоева, поведение американской администрации делает многие компромиссы для Китая неприемлемыми. Так, в апреле 2017 года Си Цзиньпин по личному приглашению Трампа посетил его загородную резиденцию во Флориде. Как позже рассказал сам Трамп, во время визита, прямо за ужином, он сообщил китайскому гостю, что нанёс ракетный удар по Сирии.

Однако в Пекине восприняли такое поведение Трампа как знак неуважения к КНР, ведь эта страна — член Совета безопасности ООН, а президент США своим поведением продемонстрировал, что полностью игнорирует эту структуру.

Позже, в сентябре 2018 года, Пекин отменил визит высокопоставленной делегации в Вашингтон из-за новых пошлин, введённых Дональдом Трампом, и угроз со стороны американского президента.

«Китайцы всегда готовы к переговорам и поиску решений, — отмечает Сергей Санакоев. — Но если Трамп продолжит своё хамство, то, уверяю вас, компромисса не будет».

По словам Максима Братерского, ожидать серьёзного прорыва от встречи Трампа и Си Цзиньпина не стоит.

«На встречи Трампа уже не хочется смотреть. Каждый раз появляется твит о том, что она прошла великолепно и всё просто замечательно, после чего объявляются новые санкции. Такая ситуация может повториться и на встрече Трампа с Си Цзиньпином в Аргентине, — считает политолог. — Но Си не станет ограничивать Китай перед лицом Вашингтона — Пекин видит, что тут слов больше чем дела».