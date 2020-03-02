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Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России

02 марта 2020, 09:54  •  107 • Аналитика
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом, а между Москвой и Анкарой идут переговоры по организации визита в Россию в ближайшие дни турецкого лидера. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прямо заявил, что возникший кризис "может быть решен только на встрече президентов Путина и Эрдогана".
Согласно неписаному правилу дипломатии, в случае подобных экстренных мероприятий на высшем уровне приезжает тот, кому больше надо. Это вполне точно отражает и реалии идлибских раскладов, поскольку, несмотря на всю привычно громкую и воинственную риторику Эрдогана, факты недвусмысленно свидетельствуют, что наиболее сложное положение сейчас именно у Анкары.
Среди западных экспертов весьма популярна идея о поразительной удачливости России, в результате которой Москва раз за разом выходит победительницей из многочисленных бурь последних лет. Тут, конечно, можно было бы указать, что "везет тому, кто везет" — и это абсолютно справедливо. Однако определенная сермяга в наблюдении имеется, и Турция может служить тому едва ли не ярчайшим примером.
Многовековая история российско-турецких отношений неспроста насчитывает аж двенадцать войн. Наши страны и впрямь являются "естественными" геополитическими противниками в регионе — слишком много точек и тем, где интересы двух держав регулярно сталкиваются лоб в лоб. Разногласия по Сирии — органичное продолжение.
Тем поразительнее прогресс в отношениях двух государств, которые на глазах превращаются в прочное стратегическое партнерство, преодолевающее многочисленные трудности.
Москва без колебаний может записать это в собственные заслуги: Россия очень многое сделала, чтобы запустить именно такой формат взаимодействия с Анкарой. Вот только на руку нам работал — и продолжает работать — ряд объективных обстоятельств, а не только личные особенности турецкого лидера.
Например, ущемленное на протяжении многих лет — и даже десятилетий — чувство национального достоинства, когда Турцию подчеркнуто держали на вторых ролях в НАТО и в прихожей на коврике в ЕС, обернулось резким усилением независимости политики страны и ростом ее державных амбиций. Причем как на словах, так и на деле. С одной стороны, турецкое руководство не склонно выбирать выражения, так что в последние годы в свой адрес услышали много "приятного" и Штаты, и Европа, и НАТО. С другой стороны, Москва умело подыграла происходящему, результатом чего стала немыслимая еще совсем недавно поставка С-400 туркам.
Тем не менее на первое место по значимости выгодных для России обстоятельств надо поставить успехи Турции в экономическом развитии. Это может показаться ироничным, но чем больше турецкие достижения в экономике, тем тщательнее там считают возможные потери от конфликтов с Москвой — просто потому, что Россия стала слишком важным партнером.
В 2015 году раздавались многочисленные издевательские шутки по поводу того, что Москва ответила на свой сбитый турками бомбардировщик всего лишь экономическими ограничениями. Однако уже спустя несколько месяцев стало понятно, что и запрет на работу в России турецких рабочих, и эмбарго на пресловутые помидоры, и приостановка туристических поездок оказались крайне болезненными мерами.
С тех пор ситуация только усугубилась. Запущен "Турецкий поток", который является для Анкары не только экономическим, но и важнейшим геополитическим проектом, поскольку делает страну ключевым газовым хабом для Южной Европы. Стоит напомнить, что президент Эрдоган сразу воспользовался возможностью показать соседям, "кто в доме хозяин".
Строительство АЭС "Аккую" идет полным ходом: в феврале "Росатом" закончил сварку корпуса реактора. Кстати, в АЭС турки заинтересованы не меньше, чем в газопроводе, по причине того, что их экономика требует все больше энергоресурсов, а собственных у Турции — дефицит, в результате чего нефть и газ приходится активно импортировать из той же России.
Упомянутые проекты — лишь малая часть направлений российско-турецкого сотрудничества, которое набирает обороты год от года и заставляет национальных лидеров десять раз думать над любым конфронтационным шагом. В случае Тайипа Эрдогана это особенно актуально в свете его взрывного темперамента и склонности к авантюризму.
Однако дело не только в экономике. Не менее сложные — и выгодные для России — процессы происходят в общественно-политической жизни Турции.
Турецкое общество расщеплено практически пополам. Этот раскол носит как социокультурный, так и политический характер. Он проходит сразу по множеству пунктов, включая такие основополагающие, как светскость — религиозность, европеизация — традиционализм, кемализм — османизм.
Не секрет, что президент страны — сторонник пантюркизма и восстановления державного могущества Турции как наследницы Османской империи. Вот только Эрдоган вынужден действовать в условиях, когда почти половина турецкого общества недовольна им и его политикой.
Успешное подавление попытки военного переворота в 2016 году, масштабная чистка армии, правоохранительных структур и госаппарата, безусловно, укрепили положение турецкого лидера, но проблему не сняли. Год назад власти страны потерпели болезненное политическое поражение, когда мэрами Стамбула и Анкары были избраны представители оппозиции.
Столь масштабный общественный раскол и оппозиционно настроенные столицы — всегда серьезный вызов для властей, чья свобода действий оказывается из-за этого сильно ограничена. В воскресенье одна из оппозиционных турецких партий уже заявила, что война с Сирией станет "капканом" для страны и президента. Можно не сомневаться: внутренние политические оппоненты Эрдогана с радостью воспользуются против него любой возможностью — от военных потерь до ухудшения экономических показателей, а таковые в случае эскалации в Идлибе неизбежны.
Как следствие, турецкий президент фактически остался один на один с Россией в возникших противоречиях по Идлибу — из-за непростой внутренней ситуации и отсутствия реальной поддержки западных союзников. Последние, кстати, скорее злорадно понаблюдают за усугублением проблем Эрдогана, чем протянут ему руку помощи.
Так что на встрече с Путиным турецкому лидеру придется руководствоваться объективной реальностью и здравым смыслом, а также очень аккуратно выбирать слова. Это дает серьезные основания полагать, что российско-турецкие отношения переживут очередные трения и продолжат развиваться в привычном русле.

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