Противоречивый исход: как Великобритания может повлиять на работу Европарламента на фоне брексита

Британцы примут участие в выборах в Европарламент, так как страна не успеет выйти из ЕС до начала их проведения. Такое заявление сделали в правительстве Соединённого Королевства. В этом случае членами высшего законодательного органа Евросоюза станут представители государства, которое его покидает. Граждане Великобритании, скорее всего, поддержат партию сторонников брексита, что усилит позиции евроскептиков в Европарламенте и затруднит реформу по укреплению европейского единства, считают эксперты. Они также отмечают, что, как только Лондон официально покинет ЕС, возникнет новая проблема освободившихся мандатов целой национальной делегации.

Британский парламент не успеет одобрить до 23 мая соглашение о выходе из ЕС, в связи с чем страна примет участие в назначенных на эту дату выборах в Европарламент. Об этом заявили в британском кабмине.

«Мы очень надеялись на то, что мы сможем согласовать наш выход (из ЕС), заключить соглашение — и, таким образом, эти выборы не состоятся. Учитывая, сколь мало времени остаётся, к сожалению, этот процесс будет невозможно завершить до указанной даты», — цитирует ТАСС заявление главы секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона.

С ним согласилась премьер-министр страны Тереза Мэй. Она выразила глубокое сожаление в связи с тем, что британские избиратели примут участие в выборах Европарламента, несмотря на то что народ страны высказался за выход из всех структур ЕС, передаёт Reuters.

Напомним, что ещё в 2016 году в Соединённом Королевстве прошёл референдум относительно членства в Евросоюзе. Свыше 51% проголосовавших высказались за выход. Однако брексит до сих пор так и не состоялся.

В соответствии с уставными документами ЕС Великобритания должна была покинуть организацию максимум через два года после подачи письменного уведомления о выходе — то есть до 29 марта 2019 года. Правительство согласовало условия брексита с руководством Евросоюза. Но добиться одобрения этой сделки в парламенте кабинет министров не смог. Палата общин три раза отклоняла законопроект об условиях брексита, предложенный правительством. В результате руководство ЕС по итогам экстренного саммита руководителей глав стран организации отсрочило выход Великобритании из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

В ожидании евроскептиков

Европарламент — один из двух законодательных органов ЕС. Второй — Совет Евросоюза — не выборный, он формируется руководством стран ЕС из числа министров национальных правительств. Европарламент избирается по системе квот для каждого из 28 членов Евросоюза. Размер квоты зависит от численности населения страны. Великобритания избирает 46 из 751 депутата Европарламента.

Полномочия этого органа в одних вопросах значительны, в других — очень ограничены, отмечают эксперты. Так, Европарламент вместе с Советом Евросоюза формирует бюджет ЕС. При этом европарламентарии не имеют права законодательной инициативы, то есть они не могут предлагать собственные законопроекты.

Поэтому избиратели относятся к выборам в Европарламент менее ответственно, чем к голосованию на выборах в органы власти своих стран, подчёркивает в беседе с RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

«В Европарламенте обычно оказывается много политических маргиналов. Можно сказать, что голосование в эту институцию всегда носит в какой-то мере протестный характер», — сказал эксперт.

По его словам, от Великобритании в Европарламент пройдут представители всех основных политических сил страны — вопрос только в том, в каком соотношении они будут представлены.

Консерваторы, занимающие большинство в британском парламенте, на майских выборах потерпят сокрушительное поражение, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Опросы свидетельствуют, что в Великобритании победу одержит партия «Брексит», которую возглавляет бывший лидер Партии независимости Найджел Фараж. Она возьмёт где-то около 30% голосов. У лейбористов будет в районе 22%, консерваторы получат не более 13—15%», — сказала эксперт в беседе с RT.

Лидер партии «Брексит» Найджел Фараж. REUTERS/Simon Dawson

Reuters

© Simon Dawson

Фараж и его партия — убеждённые евроскептики, выступающие за ограничение полномочий Евросоюза, отмечает Ананьева.

Эти выборы, говорят эксперты, вообще могут стать триумфом евроскептиков. Они анонсировали создание собственной фракции в Европарламенте под названием «Европейский альянс народов и наций», передаёт РИА Новости. Вероятно, к этой фракции примкнут и депутаты от британской партии «Брексит», считает Ананьева.

«Нет сомнений, что для евроскептиков важно стать доминирующей силой в Европарламенте. Мы надеемся получить там от четверти до трети мест», — сказал в беседе с RT глава бельгийской оппозиционной Народной партии Мишель Модрикамен.

Внушительная фракция евроскептиков может создать серьёзную проблему планам реформирования Евросоюза, которые обнародовал президент Франции Эммануэль Макрон, считают эксперты.

Французский президент, в частности, предлагает создать единую европейскую пограничную полицию и единое учреждение, предоставляющее статус беженца, а также подписать общее для ЕС соглашение об обороне и безопасности. Всё это расходится с планами британских евроскептиков, которые выступают против того, чтобы вопросы безопасности и приёма беженцев решались не в Лондоне, а в Брюсселе, отмечает Ананьева.

Без британцев

До 31 октября 2019 года палата общин британского парламента должна согласовать условия выхода Великобритании из ЕС.

«Пока до какой-либо договоренности парламентариям далеко, но это не означает, что её точно не будет до октября», — говорит Александр Тэвдой-Бурмули.

По его мнению, давая отсрочку до октября, Евросоюз рассчитывал на то, что в Великобритании пройдут досрочные выборы, нынешний состав палаты общин будет переизбран и новые депутаты всё-таки договорятся об условиях брексита. Эксперты не исключают, что за оставшиеся месяцы так и произойдёт.

Пока, однако, такому выходу из ситуации препятствует позиция Консервативной партии. Рейтинг её главы, премьер-министра Терезы Мэй, выше, чем у лидера лейбористов Джереми Корбина, отмечает Ананьева.

«Но не следует забывать, что на парламентских выборах голосуют не за отдельных личностей, а за партии. В целом популярность Консервативной партии снижается как раз из-за нерешённой проблемы брексита. Вряд ли тори смогут сохранить большинство по итогам досрочных парламентских выборов», — говорит она.

Представители будущей фракции евроскептиков в Европарламенте: Олли Котро (партия «Истинные финны»), Йорг Мойтен («Альтернатива для Германии»), Маттео Сальвини («Лига»), Андерс Вистизен (Датская народная партия)

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Если брексит всё-таки произойдёт, сложится парадоксальная ситуация: в Европарламенте будет 46 депутатов от страны, которая не входит в ЕС.

«В момент, когда соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза заработает, британские депутаты уйдут из Европарламента. Их места будут перераспределены между национальными делегациями», — утверждает Тэвдой-Бурмули.

В этом случае фракция евроскептиков может понести потери, считают эксперты. Непонятно, по какому принципу будут распределены мандаты британских депутатов. В истории Европарламента ещё не было случая, когда целая страна лишалась своего представительства в этой организации, и процедура распределения мандатов между странами нигде чётко не прописана, отмечают эксперты.

По мнению Елены Ананьевой, не исключено, что в Европарламент будут просто проведены дополнительные выборы и все 27 членов ЕС по системе национальных квот изберут 46 депутатов. Тогда, учитывая рост влияния евроскептиков в значительной части государств Евросоюза, они, напротив, могут увеличить свою фракцию, полагает эксперт.