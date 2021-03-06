«Противоречивые шаги»: как администрация Байдена пытается выстроить новый курс в отношении Ирана

Джо Байден продлил на год режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении Ирана. Информация об этом размещена на сайте Белого дома и направлена в конгресс США. Своё решение американский лидер обосновал тем, что политика Тегерана якобы по-прежнему представляет угрозу для безопасности Соединённых Штатов. Ранее ВВС США нанесли удары по проиранским силам в Сирии. По мнению экспертов, Вашингтон продолжает курс на усиление военно-политического давления на Тегеран, подрывая имеющиеся возможности для диалога по ядерной сделке и другим спорным вопросам.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден продлил на год действие санкционного режима в отношении Ирана, введённого Биллом Клинтоном более 25 лет назад. Информация об этом размещена на сайте Белого дома и направлена в американский конгресс.

«По этим причинам действие режима национальной чрезвычайной ситуации (в отношении Ирана. — RT), объявленное 15 марта 1995 года, должно продолжаться после 15 марта 2021 года», — говорится в документе.

Как пояснил Байден, политика Тегерана и действия Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) якобы по-прежнему представляют угрозу для экономики и безопасности Соединённых Штатов. При этом президент США утверждает, что Тегеран продолжает разрабатывать новые ракеты и оказывать поддержку террористическим группировкам.

Режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении исламской республики действует с 15 марта 1995 года. В этот день Билл Клинтон, занимавший на тот момент пост президента США, заблокировал сделку американского предприятия Conoco с Национальной иранской нефтяной компанией по разведке двух нефтяных месторождений.

8 мая 1995 года 42-й президент США подписал указ о полном запрете американскому бизнесу осваивать месторождения углеводородов в Иране и приобретать нефть у республики для продажи третьим странам. Предлогом к ограничительным мерам послужили обвинения в адрес Тегерана, что тот якобы поддерживает террористические формирования.

Позднее Вашингтон ввёл против Ирана несколько пакетов санкций, в том числе из-за развития ракетно-ядерной программы. Эти ограничительные меры затронули нефтегазовую отрасль, банковский сектор и Корпус стражей Исламской революции.

«Трусливая агрессия»

По словам экспертов, решение Вашингтона продлить ограничительные меры в отношении Тегерана — «технический шаг».

В то же время, публично объявляя о нём, США дают понять, что не готовы пересматривать санкционную политику в отношении Ирана, особенно на фоне первого серьёзного обострения американо-иранских отношений после прихода в Белый дом Джо Байдена, считают аналитики.

Американские боевые самолёты

Reuters

© John David Mercer-USA TODAY Sports

Напомним, в конце февраля с одобрения главы Белого дома ВВС Соединённых Штатов нанесли серию авиаударов по территории Восточной Сирии. Как пояснили в Пентагоне, целью американских самолётов были объекты шиитских военизированных формирований, которые, по информации США, поддерживает Иран.

Как заявили в Вашингтоне, авиация нанесла удар в ответ на ракетный обстрел района аэропорта Эрбиля (Иракский Курдистан), где расположена американская военная база, 15 февраля. По словам официального представителя возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковника Уэйна Маротто, в результате «один гражданский был убит, пятеро гражданских получили ранения, ещё один солдат Вооружённых сил США пострадал».

«Этот соразмерный военный ответ был осуществлён наряду с дипломатическими мерами, в том числе консультациями с партнёрами по коалиции. Операция направляет недвусмысленный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — прокомментировал удары официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Дамаск назвал операцию американских ВВС «трусливой агрессией», которая только обострит ситуацию в регионе. В МИД Сирии подчеркнули, что Вашингтон нарушил принципы международного права и Устав ООН.

«Американцы не только грубо нарушили международное право, но и вновь огульно, без предъявления доказательств возложили вину за обстрел своей базы в Ираке на иранскую сторону», — заявил в интервью RT эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов.

По его мнению, Байден санкционировал авиаудар, чтобы избежать критики оппонентов в мягкости своей политики на иранском направлении.

«Здесь американцы хотели продемонстрировать, что они остаются «решительными и стойкими». А лично Байдену было важно показать, что он не мягче Трампа и тоже может проявлять жёсткость», — сказал Вавилов.

Как заявил в разговоре с RT бывший советник посольства РФ в Вашингтоне по Ближнему Востоку, политолог Вячеслав Матузов, курс администрации Байдена направлен на то, чтобы вынудить республику пойти на уступки по ключевым вопросам.

С этой целью Вашингтон, с одной стороны, говорит о готовности к диалогу и подаёт соответствующие сигналы, а с другой — демонстрирует решимость проводить боевые операции против союзных Ирану формирований.

«Удар по территории Сирии произошёл в тот момент, когда вроде бы наметилась своеобразная оттепель в отношениях между США и Ираном. Одновременно идёт нагнетание военно-политической напряжённости вокруг Ирана и декларируется важность переговоров. Думаю, что это делается специально для усиления давления на Тегеран», — подчеркнул Матузов.

«Тяжёлое наследство»

Ещё одним узлом американо-иранских противоречий остаётся ситуация с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из ядерной сделки. В ответ на такой шаг Вашингтона Тегеран прекратил выполнять часть её условий.

Возвращение США в СВПД было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена. Однако после прихода в Белый дом президент Соединённых Штатов потребовал от Тегерана полного выполнения обязательств в рамках соглашения без предварительных условий.

В середине февраля Байден заявил о необходимости перезапуска диалога с Ираном в формате «5 + 1» (США, РФ, КНР, Великобритания, Франция), работа которого позволила заключить ядерную сделку в 2015 году.

Переговоры в формате «5 + 1» по заключению СВПД

© U.S. Department of State

5 марта в ходе пресс-брифинга глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отметил, что работа данной площадки должна способствовать достижению прогресса в вопросе возвращения к ядерной сделке.

«Со своей стороны мы готовы вести с Ираном прямые, честные и основанные на принципах переговоры в формате «5 + 1». На наш взгляд, именно в таком формате следует обсуждать и решать данные вопросы, если мы хотим добиться прогресса в деле взаимного возвращения к соблюдению обязательств по СВПД. Больше мне добавить нечего», — сказал Прайс.

По информации дипломатических источников The Wall Street Journal, Евросоюз решил выступить посредником, чтобы урегулировать ситуацию вокруг обострившихся американо-иранских отношений. В частности, Брюссель попытался организовать встречу представителей обоих государств.

Однако Тегеран отказался проводить прямые переговоры по ядерной программе с Соединёнными Штатами. Также руководство Ирана настаивает на предоставлении гарантий смягчения санкций со стороны Вашингтона.

Как отметил в беседе с RT генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, Евросоюз пытается продемонстрировать свою заинтересованность в сохранении СВПД. Однако в Тегеране понимают, что ЕС действует в этом вопросе исключительно в интересах Вашингтона.

«Иран скрупулёзно выполнял свои обязательства по СВПД в надежде на обещанное снятие санкций. Даже после выхода из сделки США Тегеран более года в одностороннем порядке продолжал её соблюдать. На мой взгляд, сейчас для возобновления нормальных отношений с исламской республики должна быть снята хотя бы часть ограничительных мер», — рассуждает Сафаров.

Эксперт констатировал, что Вашингтон и Тегеран по-прежнему занимают диаметрально противоположные и взаимоисключающие позиции в вопросе возвращения к ядерной сделке.

«В этой ситуации США имеет смысл снять все свои санкции, введённые после выхода Трампа из СВПД. Взамен Иран возвращается к выполнению обязательств по сделке. После этого США вновь становятся участником СВПД. В итоге никто не потеряет лицо. Но сложно прогнозировать, будет ли достигнут такой вариант компромисса», — говорит Сафаров.

По мнению эксперта, первые шаги в нормализации ситуации с СВПД должны сделать именно Соединённые Штаты. Также, чтобы разрядить обстановку, Вашингтону следует публично признать ошибочность политики Трампа, так как она поставила под угрозу безопасность Ближневосточного региона и расположенных там американских войск, полагает Сафаров.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Вавилов. По словам эксперта, ослабление давления на Иран позволит перезапустить с Тегераном диалог по СВПД и другим спорным вопросам.