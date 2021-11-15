«Противоречит радикальной позиции Украины»: почему в ЕС выступили за продолжение диалога с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате. Украинский дипломат призвал Евросоюз принять «политические и другие меры для сдерживания России». Ранее в российском МИД заявили, что Москва не собирается участвовать в «постановочном мероприятии», и призвали Киев выполнить предыдущие договорённости, достигнутые «нормандской четвёркой». Тем временем Боррель назвал РФ «глобальным партнёром» ЕС и отметил важность продолжения диалога между Москвой и Брюсселем. По мнению аналитиков, несмотря на сложную геополитическую обстановку, континентальная Европа осознаёт, что контакты с Россией необходимы для решения целого спектра вопросов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, в ходе которого он обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий», — отметили в ведомстве.

В МИД Украины также рассказали, что Кулеба проинформировал Борреля о ситуации в Донбассе, Крыму и на границе.

Ранее украинский министр говорил, что ситуация в Донбассе и на границе станут центральными темами его встречи с главами МИД стран ЕС и руководством НАТО, которая пройдёт в Брюсселе 15 ноября.

«Ключевой темой моих переговоров в Брюсселе будет безопасность. Речь пойдёт о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнёров на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооружённого конфликта в Донбассе, во временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Молдавии», — приводит его слова ТАСС.

Кулеба также заявил, что ситуация с беженцами на польско-белорусской границе якобы является элементом «гибридной войны» России против Европы.

«Нет сейчас так называемого миграционного кризиса в Белоруссии. Есть гибридная война России против Европы», — утверждает глава украинской дипломатии.

«Заняться вопросом по существу»

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не препятствует новой встрече в нормандском формате.

«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чём договаривались ранее в ходе саммитов в нормандском формате, и тогда появится повод обсудить и новую встречу», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прежде предлагал провести встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств четвёрки 11 ноября, однако Россия отказалась от участия в ней.

«11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет её результат и насколько её результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также напомнил, что российская сторона 29 октября направила партнёрам по «нормандской четвёрке» проект итогового документа возможной министерской встречи. Однако на следующий день Ле Дриан сообщил, что не успел ознакомиться с его содержанием, рассказал глава МИД России.

«Документ был честный, достаточно ёмкий, охватывал все ключевые проблемы, в которые упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, проблемы прежде всего в отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, резолюции Совбеза ООН», — подчеркнул российский министр.

Россия ждёт реакции на свои предложения и не заинтересована в «показушных выступлениях», призванных продемонстрировать, что формат продолжает работу, сказал Лавров. Несмотря на это, Москва получила совместное послание глав МИД Германии и Франции, в котором снова поднимался вопрос встречи «четвёрки» 11 ноября.

«Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески не культурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу», — рассказал Лавров.

Он также подчеркнул, что в своём документе российская сторона перечислила конкретные шаги Украины, которые она предпринимает для «торпедирования минских договорённостей».

Напомним, что последняя встреча «нормандской четвёрки» на уровне глав государств прошла в Париже в 2019 году. С тех пор президент Украины Владимир Зеленский и его команда регулярно говорили о новых встречах, однако в Кремле подчёркивали, что предпосылок для них нет, так как Киев не выполнил договорённости, достигнутые в ходе парижского саммита.

«Наш большой сосед»

Стоит отметить, что высказывания Дмитрия Кулебы появились на фоне публикации интервью Жозепа Борреля, в котором он заявил о необходимости диалога с Россией.

«Россия остаётся нашим большим соседом, глобальным партнёром по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики. Я хочу продолжать разговаривать с российским руководством», — приводит слова Борреля ТАСС.

Глава европейской дипломатии заявил, что рассчитывает на встречу с Сергеем Лавровым на министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме, которое состоится в начале декабря.

Жозеп Боррель

Reuters

© Frederick Florin

«Мы виделись с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в сентябре в Нью-Йорке, и я, возможно, встречусь с ним вновь через несколько дней на заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Дипломатия заключается в ведении диалога даже с теми, с кем у вас сильные расхождения», — подчеркнул Боррель.

Кроме того, дипломат отметил, что стороны конфликта на востоке Украины не должны «подливать масла в огонь».

«В настоящий момент ситуация спокойная, мы находимся в контакте с нашим украинским партнёром. Я призываю все стороны действовать ответственно и не подливать масла в огонь», — сказал Боррель.

Между тем, как отмечают аналитики, Украина в очередной раз пытается возложить на Россию ответственность за собственные деструктивные действия, которые препятствуют урегулированию конфликта в Донбассе.

«Украинские политики занимаются искажением реальности. В пробуксовке нормандского формата виноват Киев. Давая обещания, но не выполняя ни одного из них, он во всём обвиняет Россию», — пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

С его точки зрения, Украина хочет ввести в состав нормандского формата новых участников, в частности США или Великобританию, чтобы перезагрузить ситуацию и избежать ответственности за невыполнение прежде взятых на себя обязательств.

«Помимо расширения состава участников и размывания повестки, власти Украины, конечно же, хотят отмены Минских соглашений, за исключением последнего пункта о контроле на границе. Для того чтобы денонсировать соглашения, им требуется разрешение от «гарантов» — Франции и Германии», — пояснил эксперт.

Однако целый ряд политиков континентальной Европы, в том числе и Жозеп Боррель, прекрасно понимают, что планирует осуществить Киев, считает Асафов.

«Европа прекрасно знает цену слов, сказанных в дипломатическом формате, закреплённых в том числе и Совбезом ООН. Боррель осознаёт ценность этих документов и понимает, чего добивается Киев. Но на это он пойти не может в силу многих причин», — говорит эксперт.

С точки зрения ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, несмотря на продолжающуюся информационную кампанию со стороны Украины и сложную геополитическую обстановку, в ЕС понимают, что контакты и диалог с Россией необходимы для решения целого спектра важных вопросов.

«Европа и в некоторой степени США ориентированы на создание переговорных форматов с Россией. Это противоречит радикальной и враждебной украинской позиции. Брюсселю приходится давить на Киев, чтобы тот не мешал развитию западных инициатив по развитию диалога с Москвой», — резюмировал Неменский.