«Противоречат международному праву»: что известно о новых возможных санкциях США против «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести очередные санкции против «Северного потока — 2». При этом в правительстве Германии считают, что такие меры противоречат международному праву. В свою очередь, компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором трубопровода, назвала санкции незаконной дискриминацией и подчеркнула, что сдача «Северного потока — 2» соответствует интересам европейской энергетической безопасности.

Санкционные угрозы со стороны США свидетельствуют об уверенности Вашингтона в том, что «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, комментируя заявления посла США в Германии Ричарда Гренелла о намерении Вашингтона ввести очередные санкции против газопровода.

«Курьёз заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнёров, что, дескать, Россия не сможет достроить «Северный поток — 2» в условиях американских санкций, потому что у неё нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы всё же в нас верят, причём больше, чем кто-либо другой», — написал сенатор.

Косачёв также высказал мнение о том, что такое причинение экономического ущерба в целях подчинения собственной идеологии мало чем отличается от «классического» терроризма. По мнению сенатора, «США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники».

«И хотя Вашингтон объясняет свои меры по «удушению» энергетического сотрудничества Европы с Россией противодействием якобы зависимости европейцев от Москвы, де факто Америка борется с независимостью Европы», — отмечает Косачев.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести очередные санкции против «Северного потока — 2».

По его словам, такой шаг поддерживается и республиканцами, и демократами. Об этом сообщает газета Handelsblatt. Как отмечает издание, пока неясно, какими именно будут новые санкции. Кроме того, Гренелл потребовал от немецкого правительства пересмотреть свою политику в отношении России.

«Германия должна прекратить подкармливать чудовище, одновременно с этим не тратя достаточно средств на НАТО», — приводит издание слова Гренелла.

В правительстве ФРГ отреагировали на заявления американского посла.

«Времена, когда пандемия коронавируса оказывает сильное давление на страны мира, не подходят для наращивания эскалации и угроз введения новых экстратерриториальных и противоречащих международному праву санкций», — приводит Handelsblatt слова пресс-секретаря немецкого министра экономики и энергетики Петера Альтмайера.

В свою очередь, оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG — и его партнёры полагают, что угроза санкциями является незаконной дискриминацией.

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.

«Это такой словесный шантаж. Учитывая, что сейчас речь идёт о достройке проекта силами российской компании, введение каких-либо дополнительных санкций… не остановит реализацию самого проекта», — сказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT.

По мнению эксперта, подобные действия могут ухудшить отношения США с ключевыми странами Европейского союза.

«Я всё-таки думаю, что этот сценарий слишком уж радикальный даже для текущей повестки. Потому что это будет прямой удар по европейским компаниям… Я считаю, что всё-таки Вашингтон не пойдёт на такое обострение. Если пойдёт, то это будет выстрел себе же в ногу, поскольку Трансатлантическое партнёрство и так уже трещит по швам», — подытожил Алексей Гривач.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что, пытаясь использовать санкционные рычаги для достижения своих целей, американцы немного переоценивают свои возможности. При этом он отметил, что поддержка санкций не будет зависеть от партийной принадлежности.

«Сейчас они будут едины в том, чтобы любым путём сдерживать Россию. Никаких оснований для введения санкций нет — ни политических, ни экономических. Они (США. — RT) пытаются заставить покупать европейцев их дорогой газ и отказаться от сотрудничества с Россией», — объяснил RT сенатор.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции в отношении «Северного потока — 2» и задействованных в его строительстве компаний. Из-за них работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas.

Президент Владимир Путин заявлял в январе 2020 года, что газопровод будет завершён российскими силами, при этом строительство закончится на несколько месяцев позже.

В конце апреля глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле сообщил, что компания-оператор «Северного потока — 2» по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — I квартале 2021 года. Он отметил, что не получал никакой новой информации об изменении даты запуска газопровода. Такие же сроки называли и в Министерстве энергетики России.

Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров ранее отмечал, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено, так как в этом заинтересованы все европейские страны.

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убеждён, что он будет реализован. В этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации», — подчеркнул министр.