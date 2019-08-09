Противокорабельная ракета: гиперзвуковая или дозвуковая? • 214 • Аналитика Абсолютное оружие?

Появление новой противокорабельной ракеты «Циркон» вызвало эффект «разорвавшейся бомбы» в СМИ и на многочисленных интернет-форумах, даже далеких от военной тематики. Конечно, появление ракеты с такими характеристиками — это большой технологический шаг. Сразу же многие окрестили «Циркон» как «абсолютное оружие», которое полностью меняет все стратегии «войны на море». Однако действительно ли это так и сможет эта ПКР дать решающее преимущество ВМФ России?









Тут следует отступить от темы и углубиться в историю развития противокорабельных ракет. Следует отметить, что развитие противокорабельных ракет шло двумя путями: советским с его монструозными сверхзвуковыми ракетами и натовский путь с его малогабаритными дозвуковыми ракетами. Конечно, это объясняется разной спецификой задач, которые ставили перед флотом по разные стороны «железного занавеса». Где советские адмиралы хотели приобрести эффективное и дешевое средство борьбы с превосходящим флотом противника и в противоположной ситуации с американскими адмиралами с их могучей палубной авиации, перед которыми ставилось главная задача по охране протяженных морских коммуникаций в северной Атлантике.





Главный калибр советских ВМФ – противокорабельная ракета «Гранит». Она является венцом развития сверхзвуковых противокорабельных ракет





Американская противокорабельная ракета «Гарпун» — типичная противокорабельная ракета стран НАТО. Является сегодня самой массовой противокорабельной ракетой в мире



Можно с уверенностью сказать, что противокорабельная ракета «Циркон» — это логическое продолжение развития советского пути. Так как современный флот России является наследником советских ВМФ, то российские ВМФ естественным путём унаследовали и концепцию развития ракетного вооружения. Но насколько это концепция отвечает сегодняшним реалиям?



Начнем с самой «больной» проблемы, а именно вопроса разведки и целеуказания.



Для большинства читателей «Военного обозрения» не является тайной, что проблема разведки и целеуказания — вопрос «ребром» для сегодняшних противокорабельных систем. Тут надо отметить, что даже советские военно-морские силы не могли полностью решить эту проблему. Конечно, вы сейчас вспомните, что создается новая спутниковая система «Лотос», но сможет ли она полностью решить данную проблему, когда ее советский предшественник, спутниковая система «Легенда», так ее и не решила? Не будем забывать, что в мире активно развивается противоспутниковое оружие, и корабли с системой «Иджис» давно научились сбивать спутники на низкой околоземной орбите. Поэтому, когда говорят, что «Цирконы» могут поражать цели чуть не за тысячи километров, у меня возникают вопросы о целеуказании. Это при том, что «Цирконам» потребуются очень точные координаты целей, а информация о целях должна обновляться в режиме реального времени. Только это обстоятельство ломает идею, что «Циркон» — это абсолютное оружие.



Интересно то, что американцы при создании своей новейшей ПКР «LRASM» заложили возможность осуществлять длительные маневры типа «змейка» для того, чтобы ракета могла найти свою цель, это при том, что у американского военно-морского флота огромные возможности разведки и мониторинга огромных океанских просторов. А что будет делать 2Циркон», когда прилетит в заданный квадрат и не обнаружит свою цель? Он просто самоуничтожится.



Заметный «Циркон»

Очевидно что «Циркон» будет очень заметен на экранах радиолокационных станции. Сама гиперзвуковая ракета вынуждена летать на больших высотах (примерно 30-40 км), там, где сила трения воздуха будет минимальной. При этом ракета будет окружена облаком плазмы, и такой объект будет светиться на экранах всех РЛС как уличная неоновая реклама на улицах Лас-Вегаса. При этом «Циркону» потребуется время в несколько минут для поражения цели. Это достаточно, чтобы любой ЗРК предпринял меры. При этом огромная скорость ракеты не гарантирует ей неуязвимости, тем более что перехват будет осуществляется на встречных курсах, что повышает успех вражеского ЗРК. Современные ЗРК, такие, как «Иджис» и С-400, вполне могут решить данную задачу, а в будущем ЗРК будут совершенствоваться и более эффективно бороться с гиперзвуковыми целями. В крайнем случае, корабли успеют поставить непреодолимую завесу помех, при этом не надо забывать, что «Циркон» будет испытывать проблемы со своей головкой самонаведения, так как нелегко что-то разглядеть сквозь пламя, которое будет окружать «Циркон».



Скорость не гарантирует прорыва

Вот и получается, что гиперзвуковая скорость не является гарантом прорыва противовоздушной обороны. Стоит отметить, что похожие проблемы испытывают и предшественники «Циркона»: П-500 «Базальт», П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан». Эти ПКР тоже большую часть полета выполняли на больших высотах и только на дистанции 50-70 км они опускались на низкую высоту. При этом, находясь на больших высотах ракеты, были уязвимы как для ЗРК дальнего действия, так и для вражеских истребителей.



Стоит упомянуть и то, что данная ракета не сможет нести весомую боевую часть. О самом «Цирконе» нам мало что известно, однако точно известно, что он может помещаться в ячейки для «Калибра» и «Оникса». Значит, «Циркон» имеет такие же габариты. При этом нам известно, что при создании «Циркона» использовалась наработки П-800 «Оникс». Более того, «Оникс» является прообразом для «Циркона». Мы точно знаем, что ракета П-800 «Оникс» несет БЧ весом в 300 кг, которая содержит 146 кг ВВ. Из этой информации мы можем сделать вывод, что «Циркон» несет БЧ намного легче, чем «Оникс», так как имеет сходные массогабаритные данные, при этом сам «Циркон» должен нести больше топлива. Вот и получается что масса БЧ у «Циркона» будет меньше примерно в 3 раза, что довольно слабовато.





Цена «Циркона»

Наконец, цена «Циркона». Стоимость серийного образца неизвестна, но очевидно, что такое высокотехнологическое изделие будет стоить недешево. А из этого вытекает, что «Циркон» не будет широко представлен во флоте, но главное — высокая цена изделия означает малое число учебных пусков. Вот и получается что «суперракета» есть, а моряки не умеют ею пользоваться.



Если мы посмотрим на международную конъектуру, то увидим, что сверхзвуковыми и тем более гиперзвуковыми противокорабельными ракетами занимается в основном Россия. Остальные страны, которые разрабатывают ПКР, делают их дозвуковыми, маловысотными, дешевыми и универсальными. Те самые американцы, когда у них стартовала программа по разработки новой ПКР, имели выбор: разработать дозвуковую маловысотную ПКР или пойти по советскому пути и создать сверхзвуковую ПКР. Американцы выбрали первый вариант.





Сама LRASM обладает огромной дальностью и довольно совершенной системой наведения и безусловно является очень опасной для любого боевого корабля



Выводы

Мы пришли к следующим выводам: ставка на большую скорость не является залогом победы. Дозвуковые маловысотные ракеты ничем не слабее, а, может, быть, даже более эффективны. Перед современными противокорабельными системами стоит проблема целеуказания в режиме «реального времени» и преодоления противовоздушной обороны. Современные достижения электроники и программирования позволяют создать ракеты, которые могут действовать в едином ракетном рое, обмениваясь данными между собой и ведя согласованную атаку. Это частично было реализовано еще на советских ПКР «Гранит», где одна ракета могла передать информацию другим ракетам. Сегодня развитие технологии позволяет куда лучше реализовать способность ПКР действовать сообща.



На мой взгляд, наиболее перспективная концепция ПКР сводится к тому, что ракеты действуют не в одиночку, а целыми стаями, в которой меж ракетами существует разделение труда. Базой такой системой будут дозвуковые маловысотные ракеты, каждый залп будет состоять из трех видов ракет:



1. Разведчики. Эти ракеты не будут нести БЧ, вместо этого они будут комплектоваться более мощным радаром и другими приборами разведки, по своей сути они будут беспилотниками разведчиками одноразового действия. Летать они будут в стороне от основных сил на больших высотах, проводя поиск целей и передавая данные остальным ракетам, а также на свой корабль. При этом в залпе можно запустить несколько таких разведчиков для того, чтобы часть из них могла быть в резерве, лететь с выключенными РЛС и занимать место сбитых разведчиков, тем самым решая вопрос целеуказания.



2. Постановщики помех. Тут все понятно, данные ракеты будут нести средства для постановки помех. Задача данных ЛА — постановка занавес из помех и отвлечение сил противовоздушной обороны на себя, говоря попросту, заслон собой главных сил, что облегчит задачу преодоления противовоздушной обороны.



3. Главные силы. Это обычные ПКР, которые несут уже БЧ. Задача их — непосредственное поражение цели.



Тут читатель может возразить: мол, данная концепция очень дорогая, такой залп вполне может стоить несколько десятков миллионов долларов. На данный аргумент можно ответить: целью таких ракетных стай должны быть не катера или буксиры, для поражения которых существуют простые ПКР (Х-35), а довольно крупные боевые корабли классом не ниже фрегата. А современный боевой корабль — довольно дорогая вещь, к примеру, норвежский фрегат «Фритьоф Нансен» стоит более 500 млн. долларов, полная стоимость американского эсминца «Арли Берк» составляет 1,1 миллиарда долларов. Поэтому стоимость залпа из десятков ракет полностью оправдывается. Вопрос в том, как размещать такую ракетную стаю на боевом корабле, так как ракетных шахт потребуется немало. Но эти издержки полностью окупятся в бою.



Такая концепция применения противокорабельных ракет позволит создать более эффективное средство уничтожения вражеских боевых кораблей. И, на взгляд автора, будут куда лучшим решением, чем создание гиперзвуковых ракет. Появление новой противокорабельной ракеты «Циркон» вызвало эффект «разорвавшейся бомбы» в СМИ и на многочисленных интернет-форумах, даже далеких от военной тематики. Конечно, появление ракеты с такими характеристиками — это большой технологический шаг. Сразу же многие окрестили «Циркон» как «абсолютное оружие», которое полностью меняет все стратегии «войны на море». Однако действительно ли это так и сможет эта ПКР дать решающее преимущество ВМФ России?Тут следует отступить от темы и углубиться в историю развития противокорабельных ракет. Следует отметить, что развитие противокорабельных ракет шло двумя путями: советским с его монструозными сверхзвуковыми ракетами и натовский путь с его малогабаритными дозвуковыми ракетами. Конечно, это объясняется разной спецификой задач, которые ставили перед флотом по разные стороны «железного занавеса». Где советские адмиралы хотели приобрести эффективное и дешевое средство борьбы с превосходящим флотом противника и в противоположной ситуации с американскими адмиралами с их могучей палубной авиации, перед которыми ставилось главная задача по охране протяженных морских коммуникаций в северной Атлантике.Главный калибр советских ВМФ – противокорабельная ракета «Гранит». Она является венцом развития сверхзвуковых противокорабельных ракетАмериканская противокорабельная ракета «Гарпун» — типичная противокорабельная ракета стран НАТО. Является сегодня самой массовой противокорабельной ракетой в миреМожно с уверенностью сказать, что противокорабельная ракета «Циркон» — это логическое продолжение развития советского пути. Так как современный флот России является наследником советских ВМФ, то российские ВМФ естественным путём унаследовали и концепцию развития ракетного вооружения. Но насколько это концепция отвечает сегодняшним реалиям?Начнем с самой «больной» проблемы, а именно вопроса разведки и целеуказания.Для большинства читателей «Военного обозрения» не является тайной, что проблема разведки и целеуказания — вопрос «ребром» для сегодняшних противокорабельных систем. Тут надо отметить, что даже советские военно-морские силы не могли полностью решить эту проблему. Конечно, вы сейчас вспомните, что создается новая спутниковая система «Лотос», но сможет ли она полностью решить данную проблему, когда ее советский предшественник, спутниковая система «Легенда», так ее и не решила? Не будем забывать, что в мире активно развивается противоспутниковое оружие, и корабли с системой «Иджис» давно научились сбивать спутники на низкой околоземной орбите. Поэтому, когда говорят, что «Цирконы» могут поражать цели чуть не за тысячи километров, у меня возникают вопросы о целеуказании. Это при том, что «Цирконам» потребуются очень точные координаты целей, а информация о целях должна обновляться в режиме реального времени. Только это обстоятельство ломает идею, что «Циркон» — это абсолютное оружие.Интересно то, что американцы при создании своей новейшей ПКР «LRASM» заложили возможность осуществлять длительные маневры типа «змейка» для того, чтобы ракета могла найти свою цель, это при том, что у американского военно-морского флота огромные возможности разведки и мониторинга огромных океанских просторов. А что будет делать 2Циркон», когда прилетит в заданный квадрат и не обнаружит свою цель? Он просто самоуничтожится.Очевидно что «Циркон» будет очень заметен на экранах радиолокационных станции. Сама гиперзвуковая ракета вынуждена летать на больших высотах (примерно 30-40 км), там, где сила трения воздуха будет минимальной. При этом ракета будет окружена облаком плазмы, и такой объект будет светиться на экранах всех РЛС как уличная неоновая реклама на улицах Лас-Вегаса. При этом «Циркону» потребуется время в несколько минут для поражения цели. Это достаточно, чтобы любой ЗРК предпринял меры. При этом огромная скорость ракеты не гарантирует ей неуязвимости, тем более что перехват будет осуществляется на встречных курсах, что повышает успех вражеского ЗРК. Современные ЗРК, такие, как «Иджис» и С-400, вполне могут решить данную задачу, а в будущем ЗРК будут совершенствоваться и более эффективно бороться с гиперзвуковыми целями. В крайнем случае, корабли успеют поставить непреодолимую завесу помех, при этом не надо забывать, что «Циркон» будет испытывать проблемы со своей головкой самонаведения, так как нелегко что-то разглядеть сквозь пламя, которое будет окружать «Циркон».Вот и получается, что гиперзвуковая скорость не является гарантом прорыва противовоздушной обороны. Стоит отметить, что похожие проблемы испытывают и предшественники «Циркона»: П-500 «Базальт», П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан». Эти ПКР тоже большую часть полета выполняли на больших высотах и только на дистанции 50-70 км они опускались на низкую высоту. При этом, находясь на больших высотах ракеты, были уязвимы как для ЗРК дальнего действия, так и для вражеских истребителей.Стоит упомянуть и то, что данная ракета не сможет нести весомую боевую часть. О самом «Цирконе» нам мало что известно, однако точно известно, что он может помещаться в ячейки для «Калибра» и «Оникса». Значит, «Циркон» имеет такие же габариты. При этом нам известно, что при создании «Циркона» использовалась наработки П-800 «Оникс». Более того, «Оникс» является прообразом для «Циркона». Мы точно знаем, что ракета П-800 «Оникс» несет БЧ весом в 300 кг, которая содержит 146 кг ВВ. Из этой информации мы можем сделать вывод, что «Циркон» несет БЧ намного легче, чем «Оникс», так как имеет сходные массогабаритные данные, при этом сам «Циркон» должен нести больше топлива. Вот и получается что масса БЧ у «Циркона» будет меньше примерно в 3 раза, что довольно слабовато.Наконец, цена «Циркона». Стоимость серийного образца неизвестна, но очевидно, что такое высокотехнологическое изделие будет стоить недешево. А из этого вытекает, что «Циркон» не будет широко представлен во флоте, но главное — высокая цена изделия означает малое число учебных пусков. Вот и получается что «суперракета» есть, а моряки не умеют ею пользоваться.Если мы посмотрим на международную конъектуру, то увидим, что сверхзвуковыми и тем более гиперзвуковыми противокорабельными ракетами занимается в основном Россия. Остальные страны, которые разрабатывают ПКР, делают их дозвуковыми, маловысотными, дешевыми и универсальными. Те самые американцы, когда у них стартовала программа по разработки новой ПКР, имели выбор: разработать дозвуковую маловысотную ПКР или пойти по советскому пути и создать сверхзвуковую ПКР. Американцы выбрали первый вариант.Сама LRASM обладает огромной дальностью и довольно совершенной системой наведения и безусловно является очень опасной для любого боевого корабляМы пришли к следующим выводам: ставка на большую скорость не является залогом победы. Дозвуковые маловысотные ракеты ничем не слабее, а, может, быть, даже более эффективны. Перед современными противокорабельными системами стоит проблема целеуказания в режиме «реального времени» и преодоления противовоздушной обороны. Современные достижения электроники и программирования позволяют создать ракеты, которые могут действовать в едином ракетном рое, обмениваясь данными между собой и ведя согласованную атаку. Это частично было реализовано еще на советских ПКР «Гранит», где одна ракета могла передать информацию другим ракетам. Сегодня развитие технологии позволяет куда лучше реализовать способность ПКР действовать сообща.На мой взгляд, наиболее перспективная концепция ПКР сводится к тому, что ракеты действуют не в одиночку, а целыми стаями, в которой меж ракетами существует разделение труда. Базой такой системой будут дозвуковые маловысотные ракеты, каждый залп будет состоять из трех видов ракет:1. Разведчики. Эти ракеты не будут нести БЧ, вместо этого они будут комплектоваться более мощным радаром и другими приборами разведки, по своей сути они будут беспилотниками разведчиками одноразового действия. Летать они будут в стороне от основных сил на больших высотах, проводя поиск целей и передавая данные остальным ракетам, а также на свой корабль. При этом в залпе можно запустить несколько таких разведчиков для того, чтобы часть из них могла быть в резерве, лететь с выключенными РЛС и занимать место сбитых разведчиков, тем самым решая вопрос целеуказания.2. Постановщики помех. Тут все понятно, данные ракеты будут нести средства для постановки помех. Задача данных ЛА — постановка занавес из помех и отвлечение сил противовоздушной обороны на себя, говоря попросту, заслон собой главных сил, что облегчит задачу преодоления противовоздушной обороны.3. Главные силы. Это обычные ПКР, которые несут уже БЧ. Задача их — непосредственное поражение цели.Тут читатель может возразить: мол, данная концепция очень дорогая, такой залп вполне может стоить несколько десятков миллионов долларов. На данный аргумент можно ответить: целью таких ракетных стай должны быть не катера или буксиры, для поражения которых существуют простые ПКР (Х-35), а довольно крупные боевые корабли классом не ниже фрегата. А современный боевой корабль — довольно дорогая вещь, к примеру, норвежский фрегат «Фритьоф Нансен» стоит более 500 млн. долларов, полная стоимость американского эсминца «Арли Берк» составляет 1,1 миллиарда долларов. Поэтому стоимость залпа из десятков ракет полностью оправдывается. Вопрос в том, как размещать такую ракетную стаю на боевом корабле, так как ракетных шахт потребуется немало. Но эти издержки полностью окупятся в бою.Такая концепция применения противокорабельных ракет позволит создать более эффективное средство уничтожения вражеских боевых кораблей. И, на взгляд автора, будут куда лучшим решением, чем создание гиперзвуковых ракет. Пёс войны Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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