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«Противодействовать провокациям»: как Россия и страны АСЕАН проводят первые совместные военно-морские учения

02 декабря 2021, 01:45  •  62 • В мире
В Индонезии начались первые в истории военно-морские манёвры России и АСЕАН. Тренировки будут проходить в районе Северной Суматры в течение трёх дней. С российской стороны в учениях примет участие большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев». Как заявил постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов, манёвры направлены на поддержание мира, стабильности и процветания в регионе. Их цель — отработать взаимодействие ВМФ России и ВМС стран — членов АСЕАН «для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства». По мнению экспертов, стартовавшие манёвры — яркое свидетельство того, что РФ имеет статус надёжного партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 
Учения России и АСЕАН Twitter © Russian Mission to ASEAN
 

В Индонезии стартовали первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ассоциации в своём Twitter-аккаунте.

«Военно-морские учения АСЕАН — Россия начались в порту Белаван, Северная Суматра, Индонезия», — говорится в заявлении.

ASEAN-Russia Naval Exercice launched in Belawan Bay, Northern Sumatra, Indonesia #ARNEXpic.twitter.com/3rvX1ICqyG

— Russian Mission to ASEAN (@ASEANRussia) December 1, 2021

Как отметил постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов, манёвры направлены на поддержание мира, стабильности и процветания в регионе.

«Мы открываем новую страницу в нашем стратегическом партнёрстве», — сказал он.

Russian ambassador to #ASEAN Alexander Ivanov: « This exercise is about peace, stability and prosperity in the region..we are opening a new page in our strategic partnership » #ARNEX@ASEAN@ASEAN_IPR@Kemhan_RIpic.twitter.com/2mNCFXbJ0O

— Russian Mission to ASEAN (@ASEANRussia) December 1, 2021

Командующий 1-м флотом ВМС Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла в своём выступлении отметил, что учения усилят оперативную совместимость и взаимопонимание военнослужащих России и АСЕАН, а также «укрепят дружбу между ними».

Indonesia First Fleet Commander Rear Adm. Arsyad Abdullah- « This exercise will enhance the interoperability and understanding between Russian and #ASEAN military, as well as friendship between them » #ARNEXpic.twitter.com/ulVw0yaOSO

— Russian Mission to ASEAN (@ASEANRussia) December 1, 2021

Как уточнило посольство РФ в Брунее-Даруссаламе, с российской стороны в учениях примет участие большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота ВМФ России.

«Учения направлены на отработку взаимодействия ВМФ России и ВМС стран — членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства и будут разделены на две фазы — виртуальную и морскую», — говорится в сообщении.

Как принималось решение

Напомним, решение о проведении первых в истории российско-асеановских военно-морских манёвров было одобрено по итогам IV саммита Россия — АСЕАН, прошедшего 28 октября с участием президента РФ Владимира Путина.

Как заявил российский лидер, укрепление связей с ассоциацией и её государствами-членами всегда было и остаётся одним из приоритетов внешней политики РФ.

«В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей официальных отношений между нашей страной и АСЕАН. Эти отношения, как зафиксировано в совместном заявлении, принятом на саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре в 2018 году, носят подлинно стратегический характер», — отметил Путин.

  • Президент России Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

Он также подчеркнул, что позиции РФ и стран АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки.

«Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве. И сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов», — сообщил президент РФ.

«Активная роль РФ»

Как отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT, первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН — яркое свидетельство того, что Россия имеет статус надёжного партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Эти манёвры — крайне важное мероприятие, связанное с укреплением связей России с государствами — членами ACEAН в военно-морской сфере. Эти учения нацелены на координирование ВМС участников для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», — заявил аналитик.

По словам Коротченко, страны АСЕАН заинтересованы в военном сотрудничестве с Россией, поскольку её флот, в частности Тихоокеанский, хорошо вооружён, а также модернизируется.

«Возможности российских ВМС улучшаются: в частности, поступают новые боевые корабли и подводные лодки, оснащённые новейшими комплексами ударного вооружения. Что же касается корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев», то он считается серьёзной силой, которая в совместных манёврах будет направлена на обеспечение безопасности региона, где идёт гонка вооружений, действуют пираты, наращивается военно-морская активность», — пояснил эксперт.

По мнению действительного члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, государства, входящие в АСЕАН, заинтересованы в России как в стране, способной привнеси в регион безопасность и стабильность.

«В Юго-Восточной Азии есть понимание того, что участие РФ в манёврах в значительной степени повышает их эффективность. Ведь обеспечить выполнение задач координации в довольно сложных условиях, когда вместе работают экипажи боевых кораблей из разных государств, — весьма сложный процесс. И участие в этих манёврах именно российского корабля «Адмирал Пантелеев» неслучайно. Он может заниматься разведкой, противодействовать средствам воздушного нападения, а также наносить удары своим арсеналом», — сказал аналитик в беседе с RT.

Кошкин также считает проведение манёвров крайне своевременным в условиях, когда Запад решил, что является ведущей силой в мире и может безнаказанно продолжать его дестабилизацию в различных регионах, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском.

«Но мироустройство сейчас многополярно. Учения России и АСЕАН — ещё одно тому подтверждение. Центр силы уже не один, их несколько, включая РФ. Однако США и их союзники хотят жить по старой модели, когда американская гегемония выходила на передний план. Вашингтон начал переформатировать возможные конструкции сдерживания Пекина и Москвы, перемещая свой фокус внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион и создавая военно-технологические региональные блоки QUAD и AUKUS», — отметил эксперт.

  • Флаги АСЕАН и России
  • РИА Новости
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Напомним, 15 сентября США, Австралия и Великобритания заключили оборонный союз AUKUS. В рамках этого партнёрства Вашингтон пообещал передать Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок. Москва считает, что AUKUS может создавать «потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности».

Что же касается QUAD, в который входят США, Индия, Австралия и Япония, то диалог этих стран в таком формате прошёл в марте. Тогда помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что «четвёрка», с точки зрения Вашингтона, — «это не военный альянс и не новое НАТО». Как уточнил глава Белого дома Джо Байден, QUAD будет «одной из ключевых площадок для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе». По итогам саммита стороны выпустили совместное заявление, в котором говорилось о необходимости отвечать на вызовы, «с которыми в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей сталкивается морской порядок, основанный на правилах».

«Формирование этих блоков делает ещё более необходимой защиту суверенных интересов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Манёвры же России и АСЕАН выполняют и эту функцию. Кроме того, учения демонстрируют активную роль РФ по защите АТР, а также возможности российской стороны и стран АСЕАН противодействовать возможным провокациям в регионе», — заявил Кошкин.

Углубление сотрудничества

По мнению экспертов, первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН также показывают, что Москва готова расширять военно-политическое партнёрство со странами ассоциации.

Напомним, в июне министр обороны России Сергей Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности заявил, что РФ качественно усилила взаимодействие со стратегическими партнёрами, в том числе из АСЕАН — в частности, с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой.

«Существенно расширена тематика диалога с Индонезией, Филиппинами и Бруне­ем. Намерены продолжать и наращивать совместную работу», — заявил глава Минобороны РФ.

Ранее, в марте, тогдашний замминистра обороны России Андрей Картаполов сообщил о позитивных тенденциях в развитии взаимовыгодных контактов военных ведомств России и Индонезии.

«В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних контактов в оборонной сфере», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как спрогнозировал Андрей Кошкин, после первых в истории военно-морских учений России и АСЕАН страны ассоциации могут заключить с Москвой контракты на приобретение российских боевых кораблей, которые встали бы на защиту суверенных интересов государств ассоциации.

«Более того, сотрудничество, скорее всего, будет углублено и по другим направлениям военно-технического строительства», — заключил эксперт.

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