Противодействие вмешательству и новым санкциям США. Лавров завершил визит в Венесуэлу

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров завершил рабочий визит в Венесуэлу, а вместе с ним и поездку по Латинской Америке. За трое суток он посетил Сантьяго-де-Куба, Мехико и Каракас. Самым насыщенным и по программе, и по атмосфере оказалось пребывание в Каракасе, где Лавров, по собственному признанию, чувствует себя прекрасно, как дома.

Утро пятницы министра началось со встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в доме приемов МИД республики, где к приезду гостя готовились. За час до прибытия Лаврова во внутреннем дворе здания колониальной эпохи уже репетировал ансамбль Национального оркестра Венесуэлы, сотрудники в белых ливреях расстилали ковровую дорожку, а местные журналисты выбирали лучший ракурс для съемки момента появления российского министра. За этим с балкона второго этажа наблюдал Арреаса. 

Когда делегация главы МИД РФ прибыла, Арреаса встретил россиян у входа. Ансамбль заиграл традиционную венесуэльскую музыку, под которую танцоры исполнили несколько этюдов. Предоставив возможность сделать журналистам пару фотографий, министры отправились в зал переговоров, где позднее также состоялась беседа Лаврова с исполнительным вице-президентом Дельси Родригес. Завершающим пунктом программы стала встреча с президентом Николасом Мадуро в официальной резиденции - дворце Мирафлорес.

Примечательно, что, пока глава МИД России подтверждал дружеские и партнерские отношения со странами Латинской Америки, их северный сосед угрожал и объявлял санкции за сотрудничество с правительством Венесуэлы, чья экономика и так сильно страдает от односторонних действий США. Лавров позднее рассказал, что конкретные шаги для того, чтобы обезопасить российско-венесуэльское экономическое сотрудничество от давления Вашингтона, стали основной темой обсуждения в ходе встречи в Каракасе. "Мы твердо подчеркнули нашу приверженность уважению суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники", - подчеркнул Лавров.

Общее благо

Одним из важных пунктов пребывания главы МИД РФ в Каракасе стала встреча с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы. В Москве положительно высказываются об этом формате, включающим представителей правительства и "конструктивной оппозиции", который предполагает готовность решать конкретные проблемы внутри государства, а не просто заострять внимание СМИ на факте своего существования. По словам министра, в отличие от радикальной оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, этой группе удается согласовать практические решения, как договоренность о выработке путей возврата в конституционное русло, преодоление раскола и возобновление участия депутатов-социалистов в работе Национальной ассамблеи, регулярные амнистии, обновление состава избирательного совета, обсуждение экономических реформ. Лавров уверен, что все это находит отклик у населения страны, которое "явно устало от конфронтации и призывов к уличным протестам и иностранной интервенции".

Российский министр подчеркнул, что единственной возможностью для "радикалов" в Венесуэле сохранить свое присутствие в политическом поле является участие в предстоящий выборах в парламент, для проведения которых формируются благоприятные условия. В частности, глава МИД РФ приветствовал готовность руководства Венесуэлы привлечь внешних наблюдателей к процессу реформирования избирательной системы.

Лавров также обратил внимание на проблему санкций в ходе общения с представителями "круглого стола". По его мнению, все патриотически настроенные венесуэльцы, вне зависимости от политических предпочтений, должны поставить перед собой задачу по снятию ограничений, наложенных на их страну другими государствами, потому что страдают от этого, в первую очередь, рядовые граждане.

"Особенно возмутительно то, что односторонние американские действия оказывают негативное влияние на реализацию социальных и гуманитарных проектов", - подчеркнул он. Лавров привел в пример последствия банковских ограничений со стороны США, ставших причиной блокирования программы лечения онкобольных, которая осуществлялась через совместный проект Венесуэлы и Испании.

Отношения России и Венесуэлы

В условиях, когда в адрес Венесуэлы регулярно звучат угрозы даже силового вмешательства, для республики сохраняет актуальность поддержка обороноспособности. Как заявил Лавров, подводя итоги встреч в Каракасе, Россия готова продолжать сотрудничество в этой сфере, чтобы удовлетворить эту базовую потребность страны.

Стороны также договорились о наращивании торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, в частности в области энергетики, природных ресурсов, различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Лавров добавил, что все аспекты взаимодействия будут рассмотрена на сессии межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в мае.

Лавров отметил, что в Москве с нетерпением ждут Мадуро на параде в честь 75-летия Победы, а также намерены достойно отметить другую юбилейную дату - 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой.