«Противодействие Москве и Пекину»: насколько вероятен перевод войск США из Афганистана в страны Центральной Азии • 67 • В мире США не исключают вероятности переброски войск из Афганистана в сопредельные регионы, в том числе в страны Центральной Азии. Так, по данным американских СМИ, ряд высокопоставленных американских чиновников предлагают разместить воинские подразделения в Узбекистане и Таджикистане, что позволит сохранить рычаги влияния на ситуацию в Афганистане. Между тем в Ташкенте напомнили, что основополагающие законы запрещают развёртывать на территории страны зарубежные формирования. При этом Душанбе является союзником Москвы по ОДКБ. Как считают эксперты, власти центральноазиатских республик осознают, что пребывание группировок ВС США может лишь дестабилизировать внутреннюю ситуацию и навредить безопасности региона. Американские солдаты в Афганистане © U.S. Department of Defense Соединённые Штаты обсуждают возможность передислокации выводимых из Афганистана войск в сопредельные регионы. В частности, рассматривается вопрос их размещения в Узбекистане, Таджикистане и арабских странах Персидского залива. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американских государственных и военных ведомствах. «По словам представителей американского правительства и вооружённых сил, рассматриваемые варианты (передислокации американского контингента. — RT) варьируются от близлежащих стран до более удалённых государств Персидского залива и кораблей ВМС США в море… Предпочтение отдаётся Узбекистану и Таджикистану, которые граничат с Афганистаном, что способствует быстрому доступу (в Афганистан. — RT)», — говорится в материале издания. Как поясняется в статье, сосредоточение Вооружённых сил США вблизи афганских рубежей позволит Пентагону оказывать оперативную военную поддержку Кабулу, наносить удары по «Талибану»* и реагировать на возможные атаки боевиков на американское посольство. Страны Центральной Азии рассматриваются властями США как наиболее удобные плацдармы для выполнения таких задач. «Приводит к деградации обстановки» Напомним, что после старта в сентябре 2001 года в Афганистане операции «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) американская армия использовала отдельные объекты военной инфраструктуры в Центральной Азии. Так, с 2001 по 2005 год Соединённые Штаты эксплуатировали узбекскую авиабазу Карши-Ханабад, с 2001 по 2002 год — таджикский аэродром Айни, а с 2001 по 2014 год — расположенный в Кыргызстане аэропорт Манас. В беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин отметил, что при принятии окончательного решения по передислокации войск из Афганистана США не могут игнорировать предыдущий не слишком удачный опыт военного пребывания в Центральной Азии в период проведения «Несокрушимой свободы». По словам эксперта, руководство республик фактически «выдавило» американские войска, осознав, что их территория перестаёт быть кратковременным пристанищем ВС США и уже не используется исключительно для борьбы с «Аль-Каидой»**. «Важно понимать, что Штаты могут продолжить наносить удары по объектам в Афганистане. Это повлечёт новый виток напряжённости, наверняка усилится «Талибан», начнутся боевые действия и конфликт вновь примет затяжной характер без внятной перспективы завершения. Не думаю, что предоставление американцам военных баз отвечает интересам Таджикистана и Узбекистана», — говорит Козюлин. Аналогичный взгляд на ситуацию разделяет политолог-востоковед Андрей Арешев. В комментарии RT он подчеркнул, что центральноазиатские элиты понимают, что военное пребывание ВС США влечёт негативные последствия для внутренней стабильности и безопасности всего региона. «Опыт 2000-х годов отчётливо показал, что американское военное присутствие приводит к деградации обстановки как в стране пребывания, так и в регионе в целом. Для Узбекистана, например, это обернулось кровавыми событиями в Андижане 2005 года, который Ислам Каримов воспринял как антиправительственный мятеж. Тем не менее, мы видим, что американские чиновники зачастили с визитом в Центральную Азию», — констатировал Арешев. В начале мая специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад провёл переговоры с руководством Таджикистана и Узбекистана. Однако в официальных сообщениях об этих поездках нет упоминаний о потенциальном размещении американских войск — в основном на встречах затрагивались проблемы межафганского урегулирования. Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II в небе над Афганистаном

© U.S. Department of Defense На текущий момент Соединённые Штаты не направляли запросов Душанбе и Ташкенту с просьбой разместить военные формирования. Как уточняют источники WSJ, в Вашингтоне ещё взвешивают все «за и против». Между тем в Узбекистане уже заявили, что доктринальные документы страны не предусматривают возможности дислокации иностранных подразделений. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и чёткие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны Узбекистана. Как известно, дипломатия Ташкента подчинена духу нейтралитета и невмешательства. Действующая с 2012 года концепция внешнеполитической деятельности запрещает развёртывание зарубежных войск в республике, а также участие Узбекистана в каких-либо конфликтах и военно-политических блоках. «Поддержание очага напряжённости» По прогнозу опрошенных RT экспертов, в ближайшее время Соединённые Штаты могут в неформальном порядке предложить Душанбе и Ташкенту разместить небольшие группировки войск. Однако центральноазиатские республики вряд ли станут пересматривать национальное законодательство и международные обязательства. Если Узбекистан официально привержен принципам военного нейтралитета, то Таджикистан связан с Москвой союзническими обязательствами в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Если говорить конкретно про Таджикистан, то как член ОДКБ он должен посоветоваться с союзниками. В своё время в этой организации было принято решение, что иностранное присутствие должно обязательно получать одобрение всех союзников. Естественно, что Москва на такое не согласится», — пояснил Козюлин. Кроме того, как уверены аналитики, Ташкент и Душанбе не будут жертвовать добрыми отношениями с Россией. В настоящее время по военной линии Москва выстраивает с Узбекистаном взаимодействие в формате «стратегического партнёрства» и готовит кадры для армии республики. Ещё более серьёзной военной поддержкой Москвы пользуется и Таджикистан. В Душанбе и Бохтаре развёрнуты части 201-й базы, входящей в состав Центрального военного округа РФ. Это крупнейший военный объект ВС России за рубежом. В целом военное присутствие Москвы в Центральной Азии, если верить источникам WSJ, американское руководство рассматривает как один из факторов, препятствующих переброске американских войск в сопредельные с Афганистаном страны. В конце апреля Таджикистан посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во время визита в Душанбе глава российского военного ведомства заявил, что на фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане Москва и Душанбе осуществляют «планирование совместного отражения возможных угроз». «С учётом этого (общих задач в сфере безопасности. — RT) оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы», — подчеркнул Шойгу. Польша и Литва хотят вдохнуть жизнь в призрак Речи Посполитой С точки зрения экспертов, дискуссия относительно возможного размещения американских войск в Центральной Азии продиктована стремлением Вашингтона «компенсировать» потерю военного влияния в регионе с окончательным выводом контингента из Афганистана. «Американцам невыгодно покидать Афганистан. Присутствие там связано с реализацией разнообразных геополитических целей и прежде всего поддержанием очага напряжённости у границ России и Китая. Но сейчас приходится искать другие варианты продолжения этой политики»,— говорит Арешев. Согласно анонсированным Белым домом планам, последний американский солдат должен покинуть территорию Афганистана к 11 сентября текущего года — к 20-летию террористической атаки на США, в ответ на которую Вашингтон и его союзники начали операцию «Несокрушимая свобода». Ранее Вашингтон неоднократно переносил дедлайн передислокации войск, увязывая этот процесс с нормализацией отношений с «Талибаном». В итоге в конце февраля прошлого года на переговорах в Дохе Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар заключили соглашение, оговаривающее вывод всех подразделений стран — членов НАТО в течение 14 месяцев, то есть до 1 мая 2021 года. Однако США «не уложились» в установленные временные рамки и в одностороннем порядке продлили срок пребывания контингента в Афганистане. Между тем сохранение военного присутствия Вашингтона и его союзников в республике препятствует межафганскому урегулированию — представители «Талибана» отказываются садиться за стол переговоров до полного ухода западных ВС. «Соединённые Штаты ищут наиболее подходящие способы продолжить вести боевые действия в Афганистане с учётом обещания уйти. И американцам выгодно закрепиться именно в Центральной Азии. Здесь они получают плацдарм для ударов по талибам и одновременно раздражитель России и Китая», — рассуждает Арешев. Вадим Козюлин также полагает, что гипотетическая передислокация американских войск из Афганистана в Центральную Азию направлена в том числе на противодействие Москве и Пекину. «Американцы, как и в ситуации с развёртыванием системы ПРО, будут утверждать, что переброска войск в Центральную Азию не имеет отношения к России и Китаю. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. ** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



