Противоборство мнений: Трамп отрицает конфликт между госсекретарём и советником по нацбезопасности

Дональд Трамп заявил, что между его советником по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарём Майком Помпео нет серьёзных разногласий. Ранее американские СМИ сообщали, что эти члены администрации президента США конфликтуют из-за позиций по иранскому вопросу. Эксперты считают, что Помпео и Болтон действительно придерживаются различных точек зрения на отношения с исламской республикой, однако в этом нет ничего необычного. Между тем аналитики отмечают, что Трамп не может определиться с внешнеполитическим курсом в отношении Тегерана и это даёт повод для борьбы сторонников жёсткого и мягкого подходов в окружении американского лидера.

Конфликта между Майком Помпео и Джоном Болтоном нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов во время визита в Национальную ассоциацию риелторов. По словам главы Белого дома, он абсолютно доволен работой обоих сотрудников своей администрации.

«Майк Помпео делает отличную работу. Болтон делает отличную работу. Послушать СМИ, так у нас какой-то конфликт», — цитирует телекомпания ABC заявление Трампа.

Особое возмущение президента вызвало то, что о разногласиях в команде главы государства журналисты сообщают, не называя имён и фамилий своих «высокопоставленных информаторов».

«Говорят, информация из конфиденциальных источников. Вы замечали, что имена людей больше не указывают и везде оговаривается: «Источник сообщает...» (За источником. — RT) нет реального, живого человека. Это всё выдумки», — возмутился Трамп.

О том, что два видных представителя президентской команды, во многом определяющих внешнеполитический курс Белого дома, придерживаются диаметрально противоположных подходов в отношении Ирана, рассказало издание Politico.

Ссылаясь на анонимные источники, журналисты издания утверждают, что Помпео и его спецпредставитель по Ирану Брайан Хук якобы подталкивают Трампа к дипломатическому решению вопроса взаимоотношений с Тегераном. Госсекретарь, по данным Politico, считает, что необходимо усадить иранские власти за стол переговоров. В этом якобы, с точки зрения Помпео, заключается конечная цель давления, которое сейчас оказывают США на Тегеран.

Болтон, напротив, к перспективе переговоров относится крайне скептически и считает, что Соединённые Штаты должны не ослаблять санкции и психологическую войну до тех пор, пока власть в Иране не сменится, утверждает Politico.

По данным издания, Трамп склоняется к поддержке позиции госсекретаря. Politico пишет, что это «поражение» советника по национальной безопасности в значительной мере объясняется его личными качествами.

«Болтон идёт на сотрудничество без особой охоты — предпочитает делать дела сам. Помпео же по природе своей человек, более расположенный к совместной работе. И даже когда его самого к этому не тянет, он всё равно считает, что с ним надлежит сотрудничать, поскольку он госсекретарь», — цитируют журналисты неназванного бывшего сотрудника администрации Трампа, сохранившего тесные связи с Помпео.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Проблема единого сценария

Американская пресса упрощённо интерпретирует процессы, которые происходят в администрации Трампа, считают аналитики.

«Говорить о противостоянии Помпео и Болтона не совсем верно. Противостоять друг другу могут только чиновники, имеющие сопоставимые возможности. В данном случае ситуация иная. Помпео — это глава Госдепартамента, огромной структуры, прямо отвечающей за внешнюю политику страны. Болтон — всего лишь советник президента по национальной безопасности. Его аппаратный вес невелик просто в силу его должности. Кроме того, из-за своего характера он не создал сильной персональной команды. Поэтому влияние Помпео несоизмеримо выше, чем у Болтона», — рассказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он обращает внимание на то, что оба чиновника — прежде всего члены команды Трампа. Не они подталкивают главу государства к каким-либо решениям, а он их использует для продвижения своего внешнеполитического курса, в том числе в отношении Ирана, считает Брутер.

«Трампу нужен «злой следователь», который во всех случаях сразу же предложит агрессивные действия на грани военной операции. Эту роль играет Болтон. Помпео более опытен и информирован, поэтому Трамп отвёл ему другую роль, связанную с иным кругом задач. Но в целом и линия советника по национальной безопасности, и линия госсекретаря не противоречат линии президента», — говорит эксперт.

Проблема заключается в том, что Трамп сам не имеет чётко продуманной стратегии в отношении Ирана — и «в этих условиях члены команды могут сыграть более значительную роль, чем им отвёл президент», считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

В беседе с RT он напомнил, что отношения США и Ирана резко обострились после того, как Вашингтон в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

По словам эксперта, американский лидер не просчитал последствий такого шага. Трамп понимал, что его действия не одобрят Россия и Китай, но надеялся, что европейские союзники США — Великобритания, Франция, Германия — со временем его поддержат. Однако Европа своего негативного отношения к выходу США из СВПД до сих пор не изменила.

«В результате сейчас Америка оказалась в положении, когда непонятно, что делать дальше. Сохранять и усиливать санкции? Но они не дадут по крайней мере быстрого эффекта, особенно когда Евросоюз их не одобряет и придумывает способы, как бы их обойти. Выбрать силовое решение? Но оно чревато затяжной войной на Ближнем Востоке с неблагоприятными для США последствиями. Да и денег на неё у американцев нет», — говорит Васильев.

При этом эксперт отмечает, что Помпео и Болтон — не только члены команды Трампа, но и в силу своих должностей и убеждений представители двух идейных течений в американском истеблишменте, в каждом из которых имеется свой рецепт выхода из иранского тупика.

Эсминец ВМС США McFaul, выдвинувшийся к берегам Ирана

AFP

© Rabih Moghrabi

Прелюдия к возможным отставкам

СВПД — это идея администрации предшественника Трампа, президента Барака Обамы, её автором был занимавший в то время пост госсекретаря Джон Керри, и разработчики ядерной сделки с Ираном из Госдепа никуда не ушли, напоминают эксперты.

«Помпео была поставлена задача реформировать американское внешнеполитическое ведомство. Он должен был в том числе убрать оттуда людей Обамы. Но Помпео с реформой Госдепа не справился, и это вызвало большое недовольство Трампа», — сказал в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Поэтому в Госдепе много сторонников возврата к наследию Обамы, отмечает эксперт. Они будут громче напоминать о себе по мере того, как станет очевидно, что политика Трампа в отношении Ирана заходит в тупик, считает эксперт.

«Болтон в отличие от Помпео считается узколобым представителем консервативного крыла республиканцев, которое зациклено на немедленном простом решении сложных проблем. Отнюдь не случайно с его именем связывают недавнюю попытку сменить власть в Венесуэле», — говорит Владимир Васильев.

Не исключено, что статья в Politico была направлена персонально против Болтона, предположил эксперт. Анонимные информаторы издания изображают советника по нацбезопасности человеком, к мнению которого Трамп не прислушивается.

«В американском истеблишменте у Болтона много противников, и их число увеличивается. Виной этому его взгляды и вздорные идеи. Поэтому в СМИ уже появилось немало материалов, где Трампу в той или иной форме советуют избавиться от Болтона», — отмечает Васильев.

Впрочем, не исключено, что американский президент избавится и от Помпео, полагает Дмитрий Дробницкий.

«У Трампа есть свои претензии и к госсекретарю, и к советнику по нацбезопасности. Помпео и Болтон не отправлены в отставку, потому что у президента нет кандидатов на замену. Однако они могут найтись, какой бы маленькой ни была «скамейка запасных» у Трампа», — полагает Дробницкий.