Противоборство двух лагерей: Депутаты пытаются "подстелить соломку" для побега из России?

В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин объявил о требованиях, которые будут исполнять все чиновники. По большому счёту, это одни из самых радикальных изменений десятилетия.

Владимир Путин запретил иметь высшему руководству страны "иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства". Отныне "главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи" должны исполнять всё в соответствии. А если нет - лишатся должностей.

Конституцию предложили дополнить и другими основаниями, в соответствии с требованиями Путина. Часть депутаты отмели - комитет сделал свой выбор не в пользу ограничений, другие, как отмечалось выше, стали "учтёнными". Они, например, запрещают депутатам иметь имущество за рубежом, обязывают супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, вводят аналогичное ограничение для семей сенаторов. Всего на заседании комитета ранее было одобрено и учтено 45 поправок, 42 отклонены.

В беседе с экспертами мы уточняли, что значит "учтённые поправки" и почему депутаты решили сузить круг ограничений для себя.

"За границу едут хоть тушкой, хоть чучелком"

В разговоре с Царьградом генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал данную тему.

"Я понимаю так, что поправка утверждается в том виде, в котором она подана. Другой вопрос, что будет сейчас второе чтение. Комитет выносит в палату решение. Но это не обязывает палату его принимать. Я не знаю, отклонённые комитетом поправки могут ещё раз обсуждаться на пленарном совещании? Наверное, могут, если депутаты к ним вернутся. Но это должен кто-то предложить", - заметил эксперт.

По его словам, теоретически возможна и переформулировка отклонённых поправок и подача их на рассмотрение заново, однако российские депутаты излишним трудолюбием не отличаются, поэтому это вряд ли произойдёт, считает Журавлёв. По его мнению, если депутаты и переформулируют поправки, то превратят их во что-то "близкое для себя".

"Как раз по поводу депутатских малолетних детей, потому что по поводу самих себя, я боюсь, они не смогут, даже если захотят, это не объяснить избирателю. А вот малолетних детей: вот почему я не могу своё чадо отправить в Израиль лечиться? Дети олигархов могут, а дети депутатов не могут? Сразу по ходу вам придумают, как можно это отбивать. Отбивать обучение невозможно, потому что сложно объяснить избирателям, почему дети депутатов должны учиться, скажем, в Англии. А вот почему они там должны лечиться, это ещё можно как-то отбить", - считает Журавлёв.

При этом политолог заметил, что он считает запрет на проживание детей и супругов депутатов за границей перебором, поскольку они всё равно туда уедут, "хоть тушкой, хоть чучелком". Другое дело, предложение запретить иметь недвижимость членам семьи парламентариев.

"Это разумно, поскольку у нас депутаты, сенаторы и министры люди нищие. Зато их жёны и дети, как правило, крупные бизнесмены, с нуля заработавшие миллиардные состояния. Вспомните, кто у нас ещё недавно был самой богатой женщиной России. Бороться с незаконно нажитой собственностью депутата, не замечая нажитую непосильным трудом собственность его жены, невозможно", - подчеркнул Журавлёв.

"Внутри госаппарата идёт противоборство двух лагерей"

Своим мнением по этому поводу поделился с Царьградом и руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он предположил, что большинство поправок готовились и прописывались заранее, но затем случилось дублирование некоторых инициатив. Возможно, продолжил эксперт, именно продублированные поправки и были отклонены.

"Но очевидно, что поправки, связанные с проживанием семей за рубежом и запретом на проживание, были инициированы самим президентом, как некая мера по национальному оздоровлению элит. Поэтому предложившие новые поправки депутаты во многом просто двигались в рамках своей партийной идеологии, им же нужно было проявить эту инициативу. Логично, что она, наверное, более угловато звучала, чем те, которые запланированы изначально. Поэтому, я думаю, оставили первые поправки", - заявил Гращенков.

Если говорить о запретах, связанных с проживанием или имуществом парламентариев за рубежом, то, по мнению эксперта, это "какая-то полумера". Ведь многие главы госкорпораций, их заместители и другие руководящие чиновники под этот запрет не попадают. И это может привести к "выстраиванию новых схем": если нужен сенатор, то избирается кто-то, постоянно проживающий в России, а за его спиной "будет стоять пул людей с гражданством любой страны, хоть Монако".

Логично, что страной должны управлять люди, проживающие здесь и болеющие за своё государство. Но странно, если уж эта тема выносится на обсуждение, то сразу огораживается большим витком полумер. Это наталкивает на мысль, что внутри госаппарата идёт некое противоборство двух лагерей. В итоге президент своими поправками опять нивелирует оба лагеря. То есть уравновешивая их, смягчает углы, а это не очень нравится большинству населения, которое настроено эмоционально патриотически, как мы видим, - отметил Гращенков.

В числе отклонённых оказались поправки, касающиеся введения единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей, а также разрешение Совфеду временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело. По словам Гращенкова, возможно, в этом есть какая-то "внутренняя логика" - какие ветки власти можно трогать, а какие пока нет.

"Мне кажется, просто до прокуратуры дело не доходило, до личности генпрокурора особенно. Поэтому это была попытка выстроить какую-то схему, при которой возможно манипулирование этой должностью генпрокурора. Соответственно, было решено, что раз этот вопрос глубинно пока не прорабатывался, то не стоит сейчас эти поправки трогать. Но там, говорят, будут ещё второй пакет этих поправок вносить. Так что не исключено, что тема будет ещё разработана", - заключил Илья Гращенков.

"Постоянно проживать - понятие неопределённое"

Политолог, зампредседателя ВЦИОМ Иосиф Дискин также прокомментировал в беседе с Царьградом отклонённые комитетом Госдумы поправки. При этом он отметил, что само понятие "постоянно проживать за границей" слишком неопределённое. Сюда входит и запрет на получение образования за рубежом для детей.

"Давайте посмотрим, что делает Китай, решая свою проблему национальной конкурентоспособности. Он тратит миллиарды долларов на то, чтобы наиболее одарённые дети получали образование в лучших университетах мира и возвращались обратно", - отметил Дискин.

Если говорить об отклонённых поправках, то, отметил эксперт, нельзя сказать, что все они были предложены парламентской оппозицией. Скорее здесь идёт речь о содержании поправок, а не о партийной принадлежности тех, кто их вносил.

Моя позиция, что вряд ли бы стали играть в такие примитивные межпартийные игры, в процессе, который требует общенародной консолидации, - уверен Дискин.

"Зачем нам лезть в эту ловушку?"

Комментируя тот факт, что в отклонённые попала и поправка по поводу введения единой концепции государственной информационной политики, эксперт отметил, что попытка ввести какие-то запреты в этой части указывает на то, что люди в своё общество просто не верят.

"Я уже сто раз говорил о том, что проблема информационной политики - это проблема не столько государственная, сколько свидетельствует о недостаточной активности и последовательности самого гражданского общества. Здесь нужны действия гражданского общества, а не попытка каким-то образом обойти запрет на цензуру", - уверен Дискин.

Эксперт напомнил о том, что в истории нет ни одного примера успешной идеологической политики государства в демократических странах. Теоретики нередко указывали на то, что главным признаком тоталитаризма является активное участие государства в идеологической деятельности.

"Зачем нам лезть в эту ловушку? Идеология может только взращиваться снизу. Только снизу, тогда может быть успешная идеология. Непрофессиональный и опасный бред - использовать цензуру. Сначала нужна идейная консолидация гражданского общества, которое получит легитимное - не легальное, а легитимное право выстраивать некие императивы идейно-политические. Так что это безумно опасная идея. Можете процитировать меня. Никто не хочет понимать, что то, что называется репрессиями 30-х годов, было прямым непосредственным и необратимым результатом безумно высокой идейно-политической мобилизации советского общества. Всегда идейная мобилизация влечёт за собой идеологические репрессии. Почему президент наш, умница, говорит: это легко начать, потом трудно закончить", - констатировал Иосиф Дискин.