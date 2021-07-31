Противников вакцинации атаковали газом: Парижане митингуют, полиция лютует

В Париже снова начались столкновения полиции и протестующих против коронавирусных ограничений. Силовики применили газ.

Париж снова охвачен протестами. Противники жёстких коронавирусных ограничений вступили в столкновение с полицией. Силовики ответили на это применением слезоточивого газа.

На кадрах из столицы Франции видно, как толпы людей пытаются прорваться через полицейских в броне. Те в ответ закидывают протестующих снарядами со слезоточивым газом.

Поводом для очередных протестов стало то, что с 1 августа французов обязали предъявлять так называемый санитарный пропуск в ресторанах и общественном транспорте. Акции против данной меры проходят в 150 городах Франции.