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Противников вакцинации атаковали газом: Парижане митингуют, полиция лютует

31 июля 2021, 20:05  •  107 • Политика
В Париже снова начались столкновения полиции и протестующих против коронавирусных ограничений. Силовики применили газ.
Париж снова охвачен протестами. Противники жёстких коронавирусных ограничений вступили в столкновение с полицией. Силовики ответили на это применением слезоточивого газа.
На кадрах из столицы Франции видно, как толпы людей пытаются прорваться через полицейских в броне. Те в ответ закидывают протестующих снарядами со слезоточивым газом.
Поводом для очередных протестов стало то, что с 1 августа французов обязали предъявлять так называемый санитарный пропуск в ресторанах и общественном транспорте. Акции против данной меры проходят в 150 городах Франции.

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