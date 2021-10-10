Противники Зеленского устроили автопробег под стенами его резиденции: Требовали отставки

На Украине противники Зеленского устроили автопробег и жгли файеры под стенами его резиденции. Акция также прошла в Лондоне рядом с "квартирой" президента Украины.

На Украине недовольные политикой президента Владимира Зеленского устроили акцию под стенами его резиденции.

Активисты устроили автопробег у резиденции президента Украины и зажгли файеры. Сообщается, что вокруг здания выставлен полицейский кордон. Акция началась около 18:00 в воскресенье, активисты собрались около ТЦ, после чего колонной направились к дому президента.

У резиденции недовольные выкрикивали лозунги и критиковали политику президента Украины, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Собравшиеся призывали к отставке президента.

Также сообщалось, что акция протеста прошла в Лондоне около "квартиры Зеленского", передаёт радио Sputnik.