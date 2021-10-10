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Противники Зеленского устроили автопробег под стенами его резиденции: Требовали отставки
10 октября 2021, 23:00 • 100 • Политика
На Украине противники Зеленского устроили автопробег и жгли файеры под стенами его резиденции. Акция также прошла в Лондоне рядом с "квартирой" президента Украины.
На Украине недовольные политикой президента Владимира Зеленского устроили акцию под стенами его резиденции.
Активисты устроили автопробег у резиденции президента Украины и зажгли файеры. Сообщается, что вокруг здания выставлен полицейский кордон. Акция началась около 18:00 в воскресенье, активисты собрались около ТЦ, после чего колонной направились к дому президента.
У резиденции недовольные выкрикивали лозунги и критиковали политику президента Украины, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Собравшиеся призывали к отставке президента.
Также сообщалось, что акция протеста прошла в Лондоне около "квартиры Зеленского", передаёт радио Sputnik.
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