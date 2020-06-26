Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

Противники в окружении: От Путина требовали не платить народу в пандемию

26 июня 2020, 12:00  •  120 • Политика
Президент России признал, что Россия столкнулась с довольно тяжёлым кризисом. От Владимира Путина требовали не платить народу в пандемию. Противники такой меры социальной поддержки были в окружении главы государства.
В анонсе программы "Москва. Кремль. Путин", который был показан на телеканале "Россия-1" 25 июня, продемонстрировали фрагмент интервью с лидером России. Журналист Павел Зарубин задал вопрос, были ли противники прямых выплат гражданам в период пандемии.
"Были, конечно", – лаконично ответил президент.
Не платить народу в пандемию от Владимира Путина требовали противники в окружении.
По словам российского президента, наступивший кризис можно считать "одним из наиболее масштабных".
23 июня Владимир Путин в очередной раз обратился к нации и объявил о новых мерах социальной поддержки граждан России и о продлении ранее введённых. Право на получения пособия получат семьи с детьми, а также владельцы бизнеса, относящегося к категории малого или среднего. Из бюджета страны будут выделены деньги на поддержание некоторых отраслей экономики. Предусмотрено также финансирование определённых программ в регионах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 01:00
"Я хотел пойти, но…": Собянин заинтриговал решением проголосовать по поправкам
26 июня 2020, 03:00
Путин вновь обратится к народу? Журналисты узнали тему будущего выступления
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 06:00
Домогаров впрягся за Ефремова и был затроллен народом (Руслан Осташко)
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
24 июня 2020, 15:00
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.