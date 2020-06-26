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Противники в окружении: От Путина требовали не платить народу в пандемию
26 июня 2020, 12:00 • 120 • Политика
Президент России признал, что Россия столкнулась с довольно тяжёлым кризисом. От Владимира Путина требовали не платить народу в пандемию. Противники такой меры социальной поддержки были в окружении главы государства.
В анонсе программы "Москва. Кремль. Путин", который был показан на телеканале "Россия-1" 25 июня, продемонстрировали фрагмент интервью с лидером России. Журналист Павел Зарубин задал вопрос, были ли противники прямых выплат гражданам в период пандемии.
"Были, конечно", – лаконично ответил президент.
Не платить народу в пандемию от Владимира Путина требовали противники в окружении.
По словам российского президента, наступивший кризис можно считать "одним из наиболее масштабных".
23 июня Владимир Путин в очередной раз обратился к нации и объявил о новых мерах социальной поддержки граждан России и о продлении ранее введённых. Право на получения пособия получат семьи с детьми, а также владельцы бизнеса, относящегося к категории малого или среднего. Из бюджета страны будут выделены деньги на поддержание некоторых отраслей экономики. Предусмотрено также финансирование определённых программ в регионах.
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