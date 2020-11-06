Противники Трампа заочно "отправили" его в Сибирь: "Россия, если ты слушаешь…"

В США по-прежнему напряжённость из-за неопределённости президентской гонки. В ночь на 6 ноября радикально сократил своё отставание от Трампа его соперник Джо Байден. При этом в спорных штатах пока всё же не объявили финальные итоги подсчёта.

Байдену для победы недостает 6 голосов выборщиков. При этом Трамп и республиканцы утверждают, что результаты победы Байдена крайне спорны, и намерены опротестовывать всё в судах.

Однако улица уже митингует, ярко заметны акции сторонников Демпартии. К примеру, у Белого дома заметили женщину, которая верит в то, что Трамп - российский кандидат, о чём пели ангажированные СМИ на протяжении нескольких лет. Она при помощи своего плаката даже обратилась к РФ.

"Россия, если ты слушаешь, надеюсь, найдёшь место в Сибири для своего проигравшего" - говорится у неё на плакате.

Стоит отметить, что русофобию ранее проявил и журнал Times. Журналисты издания полагают, что "очевидными" победителями президентской гонки в Штатах "стали" президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

На это намекает карикатура, опубликованная 6 ноября изданием.