Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
Главная / Политика

Противники "Северного потока - 2" в Германии подыгрывают США

21 августа 2020, 12:45  •  63 • Политика
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Шанс навредить России для некоторых немцев важнее собственных интересов
Пока официальный Берлин отстаивает право ФРГ принимать самостоятельные решения по вопросам энергообеспечения, многие немцы поддерживают США в их противостоянии "Северному потоку – 2". На это указал политолог Андрей Иванов. По его мнению, среди немцев немало русофобов, для которых идеологические убеждения важнее экономики.
"В Германии есть могущественные силы, которые до гроба намерены подыгрывать американцам, чего бы им это не стоило", – приводит РИА ФАН мнение аналитика.
Вопрос газоснабжения, действительно, является сильным козырем в международных отношениях, пояснил Иванов. Соответственно, "Северный поток – 2" укрепляет позиции России в Европе и ослабляет давление США на ЕС. Поэтому чем ближе окончание строительства, тем откровеннее Вашингтон шантажирует Берлин, угрожая санкциями.
Но хотя в Германии и возмущены такой наглостью со стороны США, как об этом заявил на днях бургомистр города Засниц Франк Крахт, для многих немцев Вашингтон остается путеводной звездой, ради следования за которой они готовы поступиться своими ценностями.
Ранее парламентарии бундестага предупредили американцев, что будут отстаивать право на реализацию проекта "Северный поток – 2" в ООН.
Строительство газопровода из РФ в ФРГ было приостановлено из-за угрозы экстерриториальных санкций США. Сейчас работы в Балтийском море возобновляются, но все детали держатся в секрете.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
21 августа 2020, 09:05
"Заклятый враг" Навального предложил оплатить его лечение в России: "Нам нельзя его потерять"
21 августа 2020, 01:45
Перехват над Чёрным морем: Российский Су-30СМ "поприветствовал" самолёты-разведчики НАТО
21 августа 2020, 05:25
«Для нового поколения Батька — фрик из позапрошлой эпохи»
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.