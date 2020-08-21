Противники "Северного потока - 2" в Германии подыгрывают США

Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com

Шанс навредить России для некоторых немцев важнее собственных интересов

Пока официальный Берлин отстаивает право ФРГ принимать самостоятельные решения по вопросам энергообеспечения, многие немцы поддерживают США в их противостоянии "Северному потоку – 2". На это указал политолог Андрей Иванов. По его мнению, среди немцев немало русофобов, для которых идеологические убеждения важнее экономики.

"В Германии есть могущественные силы, которые до гроба намерены подыгрывать американцам, чего бы им это не стоило", – приводит РИА ФАН мнение аналитика.

Вопрос газоснабжения, действительно, является сильным козырем в международных отношениях, пояснил Иванов. Соответственно, "Северный поток – 2" укрепляет позиции России в Европе и ослабляет давление США на ЕС. Поэтому чем ближе окончание строительства, тем откровеннее Вашингтон шантажирует Берлин, угрожая санкциями.

Но хотя в Германии и возмущены такой наглостью со стороны США, как об этом заявил на днях бургомистр города Засниц Франк Крахт, для многих немцев Вашингтон остается путеводной звездой, ради следования за которой они готовы поступиться своими ценностями.

Ранее парламентарии бундестага предупредили американцев, что будут отстаивать право на реализацию проекта "Северный поток – 2" в ООН.

Строительство газопровода из РФ в ФРГ было приостановлено из-за угрозы экстерриториальных санкций США. Сейчас работы в Балтийском море возобновляются, но все детали держатся в секрете.