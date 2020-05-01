Противники пенсионной реформы берут под контроль правительство России

Автор:

Юрьев Дмитрий

Неужели здравый смысл?

С первых дней создания нового правительства России связка "Мишустин-Белоусов" попала в "зону особого внимания". С одной стороны, многолетние лесковские "левши" с их (нашими) молениями: "сообщите государю, что либералам экономику ни в какой прорыв не вывести". С другой стороны, дружная стая монетаристов-единомышленников и их соучастников в среде крупного бизнеса. И для тех, и для других появление в окружении мощного управленца (а не "эффективного менеджера") Мишустина экономического идеолога (а не "гуру") Белоусова (которого недоброжелатели даже прозвали "Глазьевым-лайт") стало знаковым событием. Только с разным знаком.

Связка "Мишустин-Белоусов" обозначила возможность альтернативы, казалось бы, похороненной в мае 1999 года после свержения правительства Примакова. Тогда сильное политическое правительство, соединившее политика-дипломата Евгения Примакова и экономиста-управленца Юрия Маслюкова, на короткое время взломало монополию гайдаровцев и добилось резких позитивных изменений. С тех пор ничего подобного гайдаровское экономполитбюро не допускало никогда.

Экономическая идеология "денегнетавыдержизма", маниакальная "бухгалтерократия", абсолютный примат "кассы" над людьми, ради которых в эту кассу и собираются государственные деньги, – всё это стало чем-то вроде непререкаемого орднунга, установленного на территории России, которую мы не будем называть оккупированной (а то вдруг уважаемые люди обидятся).

Мишустин и Белоусов в этом самопровозглашённом экономполитбюро не были людьми внешними, отверженными (как тот же Глазьев). Оба москвичи, оба профессионалы. Один –предприниматель self made высокого класса, пришедший на госслужбу к одному из самых необычных экономистов-политиков России Борису Фёдорову, всегдашнему оппоненту гайдаровцев. Второй – классический экономист из МГУ, советник многих премьеров, начиная с Примакова. Оба вполне вписались в пейзаж – в пересоздание налоговой системы страны, в разработку экономических программ и стратегий – и прекрасно смотрелись на заседаниях всякого рода гайдаровских форумов.

И вряд ли стоит выстраивать конспирологию и вспоминать премьер-министра Владимира Путина, который в декабре 1999 года сообщил бывшим коллегам на Лубянке, что его "внедрение под прикрытием правительства Российской Федерации прошло успешно".

Просто здравый смысл и хоть какая-то сохранившаяся опора на реальность (а не на догмы МВФ и либеральный фанатизм) – они иногда оказываются сравнимы по силам с любой разведкой. Внедряются.

Изъятие сверхдоходов вместо изъятия пенсий

Назначение Белоусова первым заместителем председателя правительства вызвало "в определённых кругах" шок. Аккуратный, совершенно академичный, говорящий на "ихнем буржуинском" языке без переводчиков, Белоусов изредка выдавал такое, что становилось не совсем понятно, как теперь с этим жить. Например, в 2018 году на Восточном экономическом форуме: "Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно". Человек, о котором сами эти названные им люди, вздыхая, говорят: он экономист, а не бухгалтер.

Особенно сильные эмоции вызвало появление Белоусова в качестве правой руки Мишустина у людей, совсем недавно торжествовавших свою над ним победу.

…Летом 2018 года помощник президента Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо. Он предложил – в качестве одного из источников финансирования майских указов – организовать "изъятие в федеральный бюджет" дополнительных доходов компаний-экспортёров. Как сообщали СМИ, список 14 металлургических и химических предприятий с дополнительными доходами на 500 млрд рублей прилагался. На документе стояла виза президента: "Согласен".

Не успел Белоусов уехать в отпуск, как понеслось. Миллиардеры, "желающие остаться неназванными", побежали к прессе: "это попытка изнасиловать бизнес!" Быстро организовали утечку в СМИ бумаги с визой президента. "Надо же, такие миллиардеры и такие идиоты", – подытожил сам Белоусов, когда после обнародования "утечки" капитализация драгоценных "бизнесов" рухнула в общей сложности на 400 миллиардов рублей.

А дальше подключилось правительство – правительство Медведева. Министры Максим Орешкин и Денис Мантуров признали дискуссию об изъятии сверхдоходов "нецелесообразной". Не поддержал идею об "изъятии сверхдоходов" и Минфин.

Ещё бы они эту идею поддержали! Ведь она могла бы существенно изменить экономическую ситуацию и – страшно подумать – поставить под сомнение целесообразность такой "популярной" в народе меры, как пенсионная реформа!

Тем более что Белоусова – вместе с Николаем Патрушевым, Сергеем Ивановым и Сергеем Глазьевым – называли основными оппонентами пенсионной реформы и её идеологов и провайдеров – Алексея Кудрина, Антона Силуанова, Татьяны Голиковой, Эльвиры Набиуллиной, Германа Грефа, Максима Орешкина и других.

Прямо скажем – неогайдаровцы до недавнего времени представали какой-то "непобедимой армадой" в войне за сокрушение суверенной экономики России и превращение её в экономику третьего мира. Дико сказать – но коронавирус "помог". Потому что, когда наступает настоящий кризис, нормативам МВФ приходится завалить отверстие для говорения слов. Потому что тогда политическим лидерам приходится выбирать не между партиями, группами, кланами и семьями, а между жизнью и смертью, которые – одни на всех.

А политику и аппаратную борьбу, да, никто не отменял. И под "победителями" битв за 500 миллиардов и "изменение параметров пенсионной системы" загорелась земля – чего мы им и желаем.