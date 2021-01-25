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Противники оставили Трампу обидное послание в небе над его резиденцией

25 января 2021, 14:25  •  68 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Во Флориде решили унизить бывшего президента США
Жители Соединенных Штатов, отдыхающие на пляже во Флориде, заметили в небе самолет, с помощью которого неизвестные решили развеять в воздухе баннер с надписью "Трамп – самый худший президент". По информации американских медиа, авторы решили проложить маршрут таким образом, чтобы их творение успел разглядеть и сам бывший глава государства.
Соответствующую видеозапись опубликовал в социальных сетях репортер телеканала CBS12 Пакстон Флойд. Судя по публикации журналиста, послание было выложено практически над частной резиденцией Дональда Трампа во Флориде, Мар-а-Лаго.
Как пишет портал TMZ, надпись на еще одном баннере, которую также успели заснять очевидцы, гласила не менее обидные и провокационные призывы с фразой "Жалкий неудачник, убирайся назад в Москву!".
Экс-глава Соединенных Штатов покинул президентский пост за несколько часов до проведения присяги демократа Джозефа Байдена, после чего направился в свою частную резиденцию.
Meanwhile in the skies above Mar-a-Lago https://t.co/j7hETWYv1h
— Jay O'Brien (@jayobtv) January 24, 2021

Ранее сообщалось, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси намерена направить в Сенат статью об импичменте экс-президента уже 25 января для запуска судебного процесса над Трампом. Демократы надеются инкриминировать бывшему лидеру подстрекательство к штурму Капитолия.

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