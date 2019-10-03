Противники мира. На Украине готовится «антиштайнмайерский» майдан

Слабая надежда на установление мира

Разоблачение «кремлевского» заговора

Новый майдан во имя боевых действий на Донбассе

Участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали многострадальную «формулу Штайнмайера». Изначально этот документ являлся шагом на пути к мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Пока отдельные политические силы не попытались извратить смысл этого (пусть и символического) жеста для одурачивания и оболванивания украинского общества.В целом результаты встречи участников контактной группы положительно оценили во внешнеполитических ведомствах России, Германии, Франции. Шаг на пути к миру приветствовали в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Еще бы! Согласование документа возродило из пепла Минские соглашения, открыло дорогу к переговорам «нормандской четверки» в Париже и дало слабую надежду на установление мира.Такой расклад дел не устроил отдельную кучку украинских нардепов, усмотревших в «формуле» заговор и «хитроумный план Путина» по предоставлению ЛДНР особого статуса на условиях России. В частности, лидеры политических партий «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» обвинили Зеленского в попытке сдать территории России, а «формулу» приравняли к угрозе национальной безопасности и попытке подрыва суверенитета страны. Таковы результаты словоблудия Порошенко, Тимошенко, Парубия в Верховной раде 2 октября.Масла в огонь добавили местные журналисты, призывавшие признать поражение Украины в связи с подписанием «акта капитуляции» в Минске.Впрочем, активисты националистических движений пока не готовы капитулировать и развернули бурную деятельность против «антигосударственного решения» и лично против Зеленского. В ночь с 1 на 2 октября на улицах Киева началась акция «Нет капитуляции». Несколько сотен активистов из «Национального корпуса», «Правого сектора» (запрещён в России), ВО «Свобода», а также ветеранов АТО пикетировали правительственные здания и территорию силовых ведомств.Протесты прошли в Харькове, Мариуполе, Львове. В Днепре (бывший Днепропетровск) радикалы заявились в местное отделение СБУ, требуя предъявить подписанный Кучмой документ. С аналогичными требованиями выступили активисты в Черкассах, где к управлению СБУ подвезли автомобильные покрышки.В «Национальном корпусе» и добровольческом батальоне «Азов» уверены, что «формула Штайнмайера» – некий троянский конь Киеву, который позволит в результате выборов установить в ДНР и ЛНР пророссийскую власть. При этом украинские патриоты почему-то забывают о Минске-1 и Минске-2, где еще предыдущий президент согласился с проведением голосования на Донбассе по украинским законам.Можно предположить, что противники «формулы» не заинтересованы в мирных переговорах и рассматривают лишь силовой вариант возвращения утраченных территорий. Думается, что депутатам в «Европейской солидарности» или «Батькивщине» по-прежнему нет дела до мирных жителей, продолжающих гибнуть в ходе боевых действий.Сегодня подписанный в Минске документ рассматривается политическими оппонентами Зеленского как возможность упрочить собственные позиции.Для Порошенко, например, протестные настроения и националистические высказывания являются шансом заручиться еще большей поддержкой со стороны радикалов и тем самым затянуть процесс вынесения обвинения генеральной прокуратурой.Но Петр Алексеевич должен понимать, что даже если в стране и произойдет новый майдан, президентское кресло ему уже никто не подарит. Хватит. Накушались.