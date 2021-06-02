Противники Байдена потребовали немедленно ввести санкции против "Северного потока - 2"

Противники президента США Джо Байдена в американском конгрессе потребовали немедленно ввести санкции против "Северного потока - 2".

Свыше 20 республиканцев в Палате представителей потребовали, чтобы Байден отменил своё решение и ввёл санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода.

По их словам, действия Белого дома противоречат заявлениям Байдена о том, что "Северный поток - 2" надо остановить. Республиканцы также отметили, что администрация президента ставит интересы Германии выше интересов остальной Европы.

Кроме того, парламентарии считают, что запуск "СП-2" негативно отразится на экологии, поскольку якобы приведёт к увеличению выбросов. Они напомнили, что борьба с изменением климата - это одна из самых важных тем, которые продвигает Байден.

Не забыли республиканцы и об Украине. Члены Палаты представителей считают, что запуск газопровода сделает страну более уязвимой перед Россией. Речь в данном случае, вероятнее всего, идёт о возможной отмене транзита газа через Украину, который приносит Киеву стабильный доход.

Мы просим, чтобы вы немедленно отменили эти решения и использовали обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте, - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США уже никак не могут остановить "Северный поток - 2" с помощью санкций, поскольку строительство находится на финальной стадии. Сам Байден назвал санкции против "СП-2" контрпродуктивными.