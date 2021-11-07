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Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
07 ноября 2021, 18:25 • 160 • Политика
Фрегат "Адмирал Эссен" провёл учения с применением зенитных ракет в Чёрном море.
В Чёрном море фрегат "Адмирал Эссен" провёл учения по прикрытию пункта базирования кораблей от удара предполагаемого противника. Были применены ракеты "Калибр", сообщила пресс-служба Черноморского флота.
По легенде в центр управления ЧФ поступило сообщение о том, что обнаружены самолёты условного противника, двигающиеся в направлении Крыма.
В ходе учений противовоздушная оборона фрегата уничтожила вражеские самолёты с помощью ракет, передаёт пресс-служба.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что со стороны США отправка военных кораблей в Чёрное море - это попытка проверить, "насколько мы готовы", "насколько выстроена система" на Черноморском побережье.
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