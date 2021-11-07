Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения

Фрегат "Адмирал Эссен" провёл учения с применением зенитных ракет в Чёрном море.

В Чёрном море фрегат "Адмирал Эссен" провёл учения по прикрытию пункта базирования кораблей от удара предполагаемого противника. Были применены ракеты "Калибр", сообщила пресс-служба Черноморского флота.

По легенде в центр управления ЧФ поступило сообщение о том, что обнаружены самолёты условного противника, двигающиеся в направлении Крыма.

В ходе учений противовоздушная оборона фрегата уничтожила вражеские самолёты с помощью ракет, передаёт пресс-служба.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что со стороны США отправка военных кораблей в Чёрное море - это попытка проверить, "насколько мы готовы", "насколько выстроена система" на Черноморском побережье.