«Против всех канонов»: что стоит за подписанием соглашения между президентом Украины и константинопольским патиархом

Документ, который подписали в Стамбуле украинский лидер Пётр Порошенко и Патриарх Константинопольский Варфоломей, не означает создания автокефальной церкви. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Как отмечают религиоведы, в данном случае речь не может идти об автокефалии, поскольку священноначалие на Украине не обращалось в Константинопольский патриархат с такой просьбой. Пренебрегая православными канонами, обе стороны преследуют личные цели и рассчитывают извлечь из ситуации политические дивиденды, считают эксперты.

Соглашение, подписанное украинским лидером Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем, не означает создание независимой церкви. Об этом сообщил глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания украинской церкви», — написал Легойда на своей странице в соцсети.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с RT назвал соглашение «уклоном в папизм» со стороны константинопольского патриарха.

«Что касается Варфоломея, то это явное свидетельство того, что он всё больше уклоняется в папизм и считает себя не только духовным, но и светским руководителем, пытаясь представить себя Папой Римским. Но Ватикан — это государство, а Фанар — маленький квартал, за пределами которого гражданин Турции Варфоломей не может даже носить священное облачение. Поэтому, мне кажется, эти претензии необоснованные, гипертрофированные и всё больше обозначают уход Константинопольского патриархата из лона православной традиции», — сказал он.

Ранее в Стамбуле президент Украины и константинопольский патриарх подписали документ о сотрудничестве.

«Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом», — заявил Порошенко после подписания договора.

Украинский лидер добавил, что подписанный договор «создаёт все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, предоставления томоса был проведён абсолютно в чётком соответствии с канонами православной церкви».

В свою очередь, патриарх Варфоломей отметил, что «решение об автокефалии приведёт к единству и объединению всех православных на Украине».

«Навязывают автокефалию»

Напомним: в конце июля стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей планирует предоставить украинской православной церкви статус независимой. Тогда соответствующее послание было передано украинскому президенту.

Однако по православным канонам автокефалию должна запросить сама церковь, чего на Украине не произошло. Единственная каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) выступает против действий Константинополя.

Без просьбы со стороны поместной церкви Константинопольский патриархат не может предоставлять автокефалию, подчеркнул церковный историк Владислав Петрушко, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

«Без обращения поместной церкви, которая хотела бы получить автокефалию, он (Константинопольский патриархат. — RT) её навязывает. Об автокефалии договаривается патриархия и украинское государство. Какой-то паноптикум происходит», — считает эксперт.

Он добавил, что Константинопольская патриархия демонстрирует самодеятельность в плане канонического права и внутриправославных отношений, отметив, что там перестали соотносить свои действия с исторической и православной традицией.

«Какое-то невероятное «творчество» в плане канонического права, вообще внутриправославных отношений, со стороны Константинопольской патриархии, которая просто потеряла чувство реальности и не соотносит свои действия с канонами православной церкви», — рассказал Петрушко.

Неканоничными действия Константинопольского патриархата назвал и политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

РИА Новости

«Он (Константинопольский патриархат. — RT) отменяет какие-то свои решения почти 350-летней давности, даёт санкцию на литургическое общение с теми, кто является раскольниками, и теми, кто, собственно, вообще не имеет апостольского преемства», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что пока сам патриарх публично не заявил о том, что дарует томос церкви на Украине, соглашение будет значить только договорённости о «сложно понимаемом сотрудничестве». При этом Смолин убеждён, что предоставление автокефалии церкви на Украине только сильнее расколет общество.

«К сожалению для Украины, это просто расколет саму Украину ещё и по религиозному принципу. Был раскол по этническому принципу, по политическим представлениям о том, как развиваться Украине: в сторону федерализации или унификации. Теперь будет ещё самый глубочайший и самый непримиримый раскол — по религиозным принципам», — рассказал эксперт.

«Надо дотянуть до выборов»

Между тем процесс предоставления автокефалии украинской церкви может затянуться. По мнению экспертов, каждая из сторон — и Константинопольский патриархат, и Порошенко — преследует свои цели.

«Варфоломей будет до последнего тянуть с томосом, будет вымогать деньги с Порошенко и кормить его завтраками. Ну а Порошенко надо до выборов это дело дотянуть. Он преподносит всё в выгодном для себя свете, а на самом деле это вовсе не означает, что украинская церковь будет автокефальной», — выразил своё мнение в беседе с RT директор Центра географии религий РПЦ Роман Силантьев.

По мнению Владислава Петрушко, накануне выборов Порошенко пытается повысить свой рейтинг, чем и объясняется подписание таких соглашений.

«Накануне выборов Порошенко пытается повысить на этом (признании православной церкви на Украине независимой. — RT) свой рейтинг и старается, я думаю, ещё и разогреть ситуацию в стране, чтобы, возможно, на фоне конфликтов на религиозной почве получить политические дивиденды», — заключил эксперт.