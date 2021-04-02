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«Против всех известных до сих пор вариантов вируса»: Путин заявил об эффективности российской вакцины «Спутник V»

02 апреля 2021, 17:40  •  65 • В России
Российская вакцина «Спутник V», по мнению специалистов, эффективна против всех известных вариантов вируса SARS-CoV-2, заявил Владимир Путин. Президент провёл встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой руководитель фонда рассказал о действенности российской вакцины по отношению к мутациям коронавируса, а также о перспективах производства препарата за рубежом. В свою очередь, разработчики вакцины рассказали, что в России создана технология, позволяющая оперативно обновить препарат в случае критической мутации вируса.
 
Прививка «Спутником V» в мобильном пункте вакцинации в Москве РИА Новости © Павел Бедняков
 

Российская вакцина «Спутник V», по оценкам экспертов, эффективна против всех известных вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», — сказал Путин.

Руководитель РФПИ подтвердил эти сведения, отметив, что такой результат достигается благодаря использованию двух компонентов прививки.

«Мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — сказал Дмитриев.

Он также подчеркнул, что имеющиеся в России тест-системы способны выявлять практически все варианты мутаций коронавируса.

«Это очень важно, потому что мутации — это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих — и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», — сказал глава РФПИ.

При этом Путин отметил большой вклад РФПИ в борьбу с пандемией коронавируса, в том числе за счёт продвижения вакцин на мировые рынки. В ответ Дмитриев рассказал, что к настоящему времени есть договорённости о выпуске вакцины с десятью странами и с 20 производителями, включая крупнейших в мире.

«Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность», — отметил он.

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Дмитриев пояснил, что выпущенный за рубежом препарат в случае необходимости также будет поступать в Россию, что позволит ускорить темпы вакцинации. По его словам, за счёт существующих производственных мощностей до июня 2021-го можно провакцинировать «фактически всех желающих россиян».

Напомним, «Спутник V» уже одобрен в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Работа над вакциной

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что в НИИ разработана технология, которая позволяет в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если вирус будет мутировать.

«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка с изменённой первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность. На следующие сутки она вставляется в уже использованный вектор — и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет её использовать в качестве вакцинного препарата, готова», — рассказал Гинцбург.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли при этом проводить все фазы испытаний модифицированной вакцины. Специалист пояснил, что есть мировая практика проверки препаратов на ограниченной выборке — и если вещество даёт такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, его можно запускать в производство. Гинцбург выразил надежду, что в России будут приняты аналогичные акты, утверждающие такой порядок действий.

Он также упомянул, что вакцина «Спутник V» даёт защиту против известных новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

«Против британского штамма было проверено — 100%-ная защита. Против южноафриканского штамма тоже есть защита, и мы продолжаем его изучать», — сказал он.

Наряду с этим он предположил, что до конца лета в России будут привиты от коронавируса 60% граждан. По словам учёного, многие СМИ подключились к информационной кампании, объясняющей важность вакцинации, и эта работа должна дать свои результаты.

Глава центра имени Гамалеи полагает, что пандемию COVID-19 к осени победить не удастся, но в России ситуацию получится контролировать за счёт вакцинации.

«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым. Это вполне реально. Такая цель стоит, и я уверен, что мы её достигнем», — отметил Гинцбург.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 8792 новых случая коронавируса. За это время полностью выздоровели 9832 человека, 400 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 563 056 случая коронавируса. Выздоровел 4 186 251 пациент, 99 633 скончались.

По данным Роспотребнадзора, за весь период в РФ проведено почти 121 млн тестов на коронавирус, в том числе 359 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются около 490 тыс. человек.

Ранее в ведомстве заявили, что в России пока рано говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса.

«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе», —  цитирует ТАСС директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Специалист также упомянула, что большую роль в профилактике распространения COVID-19 играет вакцинация. По её словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией».

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