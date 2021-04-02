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«Против всех известных до сих пор вариантов вируса»: Путин заявил об эффективности российской вакцины «Спутник V»
02 апреля 2021, 17:40 • 65 • В России
Российская вакцина «Спутник V», по мнению специалистов, эффективна против всех известных вариантов вируса SARS-CoV-2, заявил Владимир Путин. Президент провёл встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой руководитель фонда рассказал о действенности российской вакцины по отношению к мутациям коронавируса, а также о перспективах производства препарата за рубежом. В свою очередь, разработчики вакцины рассказали, что в России создана технология, позволяющая оперативно обновить препарат в случае критической мутации вируса.
Прививка «Спутником V» в мобильном пункте вакцинации в Москве РИА Новости © Павел Бедняков
Российская вакцина «Спутник V», по оценкам экспертов, эффективна против всех известных вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
«Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», — сказал Путин.
Руководитель РФПИ подтвердил эти сведения, отметив, что такой результат достигается благодаря использованию двух компонентов прививки.
Он также подчеркнул, что имеющиеся в России тест-системы способны выявлять практически все варианты мутаций коронавируса.
«Это очень важно, потому что мутации — это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих — и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», — сказал глава РФПИ.
При этом Путин отметил большой вклад РФПИ в борьбу с пандемией коронавируса, в том числе за счёт продвижения вакцин на мировые рынки. В ответ Дмитриев рассказал, что к настоящему времени есть договорённости о выпуске вакцины с десятью странами и с 20 производителями, включая крупнейших в мире.
«Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность», — отметил он.Также на russian.rt.com Более $10 млрд: эксперты оценили возможную выручку России от продаж «Спутника V» в 2021 году
Дмитриев пояснил, что выпущенный за рубежом препарат в случае необходимости также будет поступать в Россию, что позволит ускорить темпы вакцинации. По его словам, за счёт существующих производственных мощностей до июня 2021-го можно провакцинировать «фактически всех желающих россиян».
Напомним, «Спутник V» уже одобрен в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.
Работа над вакциной
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что в НИИ разработана технология, которая позволяет в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если вирус будет мутировать.
«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка с изменённой первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность. На следующие сутки она вставляется в уже использованный вектор — и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет её использовать в качестве вакцинного препарата, готова», — рассказал Гинцбург.
По его словам, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли при этом проводить все фазы испытаний модифицированной вакцины. Специалист пояснил, что есть мировая практика проверки препаратов на ограниченной выборке — и если вещество даёт такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, его можно запускать в производство. Гинцбург выразил надежду, что в России будут приняты аналогичные акты, утверждающие такой порядок действий.
Он также упомянул, что вакцина «Спутник V» даёт защиту против известных новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.
Наряду с этим он предположил, что до конца лета в России будут привиты от коронавируса 60% граждан. По словам учёного, многие СМИ подключились к информационной кампании, объясняющей важность вакцинации, и эта работа должна дать свои результаты.
Глава центра имени Гамалеи полагает, что пандемию COVID-19 к осени победить не удастся, но в России ситуацию получится контролировать за счёт вакцинации.
«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым. Это вполне реально. Такая цель стоит, и я уверен, что мы её достигнем», — отметил Гинцбург.
Последние данные о заболеваемости
За прошедшие сутки в России выявлено 8792 новых случая коронавируса. За это время полностью выздоровели 9832 человека, 400 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 563 056 случая коронавируса. Выздоровел 4 186 251 пациент, 99 633 скончались.
По данным Роспотребнадзора, за весь период в РФ проведено почти 121 млн тестов на коронавирус, в том числе 359 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются около 490 тыс. человек.
Ранее в ведомстве заявили, что в России пока рано говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса.
«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе», — цитирует ТАСС директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Специалист также упомянула, что большую роль в профилактике распространения COVID-19 играет вакцинация. По её словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией».
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