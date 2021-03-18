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Против воли Силуанова: После распечатывания "кубышки" встанет вопрос об отставке министра

18 марта 2021, 14:45  •  130 • Политика
После распечатывания "кубышки", которое будет происходить против воли Антона Силуанова, может встать вопрос об отставке министра финансов РФ, не исключил Дмитрий Любомудров: "Конечно, надо сносить".
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько упомянул в программе "Царьград. Главное" о недавнем решении распечатать Фонд национального благосостояния.
Так, согласно решению президента РФ Владимира Путина, средства из ФНБ будут направлены на развитие инфраструктурных проектов. Об этом российский лидер объявил 11 марта в ходе встречи с деятелями крупного бизнеса.
В результате ожидается, что часть денег фонда будет потрачена на реконструкцию БАМа, Транссиба, строительство ледокола "Лидер" и ряд других целей.
Ведущий выразил уверенность, что средства из "кубышки" решили освоить против воли министра финансов РФ Антона Силуанова: "Это очевидно".
Он также задался вопросом - стоит ли вообще сохранять главу Минфина, который фактически действует против развития страны, на его посту: "Или надо сносить таких людей?".
Своё мнение по этому поводу высказал гость программы - член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Дмитрий Любомудров.
Конечно, надо сносить. Они сами не откажутся от той модели, которую, кстати, даже не они придумали. Они просто стерилизуют денежную массу, которая выводится нашим врагам, - подчеркнул эксперт.

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