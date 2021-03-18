Против воли Силуанова: После распечатывания "кубышки" встанет вопрос об отставке министра

После распечатывания "кубышки", которое будет происходить против воли Антона Силуанова, может встать вопрос об отставке министра финансов РФ, не исключил Дмитрий Любомудров: "Конечно, надо сносить".

Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько упомянул в программе "Царьград. Главное" о недавнем решении распечатать Фонд национального благосостояния.

Так, согласно решению президента РФ Владимира Путина, средства из ФНБ будут направлены на развитие инфраструктурных проектов. Об этом российский лидер объявил 11 марта в ходе встречи с деятелями крупного бизнеса.

В результате ожидается, что часть денег фонда будет потрачена на реконструкцию БАМа, Транссиба, строительство ледокола "Лидер" и ряд других целей.

Ведущий выразил уверенность, что средства из "кубышки" решили освоить против воли министра финансов РФ Антона Силуанова: "Это очевидно".

Он также задался вопросом - стоит ли вообще сохранять главу Минфина, который фактически действует против развития страны, на его посту: "Или надо сносить таких людей?".

Своё мнение по этому поводу высказал гость программы - член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Дмитрий Любомудров.