«Против военного бизнеса»: работники Google потребовали отказаться от сотрудничества с Пентагоном

Сотрудники Google потребовали от руководства компании закрыть проект по созданию искусственного интеллекта для боевых беспилотников, который интернет-гигант реализует совместно с Пентагоном. Соответствующее письмо подписали уже более 3100 работников. По их мнению, сотрудничество с Минобороны США нанесёт урон репутации компании. В ответ на это руководство Google заявило, что организация занимается только той частью проекта, которая «не связана с атаками».

Более 3 тыс. сотрудников Google подписали открытое письмо руководству компании с требованием отказаться от участия в программе Пентагона, которая предусматривает разработку искусственного интеллекта для боевых беспилотников. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать программу Maven, а также подготовить и опубликовать ясную и точную политику, согласно которой Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии, и обеспечить её реализацию», — цитирует издание коллективное послание, адресованное генеральному директору Google Сундару Пичаи.

Как отмечает издание, письмо отражает культурологический конфликт между компаниями и федеральным правительством США по вопросу применения искусственного интеллекта в военных целях, который, вероятно, «будет только усиливаться, поскольку новейший ИИ всё чаще используется в таких целях».

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«В настоящее время компания Google работает над реализацией проекта Maven, который представляет собой специальную программу для видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта. Она анализирует кадры высотной аэрофотосъёмки, осуществляемой американскими правительственными беспилотниками, опознаёт на них транспортные средства и другие объекты, отслеживает их перемещение и передаёт информацию о них в Министерство обороны США», — говорится в послании.

Сообщается, что в ответ на высказанные опасения сотрудников интернет-гиганта руководитель направления облачных сервисов компании Диана Грин заверила, что технология не будет использоваться для управления дронами и для запуска оружия.

Однако, как отмечают подписавшие письмо работники Google, технология разрабатывается для военных, а значит, впоследствии может быть использована для оказания помощи в решении военных задач.

«Уникальная история компании Google, её девиз «Не делай зла» и её непосредственное проникновение в жизни миллиардов пользователей отличают её от других», — сообщается в петиции.

По мнению сотрудников Google, своим участием в программе Минобороны США компания наносит непоправимый урон бренду и его конкурентоспособности, а также подрывает доверие пользователей и пренебрегает своей моральной и этической ответственностью.

«Заявленные ценности Google ясно дают понять: каждый из наших пользователей доверяет нам. Никогда не ставьте это под угрозу. Никогда... Создание этой технологии для содействия правительству США в наблюдении за боевыми целями, которое может привести и к гибели людей, неприемлемо», — подчёркивается в письме.

Здание Пентагона

AFP

Между тем в Google заявили, что Пентагон использует «программное обеспечение для распознавания объектов с открытым исходным кодом, доступным любому клиенту Google Cloud» и основанным на незасекреченных данных.

Они отметили, что Google работает над той частью проекта Maven, «которая не связана с атаками».

«Эта технология используется для распознавания изображений и предназначена для спасения жизней, а также для того, чтобы избавить людей от необходимости выполнять очень утомительную работу», — сказали NYT в компании.

Представители корпорации отметили, что «любой случай использования машинного обучения в военной сфере, естественно, вызывает беспокойство», поэтому Google продолжает активно обсуждать эту важную тему со специалистами.

О программе Maven

Пентагон начал финансирование программы Maven в 2017 году. Проект направлен на внедрение современных технологий в сферу военной обороны и предполагает разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с боевых беспилотников, для повышения точности их ударов.

Сама программа была запущена тогдашним заместителем министра обороны Соединённых Штатов Робертом Ворком.

«Первоочередной задачей проекта является разработка и интеграция алгоритмов компьютерного зрения, необходимых для помощи военным и гражданским аналитикам, обременённым огромным объёмом видеоматериалов, которые ежедневно собирает Министерство обороны для поддержки противоповстанческих и контртеррористических операций», — говорится на сайте Пентагона.