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Против вмешательства: Пекин призвал все стороны конфликта в Венесуэле разрешить мирным путем

24 января 2019, 11:09  •  59 • Политика
Китай выступил против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин выступает за разрешение конфликта в латиноамериканской стране мирным путем.
Китай призвал все стороны конфликта в Венесуэле разрешить все мирным путем, однако без иностранного вмешательства. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.
Как пояснили в Пекине, Китай против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
В частности, подчеркнули в дипмиссии, они призывают все стороны конфликта к сдержанности.
"Китай поддерживает правительство Венесуэлы в их усилиях по поддержанию стабильности, сохранению суверенитета и независимости", - приводит РИА Новости заявление представителя Пекина.
Накануне спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства вместо ранее избранного президента страны Николаса Мадуро.
Ряд стран-соседей, а также США, Канада и ЕС сочли заявление оппозиции Венесуэлы легитимным. Россия, Турция, Куба и Мексика выступают против этой позиции.

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