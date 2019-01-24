Против вмешательства: Пекин призвал все стороны конфликта в Венесуэле разрешить мирным путем

Китай выступил против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин выступает за разрешение конфликта в латиноамериканской стране мирным путем.

Китай призвал все стороны конфликта в Венесуэле разрешить все мирным путем, однако без иностранного вмешательства. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

Как пояснили в Пекине, Китай против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

В частности, подчеркнули в дипмиссии, они призывают все стороны конфликта к сдержанности.

"Китай поддерживает правительство Венесуэлы в их усилиях по поддержанию стабильности, сохранению суверенитета и независимости", - приводит РИА Новости заявление представителя Пекина.

Накануне спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства вместо ранее избранного президента страны Николаса Мадуро.

Ряд стран-соседей, а также США, Канада и ЕС сочли заявление оппозиции Венесуэлы легитимным. Россия, Турция, Куба и Мексика выступают против этой позиции.