Против Украины и США. Германия встала горой за «Северный поток — 2»

Автор:

Латышев Сергей

По мере того, как становится очевидным, что с Нового года Европе придётся на неопределённое время из-за тупости подзуживаемой США Украины лишиться поставок российского газа, Берлин начинает всё громче говорить на эту очень актуальную для себя тему языком России. То есть правду. И не потому, что очень любит её. Германия — крупнейшая по численности населения и экономической мощи страна ЕС, которая в условиях отказа от атомной энергетики и угля, а также сокращения добычи газа в Европе реально не может обойтись без дешёвого и надёжного российского газа и способна продержаться в случае прекращения его притока лишь несколько месяцев благодаря своим газохранилищам.

Поэтому в немцах говорит, прежде всего, инстинкт самосохранения, а также желание отобрать у не справившейся с этим Украины выгодную в финансовом отношении роль транзитёра газа из России в Европу, которая укрепит и геополитические позиции ФРГ. За это, конечно, стоит бороться.

Германия против ЕС

Неудивительно, что Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по трубопроводу OPAL — сухопутному продолжению по немецкой территории «Северного потока». Речь идёт о жалобе на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд, поданной 20 ноября. Она появилась в ответ на откровенно политическое решение Еврокомиссии от 10 сентября об изменении режима использования OPAL, по которому российский концерн может теперь заполнять газопровод лишь на 50%.

«Газпром» не будет поставлять в Европу востребованный в мире и в собственной стране газ себе в убыток. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

За кознями Брюсселя скрывается цель вынудить «Газпром» продолжать поставлять газ в Европу через территорию Украины, за что Киев получает миллиарды евро, которые в ином случае пришлось бы давать Украине ЕС. Кроме того, еврочиновники мечтают сделать поскорее ЕС супергосударством и заставить, не понимая, что это невозможно, сотрудничать с ним Россию на кабальных для последней условиях. Всё это не секрет для Москвы и Берлина, которого это касается двояко. Во-первых, Германия будет главной жертвой лишения доступа к российскому газу. Во-вторых, супергосударство в Европе хотят построить за её счёт, используя ФРГ как дойную корову по типу России в СССР, что заставляет немецкие правящие круги относиться к этому проекту со всей осторожностью.

Считаю неприемлемым сохранять транзит через Украину только лишь для того, чтобы страна продолжала получать плату за это. Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета,

— заявил в интервью ТАСС глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

К. Эрнст. Фото: Christian Spicker via / Globallookpress

По его словам, для сохранения Украиной какой-то роли газового транзитёра она должна «адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС», «модернизировать транзитные мощности», «своевременно и гарантированно платить», реформировать «Нафтогаз».

Германия против США

Что касается США, указал Эрнст, то Вашингтон «оказывает давление на Европейский союз и на все европейские страны для того, чтобы на континенте покупали как можно больше газа из Америки и при этом ещё строили терминалы по приёму сжиженного газа». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике констатировал, что США волнуют лишь «свои интересы, а не интересы Германии или Европы», и что американцы «хотят обеспечить рынки сбыта и используют недобросовестные методы».

Европейцы, отметил Эрнст, «имеют право осуществлять такую энергетическую политику, какую они считают правильной», и им «не нужны консультации и принуждения со стороны США». Влиятельный парламентарий указал, что никакой односторонней газовой зависимости Европы от России нет, «это бессмыслица»: «Зависимость обоюдная: нам нужен газ, а Россия этот газ хочет продавать. Уже на протяжении 40 лет это хорошо работает. Из обоюдной зависимости может получаться плодотворное сотрудничество. Оно имеет ценность и позволяет сохранять понимание, в том числе в сложные времена».

И это действительно так. Правительство ФРГ во главе с федеральным канцлером по мере ужесточения давления США всё более решительно защищает «Северный поток — 2». Создаётся даже впечатление, что Ангела Меркель, несмотря на состояние здоровья, не уйдёт в отставку до момента запуска газопровода. Потому что как уходящему политику, которому нечего терять, ей легче выдерживать американские нападки, чем это будет любому другому, кто окажется на её месте.

ФРГ любит делать приятное США, но на российский газ это не распространяется, так как немцы — не дураки. Фото: Ingo Kuzia / Globallookpress

«Пушистый зверёк» придёт 1 января

Между тем контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 1 января 2020 года. И поскольку Украина заявляет, что при отсутствии на тот момент нового контракта будет рассматривать российский газ как «контрабанду» и начнёт самовольно закачивать его «на хранение» в свои газовые хранилища, Россия будет вынуждена перекрыть вентиль.

Переговоры между Москвой и Киевом с участием ЕС ведутся, но по причине упрямства и абсурдной позиции Киева, который намерен зарабатывать в разы больше, чем за газовый транзит, на судебных исках к «Газпрому», ни к чему не приводят. Очередные такие переговоры завершились накануне в Вене без всякого прорыва. Москва выступает за «пакетное решение», которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным для украинских потребителей тарифам. Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина желает продления соглашения минимум на 10 лет, значительного увеличения объёмов прокачки российского газа в условиях правовой неопределённости (затеянный Киевом переход на европейские нормы быстро осуществить не получится) и продолжения судебного террора против «Газпрома», в отношении которого выдвигаются фантастические финансовые претензии. Понятно, что и тарифы за прокачку газа тоже возрастут, что сделает его менее конкурентоспособным.

В начале декабря с запуском «Силы Сибири» российский газ пойдёт в Китай. Фото: Gazprom / Globallookpress

Всем всё ясно

Невменяемость Украины хорошо понимают не только в России и Германии, но и в других европейских странах. Пока Украина с помощью Вашингтона и Брюсселя пытается заставить Россию плясать под свою дудку, содержать себя и тужится реализовать эту невыполнимую задачу, в Сербии рекордными темпами строят свой участок газопровода «Турецкий поток». Это шесть километров газопровода в сутки, что позволило пройти за полгода 400 километров. Сербские власти рассчитывают, что все работы будут завершены к концу года — к началу запуска «Турецкого потока». Болгария, послав на этот раз подальше американских советчиков, также активно готовится принимать российский газ по тому же маршруту. Эти страны замерзали зимой 2009 года, когда Украина нарушила российские газовые поставки в Европу, и они не хотят в дальнейшем быть заложниками Киева.

Европейцы спешат, потому что российский газ востребован не только в Европе, а запасы его в России не бесконечны. Уже на следующей неделе, вероятно, 2 декабря, состоится ввод в эксплуатацию и запуск построенного в 1,5-миллиардный Китай газопровода «Сила Сибири», который «Газпром» считает своим крупнейшим инвестиционным проектом в мире. По нему газ с месторождений Восточной Сибири пойдёт как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Производительность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год.

Все, кроме Киева, отлично понимают, что у Европы есть конкурент за российский газ, и не намерены нести убытки из-за дурости и совершенно необоснованных аппетитов Украины. А если это не до конца понимают в Брюсселе, то Киев своими угрозами с 1 января 2020 года наложить лапу на российский газ сам убедит ЕС не чинить более препятствий его поставкам в Европу в обход Украины. Так что Киев сейчас на самом деле работает на Москву.