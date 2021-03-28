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Против украинского министра, призвавшего прогнать русских из Крыма, могут возбудить уголовное дело

28 марта 2021, 10:20  •  122 • Политика
Депутат российской Госдумы выступил с просьбой к следственным органам России объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова. Ранее тот заявил, что сразу после "возвращения" Крыма Киев должен депортировать с полуострова всех граждан РФ, переехавших с материковой части.
"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными", - так прокомментировал скандальное высказывание украинского министра Резникова депутат Думы Михаил Шеремет.
Политик считает, что российские следственные органы должны проверить слова Резникова на предмет угрозы жизни гражданам РФ, а в отношении его самого необходимо возбудить уголовное дело. В беседе с РИА "Новости" он также заявил, что Резникова нужно объявить в розыск.
Ранее, напомним, стало известно, что Киев грозит выгнать из Крыма полмиллиона человек, переехавших на полуостров с материковой части России. С таким громким заявлением выступил вице-премьер - министр "по вопросам временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников.
По его словам, Украина осуществит эту массовую акцию, как только Крым вернётся под контроль Незалежной. Политик заявил, что Россия якобы "размыла" население полуострова, что является "военным преступлением". Граждан, живущих в Крыму, Резников и вовсе назвал "пособниками преступления".
А потому, уверен он, с территории полуострова следует выдворить тех, кто въехал туда не через официальные пункты пропуска Украины.
"Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны", - произнёс украинец.
Российский депутат уверен, что эти заявления киевских политиков продиктованы их "заокеанскими хозяевами".

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