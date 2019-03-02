Против «Триумфа»: глава Пентагона заявил о попытках убедить Турцию отказаться от закупок российских С-400

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон продолжает убеждать Анкару отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В 2019 году он уже пять раз встречался с главой турецкого Минобороны Хулуси Акаром и каждый раз поднимал эту тему. По словам Шанахана, ЗРК несовместимы с американскими F-35, которые Турция также намерена приобрести. При этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что не откажется от уже заключённой сделки с Москвой. Как считают эксперты, Пентагон оказывает давление на Анкару, поскольку опасается «принципа домино» — другие страны НАТО могут заинтересоваться российским оружием. В то же время турецкий лидер, по мнению аналитиков, не станет сдавать позиции, так как хочет снизить зависимость государства от Соединённых Штатов.

Соединённые Штаты продолжают убеждать Турцию отказаться от приобретения у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

И. о. главы Пентагона рассказал, что за два месяца с момента назначения на этот пост (1 января 2019 года) провёл уже пять встреч со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. По его словам, вопрос закупок российских систем «Триумф» неизменно становился одной их главных тем разговоров.

«Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы», — сказал Шанахан в интервью агентству Bloomberg.

Он добавил, что Анкара не сможет получить и российскую ЗРК, и американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Турецкая сторона рассчитывает закупить порядка 100 самолётов производства Lockheed Martin.

«Мы хотим найти решение, которое сделает F-35 важнейшим активом в вооружённых силах нашего стратегического партнёра», — отметил и. о. главы Пентагона.

Он также отказался обсуждать, какие действия предпримет Вашингтон в случае получения Анкарой С-400. При этом глава Минобороны добавил, что США продолжают переговоры с турецкой стороной о поставках американских систем ПВО Patriot.

Министр обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан

Reuters

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Между тем Bloomberg со ссылкой на двух анонимных турецких чиновников сообщил, что в республике отказались от последнего предложения американской стороны относительно зенитно-ракетных комплексов. Причиной такого решения стало отсутствие кредитного договора и пакта о передаче технологий. Эти два пункта являются ключевыми требованиями Анкары. Вдобавок от турецкой стороны требовали разорвать сделку с Москвой о поставке российских ЗРК С-400.

Однако в тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал иное заявление. По его словам, обсуждение возможных поставок только стартовало. Он подчеркнул, что для Анкары особое значение имеют цена, график поставок и перспективы передачи технологий.

«Американцы положительно отреагировали на последнее письмо по вопросу Patriot, которое мы отправили два года назад, и переговоры начались», — цитирует главу турецкого МИД агентство Anadolu.

Напомним, что контракт о поставках российских систем ПВО «Триумф» был подписан Москвой и Анкарой в сентябре 2017 года. После этого американские власти неоднократно утверждали, что получение С-400 приведёт к введению санкций и пересмотру двусторонних отношений с Турцией.

Между тем официальные лица Турции подчёркивали, что российско-турецкое соглашение пересмотру не подлежит. Как отметил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, получение первых ЗРК из России ожидается в июле.

«Турция сохраняет свою идентичность»

Турция своими многочисленными заявлениями твёрдо показывает, что не намерена идти на поводу у Вашингтона, пояснил научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«США боятся, что это создаст принцип домино и другие страны заинтересуются российскими поставками. Для них очень неприятен тот факт, что страна НАТО покупает российские системы. Именно поэтому Пентагон перешёл на стадию давления», — указал эксперт.

При этом, по его словам, у Анкары есть все основания предпочесть российские системы американским.

«Их привлекают несколько особенностей. Мы эти комплексы продаём без принципа двух ключей, то есть просто поставляем как коммерческий продукт, и Турция может ими распоряжаться. Возможно, есть и твёрдое стремление Эрдогана снизить зависимость от США. Мне данный аспект представляется главным в этом вопросе», — отметил Васильев в беседе с RT.

В свою очередь, доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин полагает, что в настоящее время происходит переформатирование международных отношений, в том числе и в рамках НАТО.

«Турция — член НАТО. После США у неё самая большая армия. При этом Анкара начинает играть по своим правилам и строит отношения с РФ. То есть это отношения в треугольнике Турция — Россия — НАТО. Непонятно, сколько это продлится. Позиция Турции очень сильная. Они говорят о том, что в противовес Вашингтону укрепляют собственную оборону и делают это благодаря России, а не США», — заявил собеседник RT.

Американский противоракетный комплекс Patriot

Reuters

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Он также добавил, что проведение пяти встреч за два месяца между министрами обороны США и Турции свидетельствует о серьёзной обеспокоенности американцев.

«Но решать будут не Штаты и даже не визави Шанахана, а только президент Эрдоган. Все его решения сейчас очень важны для Турции. Кроме того, что это послание русским о желании сотрудничества, это ещё и послание американцам о том, что Турция сохраняет свою идентичность и сама будет решать, что для неё выгоднее», — заключил эксперт.