Против «Тачанки», Жукова и Хмельницкого: как при Зеленском на Украине идёт процесс декоммунизации

Символ советской эпохи и одна из главных достопримечательностей украинского города Каховка — памятник «Легендарная тачанка» — оказался под угрозой сноса. Избавиться от монумента планирует Институт национальной памяти — ведомство, принимавшее участие в разработке и реализации закона о декоммунизации. По словам экспертов, истинная цель этого процесса — разрушение исторических связей России и Украины — не изменилась со времён Петра Порошенко. В стране, несмотря на смену власти, продолжают усиливаться националистические тенденции, отмечают аналитики. Нынешний президент, по словам политологов, находится под влиянием представителей украинского истеблишмента, которые в своё время сделали ставку на поддержку радикалов.

На Украине обсуждают перспективы ликвидации одного из основных символов советской эпохи — памятника «Легендарная тачанка» в Каховке (Херсонская область). Украинский институт национальной памяти (УИНП) потребовал снести монумент, поскольку он символизирует «коммунистический тоталитарный режим».

Против выступил мэр города Андрей Дяченко, заявивший, что созывает внеочередную сессию городского совета 16 января, чтобы сохранить памятник.

«Призываю депутатов проголосовать против демонтажа «Тачанки», а также поддержать обращение к президенту, премьер-министру и председателю Херсонской ОГА с требованием пересмотреть решение о декоммунизации символа Каховки», — написал 15 января в своём Facebook Дяченко.

«Легендарная тачанка» — масштабная скульптурная композиция, воздвигнутая в честь 50-летнего юбилея Октябрьской революции в 1967 году. 60-тонный монумент возвышается на специально насыпанном кургане. Памятник посвящён боям времён Гражданской войны, когда такие конные повозки с установленными на них станковыми пулемётами стали одним из основных видов оружия противоборствующих сторон в украинских степях.

Ещё один монумент, снести который требует Украинский институт национальной памяти, — «Девушка в шинели». Семиметровый памятник, как и «Легендарная тачанка», — важная достопримечательность южноукраинского города.

«Очевидно, в Киеве решили уже все проблемы с дышащей на ладан инфраструктурой, бедностью населения и эпидемиями, раз решили добраться до памятников в Каховке. Ими гордится весь город, поэтому сносить их никто не позволит. Больше всего нам не нравится, что мнение местной общины никого не интересует. И нынешнее руководство страны в этом плане практически ничем не отличается от прежнего», — отметил в беседе с RT источник в городском совете Каховки.

Политика памяти

Согласно законодательству республики, Украинский институт национальной памяти «является центральным органом исполнительной власти», который реализует «государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа». Именно этот орган в своё время стоял за разработкой законодательства о декоммунизации.

После прихода к власти президента Владимира Зеленского изменилось и руководство УИНП. Одиозного Владимира Вятровича сменил Антон Дробович, который до этого назначения был экспертом Института социально-экономических исследований, получавшего гранты от посольства США.

В минувшем декабре, на первой же своей пресс-конференции Дробович заявил, что приоритетом для его структуры по-прежнему останутся переименования, признание голодомора «геноцидом» украинцев и «противодействие российской гибридной агрессии». Также новый глава УИНП выступил против инициативы киевских властей вернуть проспекту имени генерала Петра Григоренко (советский диссидент. — RT) имя маршала Жукова.

Тогда же Дробович затронул вопрос о декоммунизации монумента «Родина-мать» в Киеве. По его словам, удалить герб СССР со щита можно, и даже подготовлен соответствующий проект, но «это дорогое решение». Кроме того, есть и технические сложности, поскольку такие работы могут привести к обрушению скульптуры высотой 62 м.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович

globallookpress.com

© Yuliia Ovsiannikova/ZUMAPRESS.com

Как отметил источник RT в партии «Батькивщина», несмотря на то что активный процесс декоммунизации после прихода к власти Владимира Зеленского приостановился, Институт национальной памяти не намерен менять свою политику.

«Заявления не совпадают с реальными действиями. Власти продолжают переименовывать улицы, не спросив мнения местных жителей. Я не удивлюсь, если через 10 лет школьники вообще не будут ничего знать о Великой Отечественной войне и будут считать Бандеру героем. Всё это делается под эгидой присоединения к Европе», — отметил собеседник RT.

Другая история

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с RT заявил, что истинная цель политики декоммунизации — вовсе не борьба с «коммунистическим тоталитаризмом», а разрушение общей для России и Украины исторической символики.

«Логика на Украине в отношении истории очень простая: всё, что относится к нашей общей истории, должно быть выброшено на свалку, — пояснил Безпалько. — По большому счёту, они просто не хотят, чтобы граждане помнили, что Украина с Россией когда-то существовали в границах одного государства, что у них было общее прошлое».

Снос памятника маршалу Жукову в Харькове

© hk.npu.gov.ua

Характерным примером такой политики эксперты называют переименование города Переяслава-Хмельницкого. В октябре 2019 года Верховная рада, в которой большинством обладает партия Владимира Зеленского «Слуга народа», проголосовала за то, чтобы в названии этого населённого пункта не фигурировало имя гетмана Богдана Хмельницкого, при котором Украина добровольно присоединилась к Русскому государству.

«Возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об «извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом», что воплотилось в «воссоединении Украины и России» на Переяславской раде 1654 года», — говорилось в пояснительной записке к постановлению, принятому украинским парламентом.

Почитание антигероев

Такая специфика украинской «национальной памяти» зачастую приводит к тому, что «героями» назначаются те личности, которых в других странах считают преступниками. В первую очередь это касается лидеров украинского националистического движения времён Великой Отечественной войны: Степана Бандеры, Андрея Мельника, Романа Шухевича и их соратников, сотрудничавших с нацистской Германией.

В начале января послы Израиля и Польши раскритиковали Украину за чествование этих персоналий во Львове и Киеве. Отметил день рождения Степана Бандеры и Украинский институт национальной памяти.

Этот эпизод привёл к перепалке между израильским и украинским министерствами иностранных дел. Представители Киева говорили о «контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики». В ответ 14 января МИД Израиля заявил, что «память о холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются «внутренней проблемой» любой страны».

Однако украинское государство упорно продолжает чествовать пособников нацистов. В начале января стало известно, что в текущем году Министерство молодёжи и спорта выделит 9 млн гривен ($375 тыс.) на проекты «национально-патриотического воспитания». Речь в основном идёт о мероприятиях националистических организаций по увековечиванию памяти ОУН-УПА*.

В октябре прошлого года волну критики вызвало появление премьер-министра Алексея Гончарука на концерте нацистской группы «Сокира Перуна».

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, то, что, несмотря на смену власти, националистические тенденции на Украине не сбавляют обороты, объясняется тем, что Владимир Зеленский — фигура во многом не самостоятельная. По словам аналитика, глава государства находится под сильным влиянием олигарха Игоря Коломойского и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые ещё в 2014 году сделали ставку на поддержку националистических формирований.

«Коломойский и Аваков как раз и проводили эту политику во времена Порошенко, — говорит Жарихин. — Поэтому не стоит удивляться тому, что Зеленский проводит тот же курс, который существовал и во времена Порошенко».

Украинские националисты

© Gleb Garanich/Reuters

В свою очередь, источник RT в партии «Голос» уверен, что новые националистические инициативы будут негативно восприниматься на юге и востоке страны.

«Каховка — не единственный город на Украине, где много памятников, которые можно снести в рамках декоммунизации. И если представители Института национальной памяти будут продолжать в том же духе, то они могут спровоцировать акции протеста по всей стране. Я думаю, Владимир Зеленский ещё не понял, с какими проблемами он может столкнуться», — говорит депутат.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).