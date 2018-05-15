Против США взбунтовалась не только Россия

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Трамп перестарался: США впервые за последние сто лет оказались в международной изоляции — Россия, Китай, ведущие страны ЕС встали на сторону Ирана, выступив единым фронтом против Вашингтона.

Китай будет работать вместе с Россией над сохранением ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь. По его словам, Москва и Пекин поддерживают по данному вопросу, имеющему прецедентный характер, «тесные контакты».

Любая страна должна исполнять взятые на себя международные обязательства, причём по уже подписанным соглашениям, это весьма важно, — цитирует китайского дипломата "РИА Новости". — Любая страна должна исполнять взятые международные обязательства, причём по уже подписанным соглашениям, это весьма важно».

Ранее Гэн Шуан, официальный представитель МИД Китая — страны, которая является крупнейшим держателем американского долга и может превратить США в банкрота в любой момент, — выразил сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подчеркнув, что Китай выступает за полное выполнение ядерной сделки. Официальный представитель МИД КНР пообещал, что Пекин будет «поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять СВПД по ядерной программе Ирана».

«Русский с китайцем — братья навек»

Россия, приложившая значительные усилия для заключения ядерной сделки с Ираном и являющаяся тесным партнёром этой страны, в частности, совместно участвуя в борьбе с терроризмом в Сирии, с самого начала выступала категорически против ревизии и тем более разрушения СВПД.

В понедельник президент России Владимир Путин озвучил эту принципиальную позицию на встрече в Сочи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано. Как заявил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов, «президент подтвердил нашу российскую готовность продолжать выполнять СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий — независимо от того, что Соединённые Штаты заявили о выходе из этого соглашения».

И. о. главы МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что СВПД и предусмотренная им отмена с согласия Совбеза ООН антииранских санкций не подлежат пересмотру. Это соглашение российский министр называет «важнейшим документом для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения».

Об этом же говорил сегодня глава МИД России со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, заявившим по итогам переговоров о необходимости «гарантировать наши общие интересы, которые заключаются в том, чтобы сохранить СВПД».

Отметив, что «встреча с Лавровым прошла очень хорошо», иранский министр указал, что «общим интересом России, Ирана, Китая и других участников сделки является её сохранение, так как это приносит экономическую выгоду». Россия заявила, подчеркнул он, что «всегда будет выступать за СВПД».

«Блистательная изоляция» США

Глава МИД Ирана также сообщил, что провёл в воскресенье «очень позитивные» переговоры с китайским коллегой Ван И, после чего во вторник в Брюсселе встретится с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и коллегами из Германии, Франции и Британии.

Существует мало сомнений насчёт того, что миссия иранского министра иностранных дел в Брюсселе будет успешной. Как заявила сегодня представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, Брюссель не обсуждает с Вашингтоном возможное новое соглашение с Ираном вместо СВПД: «Мы придерживаемся текущего соглашения, мы сфокусированы на реализации этой сделки».

«У нас есть соглашение, которое стало результатом 12-ти лет дипломатии. Это международное соглашение, и мы верим, что оно должно реализовываться до тех пор, пока Иран будет выполнять свои обязательства», — цитирует ТАСС представителя ЕС. Угрозы этого не существует, так как президент Ирана Хасан Роухани официально заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать обязательства, если остальные пять участников сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) будут по-прежнему придерживаться взятых на себя договорённостей.

А они будут. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и даже британский премьер Тереза Мэй уже заявили, что их страны останутся верны соглашению и не будут в нём ничего менять. Об этом же заявило и руководство ЕС. Особенно резко прозвучали слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Констатировав, что Вашингтон «больше не намерен сотрудничать» со своими партнёрами и отворачивается от них «с такой яростью», которая не может не удивлять, он сделал вывод: «США утратили силу и утратят влияние в долгосрочной перспективе».

В этой ситуации лидеры Франции и Германии предпочитают сверять свою политику на иранском направлении не с Вашингтоном, а с Москвой. Макрон, предупредивший Трампа, что тот открывает «ящик Пандоры» и может накликать на мир ядерную войну, в телефонном разговоре с Путиным высказался за сохранение и неукоснительное выполнение СВПД. В ходе телефонного разговора Путина с Меркель, согласно пресс-службе Кремля, была «акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности». После главы немецкого МИД Хайко Мааса, министра экономики и энергетики Петера Альтмайера в Россию прибудет 18 мая сама канцлер ФРГ, и иранская тема будет одной из центральных на её переговорах с Путиным.

И ты, Мэй

Мэй не общается с Путиным по телефону, зато она накануне поговорила непосредственно с президентом Ирана. Согласно британскому коммюнике, премьер от своего имени и от лица своих европейских коллег заявила о «твёрдой приверженности тому, чтобы иранская ядерная сделка оставалась в силе». По её словам, сохранение СВПД отвечает интересам национальной безопасности двух стран. Мэй «приветствовала публичное обязательство президента Роухани соблюдать его условия».

Как отмечается в документе, обе стороны

с нетерпением ожидают назначенной на вторник в Брюсселе встречи министров иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Ирана, где к ним присоединится верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини для обсуждения иранской ядерной сделки и дальнейших шагов».

Таким образом, именно 15 мая в Брюсселе и сложится окончательно антиамериканский альянс — из соперников и бывших друзей Вашингтона, — с чем можно и «поздравить» американскую дипломатию. Месть США за соучастие в «деле Скрипаля» не заставила себя долго ждать: в международных отношениях появился новый «плохой мальчик», и это не Россия. Это Америка.

Жалкий лепет Помпео

Столкнувшись с единым фронтом противников выхода США из СВПД, госсекретарю США Майку Помпео не остаётся ничего другого, как обвинять бывших союзников в отказе «исправить сделку» по ядерной программе Ирана. Обратите внимание, как часто он употребляет в интервью телеканалу CBS слово «попытаться».

«Мы попытались, президент поставил ряд целей. Он поручил мне... работать с европейцами, чтобы попытаться достичь этого. Хотя работа продолжалась и до того, как я попал в Госдепартамент, мы так и не смогли достичь договорённости. Европейцы просто не согласились с требованиями исправить сделку».

Делаем выводы

Хотя в этой ситуации Вашингтону следует бросить все силы на то, чтобы попытаться спасти лицо, до привыкшего говорить со всеми с позиции силы Помпео это пока не доходит, коль скоро он продолжает угрожать европейцам санкциями за отказ свернуть сотрудничество с ничего не нарушающим Ираном. У Британии, Франции и ФРГ есть, по его словам, 90 дней, чтобы прийти к соглашению с США. Он думает, что они побегут занимать место в очереди, чтобы поскорее «умаслить» Вашингтон.

Как же он заблуждается. Ведь поведение европейских лидеров свидетельствует как раз об обратном. С помощью неопытного по международной части Помпео Трамп очень сильно подставился. Поэтому не только Россия с Китаем, но и некогда ближайшие союзники США не упустят этой возможности, чтобы преподать урок Вашингтону по части приличного поведения, отомстив Трампу за все свои обиды. Против США взбунтовалась не только Россия, но и Европа с Китаем. Американское мировое господство рушится на наших глазах, многополярный мир наконец бросил вызов отжившему свой век и переоценившему свои силы мировому гегемону. США промахнулись и будут за это наказаны. Американцы слишком давно не испытывали на себе, что это такое. Пора привыкать.

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