Против системы: человек, который бросает вызов президенту • 234 • Аналитика © AP Photo / Bob Edme Знаменитая фраза из романа Бальзака, которую так любят произносить все политики: "Теперь мы посмотрим, кто кого!", вчера была адресована действующему президенту Франции, а сообщил Макрону о том, что его вызывают на дуэль, не кто иной, как Эрик Земмур. Публицист, пока лишь примеряющий одежды политика, решил привлечь внимание к себе в дни, когда партия правых, партия голлистов, что когда-то была ведущей силой в стране, пытается ни шатко ни валко выдвинуть кандидата, который хоть и провалится (по крайней мере, если судить по опросам общественного мнения) еще в первом туре, но сделает это с наименее позорным результатом. Земмур, сам утерявший темп кампании, и, как следствие, немедленно отставший от Марин Ле Пен, вчерашним официальным заявлением о своем выдвижении в президенты намерен не только поправить цифры социологов, но и получить совершенно иной статус в медиа. Второе важнее первого: теперь те, кто кричал на всех парижских перекрестках, что "ни за что, никогда, ни за какие коврижки" с Земмуром не вступят в диалог, разговаривать с новым кандидатом будут обязаны, как и предоставлять ему эфир. Земмур (и те, кто курируют его отношения с медиа) идут ва-банк еще и потому, что касса кампании стремительно опустошается: новых крупных спонсоров пока нет, те, что вложились вначале, постепенно в дальнейшей финансовой поддержке начали отказывать. И по понятным причинам: одно дело — выписать чек на несколько сотен тысяч евро журналисту и полемисту с еще не слишком ясными интенциями, и совсем другое — вложиться в выборы человека, который готов официально побороться за высший пост в стране. Франция — страна статусов и титулов, несмотря на республиканский строй правления, и то место, которое сегодня займет Земмур, поставит его, как это ни парадоксально прозвучит, в равную позицию не только с Марин Ле Пен, но и с самим Макроном. Кстати, о лидере "Национального объединения": за несколько часов до того, как о новом шаге Земмура стало известно, она внезапно, но публично намекнула, что "не прочь работать вместе с ним". И хотя других деталей не последовало, у кого-то в Елисейском дворце екнуло и дрогнуло: альянс двух ультраправых политиков — совсем не то, на что рассчитывали и рассчитывают политтехнологи, курирующие избирательную кампанию уже самого Макрона. Последние несколько недель они всеми силами выдвигали саму Ле Пен на авансцену в медиа (и именно поэтому она согласно опросам начала опережать Земмура), и, кроме того, они же устроили новую утечку о личной жизни Земмура. Последнее выглядело уже даже не глупо, а смешно и позорно. Ровно в момент публикации в бульварном журнальчике пришло сообщение из совсем "другой оперы": ВОЗ созвала экстренное совещание в связи с обнаружением нового коронавирусного омикрон-штамма. Красочный просчет, который говорит многое, если не все, об уровне политического видения тех, кто сегодня "двигает" Макрона на второй срок. Пока, конечно, они могут почивать на лаврах. У Макрона, который "все еще не кандидат, но и кандидат все равно", имеется (несмотря на равенство) важное преимущество, оно еще называется "административный ресурс". Его появления в эфире с раздачей разнообразных финансовых обещаний могут не засчитываться как предвыборные встречи и выступления, и к тому же он распоряжается полностью кошельком — не кампании, но страны, и это обстоятельство, когда экономика не восстановилась после пандемии, тоже очень существенно. Макрону не требуется и искать деньги на проведение кампании (главы и владельцы, а также крупнейшие акционеры ведущих французских корпораций — его близкие друзья). Они заплатили в 2017-м, они заплатят за "продолжение банкета" и в 2022-м. И, разумеется, любой журнал, даже самый бульварный, посмевший опубликовать нечто не вполне лестное о частной жизни французского лидера, может получить такую "ответку" в виде, например, налоговой проверки и интереса к прочей хозяйственной деятельности, что мало не покажется. Земмур в этой ситуации беззащитен и даже — беззащитен абсолютно. Но беззащитность не равна беспомощности и трусости. На неприятные вторжения прессы он реагирует словами: "Не люблю извращенцев", а на неприличный жест прохожей в Марселе, который та ему показала, отвечает: "Вам все это вернется, будьте уверены". Марин Ле Пен, делая шаг навстречу Земмуру (ну, если брошенную фразу можно считать приглашением к танцу), пока вряд ли рассчитывает на немедленный ответ. Хотя тактически они и так в одной лодке: как и Земмуру, Ле Пен тоже требуется заручиться поддержкой не менее пятисот мэров и муниципальных советников. Сроки обоих поджимают: подписи поручителей должны быть сданы до конца февраля. После проверки, а на это уйдет еще две недели, 11 марта во Франции будет дан официальный старт избирательной кампании. Это будет уже следующим актом нынешней политической драмы. Но не для Земмура, поскольку он тезисы идей, которые намерен защищать, обнародовал давно: в книгах, газетных публикациях и во время участия в телевизионных ток-шоу. В момент чудовищной по накалу русофобской истерии во Франции он заявил: "Путин, которого так любят ненавидеть те, кто забыл, что такое патриотизм, спас собственную страну. И поэтому это вызвало в Европе, где слова "родина", "корни" и "традиции" стали ругательствами, такой гнев. Наложив на Москву санкции, мы на самом деле сами себя отхлестали по щекам, а русским наши действия лишь помогли сплотиться". Разумеется, сейчас это Земмуру при случае припомнят обязательно, его назовут еще "агентом влияния Кремля", чтобы в очередной раз попытаться вымазать в медийной грязи. Так, как эту грязь понимают в подавляющем большинстве французских СМИ. Как бы ни сложился дальше предвыборный пасьянс, получит ли Земмур нужную поддержку от местных элит, появятся ли у него спонсоры и насколько они будут щедры, при всей важности этих факторов они все равно отступают на второй план. В ленивой, расслабленной, живущей исключительно воспоминаниями полувековой, а то и вековой давности, инертной и пронафталиненной Франции нашелся человек, сказавший, что он готов идти на бой, чтобы защитить свою страну, ее культуру и ее ценности. И, вероятно, это самый главный вывод, который можно сделать сегодня. Касающийся и Франции, и самого Земмура. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



234 Источник Похожие новости Байден окончательно испортил воздух в Европе На российское ТВ пришел фильм о настоящем мужчине Киев опять сумел облапошить МВФ: как это было Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто Если олигархи не хотят заботиться о шахтёрах, может, правоохранителям позаботиться об олигархах? Этим детям запретил рождаться суд: репродуктивная революция хочет жертв Новости партнеров