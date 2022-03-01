Против русских захотели встать британские "бывшие десантники". Лондон тут же усмирил

Газета Mirror сообщила о желании "бывших десантников" Великобритании "участвовать в миссиях на Украине" против русских военных. Однако в британском Минобороны тут же усмирили отставных вояк, предупреждая их о том, что британские военнослужащие не должны самовольно отправляться на Украину.

По информации газеты Mirror, в число "бывших десантников", которые внезапно захотели отправиться на Украину воевать против русских военных, участвующих в спецоперации России, входят люди в возрасте от 40 до 60 лет. Среди них есть и снайперы, и специалисты по использованию зенитных и противотанковых ракет.

Британские военные в отставке из числа спецсил Соединённого Королевства "вызвались участвовать в миссиях на Украине для поддержки обороны страны" и уже провели ряд встреч, говорится в публикации.

Однако Лондон тут же усмирил "бывших десантников". Газета The Daily Telegraph уточнила: британское Минобороны предупредило военнослужащих Соединённого Королевства о том, что те не должны самовольно отправляться на Украину. В британских вооружённых силах опасаются, что в случае обнаружения их военных в рядах украинских может случиться эскалация конфликта.