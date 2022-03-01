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Против русских захотели встать британские "бывшие десантники". Лондон тут же усмирил

01 марта 2022, 06:50  •  223 • Политика
Газета Mirror сообщила о желании "бывших десантников" Великобритании "участвовать в миссиях на Украине" против русских военных. Однако в британском Минобороны тут же усмирили отставных вояк, предупреждая их о том, что британские военнослужащие не должны самовольно отправляться на Украину.
По информации газеты Mirror, в число "бывших десантников", которые внезапно захотели отправиться на Украину воевать против русских военных, участвующих в спецоперации России, входят люди в возрасте от 40 до 60 лет. Среди них есть и снайперы, и специалисты по использованию зенитных и противотанковых ракет.
Британские военные в отставке из числа спецсил Соединённого Королевства "вызвались участвовать в миссиях на Украине для поддержки обороны страны" и уже провели ряд встреч, говорится в публикации.
Однако Лондон тут же усмирил "бывших десантников". Газета The Daily Telegraph уточнила: британское Минобороны предупредило военнослужащих Соединённого Королевства о том, что те не должны самовольно отправляться на Украину. В британских вооружённых силах опасаются, что в случае обнаружения их военных в рядах украинских может случиться эскалация конфликта.

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