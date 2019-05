Против русских школ и за санкции: Новым президентом Латвии стал критик России

Новым президентом Латвии стал судья Суда Евросоюза Эгилс Левитс. Об этом сообщают местные СМИ.

Левитса поддерживали депутата от правящей коалиции Латвии, поэтому ему удалось заручиться поддержкой 51 парламентария и одержать победу с первой попытки. Его оппонентами выступали омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмит, однако именно представитель Суда ЕС считался фаворитом. Экс-президент Раймонд Вейонис решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

За свою карьеру Эгилсу Левитсу удалось побывать послом в Германии Швейцарии, Австрии и Венгрии. Кроме того, он избирался в Сейм Латвии, занимал посты главы Минюста и судьи ЕСПЧ. Политик является одним из авторов концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии и написал преамбулу к конституции страны.

Учитывая то, что Левитс был выдвинут от правящей коалиции, маловероятно, что антироссийский курс Риги будет пересмотрен. Сам политик активно критикует политику Москвы, поддерживает введение антироссийских санкций, а также выступает за закрытие русских школ.

Latvian Parliament Saeima with strong majority elected Judge of the European Court of Justice @EUCourtPress Egils Levits as the next President of Latvia. Congratulations to the new President - elect! pic.twitter.com/eniY6HbucL