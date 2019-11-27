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Против русских - только запрещённые методы войны: Британские эксперты нашли способ победить Россию

27 ноября 2019, 18:39  •  128 • Политика
Британские эксперты нашли способ победить Россию. Всего-то надо разрешить запрещённые методы войны, о чём пишет The Telegraph.
Британские эксперты полагают, что в случае войны с Россией армия страны будет слишком слаба. И чтобы победить русских, следует просто взять на вооружение запрещённые методы войны, а именно, кассетные бомбы. Такие выводы в свежем выпуске озвучивает The Telegraph.
У армии Великобритании есть проблемы и с огневой мощью, и с дальностью поражения, размышляют эксперты. И если никто не решится вернуть кассетные бомбы, то придётся наращивать запасы дорогих управляемых ракет.
Телеведущий Дмитрий Куликов на личной странице в Facebook даёт возможность поразмышлять над заявлениями британских экспертов в свете иных событий. Например, он напоминает, что жители Германии, по версии Times, хотят развивать отношения скорее с Россией и Китаем, чем с Британией и США. В то же время 66% немцев хотели бы сближения с Россией, за Британию высказались 51%, а за США - 50%. Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе заявил, что "НАТО в запредельной коме", дав понять, что внутри альянса назрел конфликт. Какие выводы из всего этого можно сделать? Куликов своих версий не предлагает, в то же время его подписчики предпочли сосредоточиться на обсуждении "революционного" предложения Великобритании.
"В случае войны с Россией нужно понять одно. На всю Британию должно хватить не больше 10 ядерных бомб...", - пишет Виктор Суманосов.
"Речь Черчилля во время Нюрнберга живёт + план Даллеса тоже. Сколько крови попили своими шпионами и заговорами за всё время отношений, начиная с 17-го века. Англичанка гадила, гадит и будет гадить", - отмечает Сергей Шехов.
"На себя будут сбрасывать что ли?", - интересуется Ефим Дикий.

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