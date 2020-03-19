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Против русских - метровые рвы и металлические осколки: Поддубный показал "заслон" боевиков в Идлибе
19 марта 2020, 10:35 • 65 • В мире
Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о том, как боевики в Сирии пытаются помешать русским начать патрулирование по достигнутым в Москве договорённостям. В результате на дороге появились настоящие баррикады и метровые рвы. "Анкара так сильно старается выполнить московские договорённости..." - иронично написал Поддубный.
В Сирии русским пытаются помешать приступить к патрулированию, о котором удалось договориться во время встречи лидеров Турции и России в Москве. Боевики из террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой в России запрещена) пытаются перекрыть дороги. По сообщениям портала "Авиа.про", против русских выкопали настоящие метровые рвы и обустроили баррикады. Террористы действовали с помощью спецтехники.
В Сеть попали кадры, на которых видно изрытое полотно трассы М4. На отдельных участках оно почти разрушено. Кое-где видны шипы и даже мины, официального подтверждения этой информации пока нет. "Заслон" показал на видео военный корреспондент Евгений Поддубный.
"Анкара так сильно старается выполнить московские договорённости, что не мешает террористам "Нусры" радостно раскладывать на М4 металлические осколки. Хоть бы снимать запретили дуракам, ей-Богу", - прокомментировал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании территории в сирийской провинции Идлиб. Со стороны российских военных в патрулировании принимают участие 22 военнослужащих и три единицы техники. А со стороны Турции - 36 человек и три единицы техники.
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