Против русских - метровые рвы и металлические осколки: Поддубный показал "заслон" боевиков в Идлибе

В Сирии русским пытаются помешать приступить к патрулированию, о котором удалось договориться во время встречи лидеров Турции и России в Москве. Боевики из террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой в России запрещена) пытаются перекрыть дороги. По сообщениям портала "Авиа.про", против русских выкопали настоящие метровые рвы и обустроили баррикады. Террористы действовали с помощью спецтехники.

В Сеть попали кадры, на которых видно изрытое полотно трассы М4. На отдельных участках оно почти разрушено. Кое-где видны шипы и даже мины, официального подтверждения этой информации пока нет. "Заслон" показал на видео военный корреспондент Евгений Поддубный.

"​​Анкара так сильно старается выполнить московские договорённости, что не мешает террористам "Нусры" радостно раскладывать на М4 металлические осколки. Хоть бы снимать запретили дуракам, ей-Богу", - прокомментировал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании территории в сирийской провинции Идлиб. Со стороны российских военных в патрулировании принимают участие 22 военнослужащих и три единицы техники. А со стороны Турции - 36 человек и три единицы техники.