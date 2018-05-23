Против роста цен: правительство намерено снизить акцизы на бензин и дизельное топливо

Правительство России готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Кабмин уже поручил Министерству финансов проработать вопрос до 1 июля. Как напомнили в Госдуме, цены на топливо превысили темпы инфляции и преодолели психологическую отметку 40 рублей. Эксперты считают, что мера по снижению акцизов позволит сдержать оптовые цены на бензин, однако в целом для изменений на топливном рынке этого недостаточно.

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве РИА Новости © Евгений Одиноков

Правительство готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо для автомобилей. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Сергей Есяков. По его словам, совещание по этому вопросу накануне провёл вице-премьер Дмитрий Козак.

«Сегодня правительством принято решение о снижении акцизов на автомобильный бензин на 3 тыс. рублей за тонну и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей за тонну», — цитирует Есякова РИА Новости.

Причиной изменений стал рост цен на топливо, который превысил темпы инфляции.

Как отметил депутат, стоимость бензина с начала 2018 года выросла на 4,7%, на дизельное топливо — на 9%, что обусловлено повышением акцизов, ростом цен на нефть и увеличением курса рубля.

По словам начальника управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрия Махонина, правительство уже поручило Минфину проработать вопрос о снижении акцизов на топливо.

«Протоколом совещания дано поручение согласиться с позицией ФАС и Минэнерго по снижению акциза и проработать Минфину до 1 июля предложение от действующей ставки снизить акциз», — заявил он ТАСС.

О том, что кабмин обсуждает возможность снижения акцизов на горюче-смазочные материалы на 2—4 рубля на литр, накануне сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

Автомобили на одной из автозаправочных станций в Москве

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Снижение акцизов на топливо позволит уменьшить оптовые цены на бензин, полагает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Акцизы с 1 июля, скорее всего, снизятся, это надо ещё провести через Госдуму, но думаю, что проблем не будет. Реально это позволит несколько ограничить рост оптовых цен, может быть даже снизить», — сказал он в беседе с RT.

По мнению эксперта, такая мера недостаточна.

«Сегодня оптовые цены выше розничных, такого никогда не было. Для того чтобы выйти на нормальную маржинальную доходность для розничного бизнеса, которая позволит не повышать розничные цены, оптовые цены, видимо, надо снизить на 10%», — отметил Аркуша.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение акцизов даст временный эффект.

«В теме бензина основной смысл всех изменений заключается в том, чтобы избежать роста цен, потому что он мгновенно виден на рынке конечного потребления. Естественно, это повышает уровень социального недовольства и напряжённости. В реальности бензин дорожает и из-за налогового манёвра, и из-за того, что происходит в целом в отрасли. Это перекладывание нагрузки с экспортной пошлины на скважину, на НДПИ, и, естественно, сама нефть дорожает. Для руководства страны и региональных властей это важные вещи, это отражается на уровне поддержки. Они идут по пути ручного регулирования, понижения акцизов, хотя это тоже не панацея, это даст временный эффект», — заявил он в беседе с RT.

Госдума поручила комитету по энергетике запросить в правительстве информацию о повышении цен на топливо в текущем году и его причинах, а также о принимаемых мерах по недопущению резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке.

Как отмечают инициаторы поручения, депутаты от КПРФ Вера Ганзя, Алексей Куринный и Николай Коломейцев, особенно трудная ситуация складывается в аграрном секторе.

«Цены на дизельное топливо с марта текущего года в среднем выросли на 7%. Это приведёт к большим рискам невыполнения в полном объёме сезонных сельскохозяйственных работ», — считают парламентарии.

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России 14 мая перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля.

Сильнее всего цена на топливо выросла в Махачкале, Рязани и Кирове.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 с 7 мая повысилась на 48 копеек и составила 39,51 рубля за литр. Цена АИ-95 выросла на 46 копеек — до 42,49 рубля за литр, АИ-98 — на 38 копеек, до 47,71 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек и составила 42,41 рубля за литр.

С 29 апреля по 7 мая бензин подорожал на 1%, дизельное топливо — на 0,9%, а в целом потребительские цены повысились на 0,1%.

Причины роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выразила готовность рассмотреть вопрос о снижении акцизов на топливо.

«Мы подумаем о снижении акцизов прежде всего, потому что акцизы в последние годы были главной причиной, провоцирующей рост (цен на нефтепродукты. — RT)», — сказал глава ведомства Игорь Артемьев.

При этом он объяснил рост стоимости топлива сезонным фактором.

«Общая ситуация стандартная для этого периода времени. Посевная же. В ноябре-декабре она упадёт, а в среднем будет в пределах инфляции», — отметил он.

ФАС также упрекала в росте цен нефтяные компании, которые увеличили поставки автомобильного бензина и дизельного топлива на экспорт при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок России.

В Центробанке видят причину повышения стоимости топлива в росте акцизов и международных цен на топливо.

«В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад (в рост цен. — RT). Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

По её словам, в настоящее время рост цен на бензин не влияет на инфляцию, однако через некоторое время он окажет своё воздействие.