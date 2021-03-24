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Против российского флота есть "настоящие убийцы". Американцы ставят на "Нептун"

24 марта 2021, 01:50  •  42 • В мире
Американский журнал Forbes представил гипотетическое морское противостояние Украины и России. По мнению автора публикации, Незалежная сумеет дать отпор российскому флоту России. РК-360МЦ "Нептун" смогут стать "настоящими убийцами, убежден обозреватель.
Российский флот, в случае атаки на Украину, может получить "ответку" от украинских береговых комплексов "Нептун". Как сообщает американский журнал Forbes, именно РК-360МЦ "Нептун" при таком раскладе смогут стать "настоящими убийцами".
Автор указывает, что технические возможности комплекса позволяют расценивать исход потенциоального противостояния именно так. По сути, убежден автор, Украина может удерживать благодаря такому вооружению почти половину Черного моря.
Как пишет Forbes, "если украинское правительство будет умным, оно потратит больше [бюджетных средств] на ракеты и меньше — на лодки".
Ранее с подобными утверждениями выступали и в украинской прессе.
В частности, как заявлял местный эксперт полковник запаса Олег Жданов, из-за поступления "Нептунов" в ВМС Украины "Россия уже психует".
Впрочем, как отмечал профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев в беседе с РИА Новости, если говорить о крылатой ракете "Нептуна", то она дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам

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