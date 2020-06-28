Против России использовали методы Третьего рейха: Коротченко объяснил цель статьи NYT

Ранее американское издание опубликовало материал, в котором заявило, что Россия якобы платила боевикам "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации), чтобы те убивали американских и британских солдат в Афганистане. При этом газета по традиции сослалась на анонимный источник и отказалась приводить какие-либо доказательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никогда о таком не слышал. Он заявил о готовности предоставить американцам развёрнутый ответ, как только они продемонстрируют доказательства.

Коротченко в свою очередь подчеркнул, что методы США стали походить на провокации нацистской Германии.

Это спланированная в духе времен Третьего рейха информационная провокация, отрабатываемая в полном объёме американскими СМИ по рецепту Геббельса, - пояснил эксперт газете "Взгляд".

По его словам, задача такого вброса - сместить внимание общества с внутренних проблем - бунтов и мародёрства - на условного внешнего врага. Сперва американцы пытались обвинить Россию в протестах, которые вспыхнули после убийства чернокожего жителя США Джорджа Флойда. А когда не получилось, заговорили про убийства американских солдат в Афганистане.