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Против России использовали методы Третьего рейха: Коротченко объяснил цель статьи NYT
28 июня 2020, 16:00 • 109 • Политика
Власти США взяли на вооружение методы Третьего рейха в попытке давления на Россию. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя статью New York Times.
Ранее американское издание опубликовало материал, в котором заявило, что Россия якобы платила боевикам "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации), чтобы те убивали американских и британских солдат в Афганистане. При этом газета по традиции сослалась на анонимный источник и отказалась приводить какие-либо доказательства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никогда о таком не слышал. Он заявил о готовности предоставить американцам развёрнутый ответ, как только они продемонстрируют доказательства.
Коротченко в свою очередь подчеркнул, что методы США стали походить на провокации нацистской Германии.
По его словам, задача такого вброса - сместить внимание общества с внутренних проблем - бунтов и мародёрства - на условного внешнего врага. Сперва американцы пытались обвинить Россию в протестах, которые вспыхнули после убийства чернокожего жителя США Джорджа Флойда. А когда не получилось, заговорили про убийства американских солдат в Афганистане.
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