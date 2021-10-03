Против России играет Большой Брат. Поле боя - Болгария

Русофобскую политику Болгарии диктуют вовсе не официальные власти. Точнее, властям дают распоряжение сверху. И свою роль в этом играет Большой Брат.

За инициативой Софии по высылке дипломатов стоят США, уверена посол России в этой стране Элеонора Митрофанова. Своим мнением она поделилась с журналистами.

Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии. Кто из Большого Брата стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни,

- заявила Митрофанова в беседе с "РИА Новости".

В то же время дипломат полагает, что Вашингтон не сможет добиться желаемой цели. Болгария и Россия не рассорятся, поскольку отношения между странами исторически крепкие.

Параллельно с этим дипломатическим скандалом в Болгарии слушается дело в отношении председателя движения "Русофилы" Николая Малинова. Ранее "Первый русский" рассказывал об этом политизированном процессе, стартовавшем в Специализированном суде. Упомянула о деле и Митрофанова. Она думает, что обвинения в отношении Малинова настолько же серьёзные, насколько и беспочвенные:

К сожалению, говорит о том, что София проводит антироссийский курс.

Малинов не собирается сдаваться и, более того, будучи уверенным в своей правоте, планирует стать президентом Болгарии. В ближайшее время Николай Малинов намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах. И пока длится политическая кампания, защита просит сделать паузу в судебных заседаниях. Если Малинов не будет зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента Болгарии, следующее заседание состоится в конце октября, но более вероятна дата 23 ноября. А пока...

Русские в городе

...А пока Малинову оказали поддержку участники движения "Русофилы". Будто бы подтверждая панический тезис политиканов "Русские в городе!", активисты грянули нашу "Катюшу" и "Вставай, страна огромная" у здания суда. Шумело несколько десятков человек. Как отметил наш собеседник, подобная протестная акция впервые проводилась у здания Специализированного уголовного суда.

Николай Малинов считает обвинения в свой адрес смехотворными. Фактически его пытаются судить за организацию концертов или, например, занятий русским языком:

Если нас пытаются арестовать за проведение концертов, конкурсов, организацию занятий русским языком, то можно представить, насколько серьёзным будет предстоящий поединок.

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" - ОДНА ИЗ АКЦИЙ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ "РУСОФИЛАМИ" ДОМА. ВЕРОЯТНО, ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ? ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ СОБЫТИЯ

Кроме того, Николай Малинов подчеркнул, что никогда не занимался шпионажем. И не имел допуска к каким бы то ни было государственным секретам. Да и, в конце концов, чтобы стать шпионом, нужно кому-то служить. А Малинов обвиняется в сотрудничестве с некоммерческой организацией.

Обвинение несерьёзное, - подчеркнул Малинов. - Полагаю, оно может получить приз за оригинальность.

Добавим, на заседании сегодня присутствовал и представитель дипломатического корпуса России, рассказал Царьграду Малинов, добавив:

Натяжка отношений с Россией продолжается, и я в своём слове перед людьми сказал, что для меня это именно тот момент, когда нас пытаются втянуть в горячую фазу гибридной войны с Россией. Мы будем всячески сопротивляться. Дело же сфабриковано силами, которым выгодна война.

Версия обвинения

Если говорить об официальной версии обвинения, выглядит она и правда забавно. Следствие считает, что Николай Малинов оказывал услуги иностранной организации. Именно ей он якобы и служил как шпион, передавая секреты. Из подобного предположения сделали целое шоу.

Политик вынужден был пережить череду обысков и допросов. Работали и с активистами "Русофилов". Организованы компьютерно-техническая и графологическая экспертизы документов, в том числе справок. Неужели шпионаж заверяли печатями? Как бы там ни было, прокуратура настроена довести уголовный процесс до логического завершения. Хотя и совершенно ясно, что мы имеем дело с политическим преследованием.

Напомним, в сентябре 2019 года - на старте расследования - прокуратура настаивала, что Николай Малинов работал в интересах Общества "Двуглавый орёл" и Российского института стратегических исследований, собирая "данные о болгарской внутренней и внешней политике". Однако на деле обвинение заключалось в том, что политик создавал сайты, собственный телеканал, аналитический центр и партии, которые могли бы со временем получить большое политическое влияние в стране. Очевидно, так оно и произойдёт. А дело Малинова станет лишним инструментом для популяризации идей "Русофилов".

К слову, уголовное дело Николая Малинова насчитывает 50 томов.