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Против России и Китая: в Совбезе раскрыли истинные цели нового альянса AUKUS

21 сентября 2021, 14:20  •  43 • Политика
Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает антироссийскую политику
Недавно американские власти объявили о создании Тихоокеанской коалиции, которая объединит США, Великобританию и Австралию. По мнению главы российского Совбеза Николая Патрушева, данный союз станет очередным боевым блоком, который будет действовать против нашей страны.
Помимо России, противником AUKUS станет Китайская Народная Республика. Противодействие этим двум государствам и является одной из первоочередных задач новой коалиции под предводительством Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высокопоставленный госслужащий выразил в беседе с корреспондентом издания "Аргументы и факты".
Патрушев добавил, что такие же цели преследует альянс QUAD. В него входят Австралия, японское и индийское государства и Америка. Глава Совбеза считает подобного рода коалиции "аналогами НАТО", которые будут активно проводить антироссийскую и антикитайскую политику.
Патрушев особо отметил действия американцев по отношению к их европейским партнерам. Одновременно с созданием AUKUS Австралия разорвала договор с французскими властями по подводным лодкам.
"Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену", – остро подметил высокопоставленный госслужащий.
Он также добавил, что подобного рода политика говорит о том, что американцы не заинтересованы в самостоятельности европейских стран, пишет RT.
К слову, простые жители Соединенных Штатов весьма негативно оценивают действия американского президента Джо Байдена по отношению к союзникам. То, как США вместе с Австралией поступили с Францией, вызвало серьезное негодование среди американских интернет-пользователей.

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