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Против России и Китая: Милитаристское правительство Японии потратит 250 млрд долларов на оснащение армии

18 декабря 2018, 11:39  •  100 • Политика
В Токио обнародовали планы, из которых следует, что на переоснащение армии только в ближайшее десятилетие будет потрачено почти 250 млрд долларов. Милитаристское правительство Синдзо Абэ указывает, что наращивание военных возможностей необходимо в связи со стратегическим соперничеством с Россией и Китаем.
На десятилетнюю программу укрепления национальной обороны Японии будут затрачены рекордные средства. В опубликованных во вторник, 18 декабря, в Токио документах говорится, что только в первые пять лет в оснащение армии будет вложено около 240 млрд долларов.
Один из основных пунктов программы — создание первого японского авианосца на базе эсминца-вертолетоносца "Идзумо". Для этого будет закуплено 18 истребителей F-35, в том числе с вертикальной посадкой.
Кроме того, в стране должны быть развернуты два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore. Один из них должен находиться в префектуре Акита на севере страны, другой — в Ямагути на юго-западе. Эти планы обсуждались японским правительством в 2017 году, тогда речь шла о вводе комплексов в строй в 2023 году, однако теперь темпы решено ускорить.
В постановлении правительства в обоснование этих трат говорится, что стратегический союзник Японии, США, остается сильнейшей мировой державой, однако конкуренция на мировой арене обостряется, и Токио надлежит принимать меры в связи со стратегическим соперничеством с Китаем и Россией.
Эти страны "бросают вызов региональному порядку", цитирует документ ТАСС.
Напомним, современная милитаризация Японии началась еще в 2014 году, когда правительству Синдзо Абэ удалось добиться изменения конституции. Со времен поражения во Второй мировой войне в Японии не существовало профессиональной армии, только в середине 1950-х были сформированы силы обороны. Теперь же Абэ вкладывает значительные средства в оснащение полноценной армии самыми передовыми вооружениями.
В 2014 году на конференции "Шангри-ла диалог" в разговоре с лидерами региональных держав Синдзо Абэ утверждал, что милитаризация страны является ответом на вызовы со стороны Китая, который, имея ряд неурегулированных территориальных споров с соседями, является источником нестабильности. Однако впоследствии к числу потенциальных "угроз" он стал причислять и Россию.
По данным на середину 2017 года, международные исследователи ставили Японию на седьмое место в мире по военной мощи, на уровне Великобритании и Турции.

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