Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

Против России готовится объединённая "атака" G7. Британский МИД раскрыл планы

02 мая 2021, 15:35  •  215 • Политика
Против России готовится объединённая "атака" G7. Речь об информационном противодействии. Британский МИД раскрыл планы по внедрению механизма борьбы с "русскими фейками".
Глава британского МИД Доминик Рааб предложил стратегию борьбы с "дезинформацией из России". Суть данного механизма он описал в комментарии для Reuters.
Разработкой этой программы должны совместно заняться государства "Большой семёрки". По мнению дипломата, данные страны должны объединиться, чтобы противодействовать "лжи и фейкам", якобы поступающим из России.
Суть стратегии заключается в оперативном реагировании на все элементы "пропаганды" и быстрой публикации разоблачений и опровержений.
Притом эта "правда" должна стать доступна не только жителям западного мира, но также и самим русским людям, и китайцам, и в целом гражданам всех государств, считает Рааб.
Он добавил, что Москва и Пекин будто бы пытаются подорвать авторитет властей в западных странах и заставить граждан сомневаться в их эффективности. Для этого якобы активно тиражируются фейки, связанные с темами вмешательств в выборы и вакцин против коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



215
Источник
Похожие новости
02 мая 2021, 00:00
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
02 мая 2021, 00:00
Боррель случайно выдал методичку ЕС по осуждению России
02 мая 2021, 06:25
Москва советует США вести себя хорошо - Sohu
02 мая 2021, 00:00
Лавров одной фразой раскрыл реальные планы Лондона
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
27 апреля 2021, 18:10
"Москва" встретит корабль США в Черном море боевой стрельбой
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
26 апреля 2021, 17:25
Встреча Путина и Зеленского в знаковую для русских дату: В Кремле тактично сняли "бронь"
27 апреля 2021, 15:25
"Генералы наклонили Байдена и...": Военный скандал в США в деталях
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.