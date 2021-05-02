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Против России готовится объединённая "атака" G7. Британский МИД раскрыл планы
02 мая 2021, 15:35 • 215 • Политика
Против России готовится объединённая "атака" G7. Речь об информационном противодействии. Британский МИД раскрыл планы по внедрению механизма борьбы с "русскими фейками".
Глава британского МИД Доминик Рааб предложил стратегию борьбы с "дезинформацией из России". Суть данного механизма он описал в комментарии для Reuters.
Разработкой этой программы должны совместно заняться государства "Большой семёрки". По мнению дипломата, данные страны должны объединиться, чтобы противодействовать "лжи и фейкам", якобы поступающим из России.
Суть стратегии заключается в оперативном реагировании на все элементы "пропаганды" и быстрой публикации разоблачений и опровержений.
Притом эта "правда" должна стать доступна не только жителям западного мира, но также и самим русским людям, и китайцам, и в целом гражданам всех государств, считает Рааб.
Он добавил, что Москва и Пекин будто бы пытаются подорвать авторитет властей в западных странах и заставить граждан сомневаться в их эффективности. Для этого якобы активно тиражируются фейки, связанные с темами вмешательств в выборы и вакцин против коронавируса.
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