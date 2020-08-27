Против разработчиков вакцины от коронавируса: США ввели санкции в отношении российских научных институтов

Несколько российских научно-исследовательских институтов вошли в санкционный список, подготовленный Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. Среди этих организаций оказался 48-й ЦНИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что Вашингтон будет пытаться ограничить выход российского препарата на международный рынок, продвигая при этом свои разработки.

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. Среди них оказался НИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавирусной инфекции.

В частности, в список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, 48-й Центральный научно-исследовательский институт в Кирове, его филиалы в Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также Государственный НИИ органической химии и технологии.

Как следует из документа, у американской стороны есть основания полагать, что эти организации якобы связаны с деятельностью, противоречащей «интересам национальной безопасности и внешней политики США», а именно с разработкой химического и биологического оружия.

Попадание в перечень американского Минторга означает, что в отношении указанных организаций вводятся ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров.

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Между тем глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал журналистам, что Соединённые Штаты не намерены принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции.

«Мы не примем иностранные испытания от России», — сказал он в интервью изданию Politico, отметив, что не стал бы вводить себе российскую вакцину от COVID-19.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал действия американской стороны шагом, направленным на сокращение возможностей России.

«Это очередной шаг, направленный на сужение экономических возможностей России, сужение социальных возможностей, сужение научных разработок. США не скрывают своей цели, связанной с созданием проблем для российской экономики и России в целом», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что инициаторы санкций преследуют сразу две цели: усилить санкционное давление на Москву и пролоббировать интересы собственных компаний, занятых фармацевтическими разработками.

Сенатор Олег Морозов полагает, что своими действиями Вашингтон пытается отвлечь внимание от того факта, что американские специалисты не смогли создать вакцину от COVID-19 быстрее своих российских коллег.

«С одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает своё поражение санкциями, а с другой — голый расчёт, а именно попытка закрыть западные рынки для нашей вакцины», — сказал сенатор в беседе с РИА Новости, выразив при этом уверенность, что российская вакцина будет востребована, даже несмотря на ограничительные меры.

Отметим, что по мере публикации данных о разработке российских вакцин появлялась информация об участии в этом процессе разных организаций. В частности, попавший в новый санкционный список США 48-й ЦНИИ Минобороны РФ в июне сообщил о результатах доклинических испытаний вакцины от коронавируса.

Как заявил тогда руководитель организации Сергей Борисевич, в ходе исследований были доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обратил внимание на то обстоятельство, что в список, помимо российских институтов, попали около 30 китайских организаций — это почти половина нового перечня.

«США выбирают своих противников, явно их обозначают и будут продолжать всевозможное давление, которое в этой ситуации можно организовать... Вашингтон будет любыми средствами продвигать в мире свои разработки, в частности свою вакцину, свои патенты. Они будут пытаться заставить всех работать в их патентном поле», — сказал эксперт в беседе с RT.

Солонников полагает, что в перспективе Соединённые Штаты попытаются создать проблемы и для российской, и для китайской вакцин, когда они появятся на рынке. По его словам, США будут любыми средствами блокировать проникновение разработок из других стран.

Ликвидация химического оружия

Добавим, что Соединённые Штаты по-прежнему не закончили утилизацию имеющегося у Вашингтона химического оружия. Согласно заявлениям американской стороны, этот процесс должен завершиться в 2023 году. В России химическое оружие в полном объёме ликвидировали в 2017 году.

В марте 2018 года замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил об этом обстоятельстве.

«Мы, соответственно, за прошедшее до 2017-го время ликвидировали все свои запасы боевых отравляющих веществ, причём сделали это под строжайшим международным контролем», — сказал тогда Рябков.