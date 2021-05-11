Против "западного гопника" России предложили развернуть "Искандеры": "Нельзя мямлить"

Обозреватель Царьграда Александр Цыганов прокомментировал денонсирование Договора об открытом небе. По его мнению, это произойдёт в максимально кратчайшие сроки. Однако журналист посетовал, что русские политики до сих пор используют вежливые формулировки в сторону "западного гопника". По мнению Цыганова, России пора развернуть "Искандеры" в информационной войне и перестать "мямлить", ведя диалог с Западом.

Комитет по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать Договор об открытом небе в самые кратчайшие сроки, возможно, уже на следующей неделе, заявил во вторник председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению обозревателя Царьграда Александра Цыганова, такое заявление ожидаемо, поскольку законопроект о денонсации Договора по открытому небу в Госдуму внёс Владимир Путин, а выстроенная в России политическая система не предполагает "невнимательного отношения к распоряжениям президента страны",

"Но дело тут ещё и в общем, я бы даже сказал, солидарном желании государственного политикума показать как можно более жёсткости по отношению к США и Западу вообще", - считает Цыганов.

По его словам, такое желание продиктовано не только естественным желанием ответить на санкции, на давление, и "наглую ложь, положенную Западом в основу его взаимоотношений с Россией", но больше заливисто-детским, безоглядным и беззаботным хамством, проявленным именно в отношении ДОН западными странами.

"Это кажется диким и необъяснимым, но Запад действительно всерьёз рассчитывал, что после выхода США из Договора, в остальном всё останется по-прежнему: американские союзники по НАТО будут летать над Россией и делиться затем разведданными с Пентагоном, а Россия будет это терпеть, покорно сжавшись в уголке", - пояснил свою точку зрения обозреватель.

Несмотря на то, что Россия этого не стерпела, в словах, адресованных Западу, отмечает Цыганов, осталась некая рецидивная предупредительность. К примеру, обращает внимание обозреватель, Слуцкий использует формулировки: "Для России это станет вынужденным решением", "очень жаль", "разрушаются остатки доверия и транспарентности".

По мнению Цыганова, подобные обороты сегодня уже режут глаз и вызывают протест просто на клеточном уровне, поскольку "коллективный Запад" ведёт себя как "коллективный гопник".

"В разговоре с гопниками как раз нельзя сожалеть и мямлить о доверии. Он просто не понимает ни этих слов, ни самой культуры, в которой они обязательны. И это не упрёк и тем более не в адрес персонально Леонида Слуцкого, который как раз известен как политик достаточно решительный и как раз умеющий сказать жёстко и афористично. Нет, тут речь как раз именно о нашей политической культуре в международных делах, которая несколько консервативно подзастряла в формулах и нормах прежней классической дипломатии. Вот только время сегодня такое, когда классики в дипломатии всё меньше, а всё больше гопнических наглых ухваток", - заявил Цыганов.

Он подчеркнул, что не предлагает России и русской дипломатии подхватить от Запада гопнические манеры, но обозреватель уверен, что нашим политикам пора осознать, что там, где идёт война, дипломатия должна вести себя иначе, чем в мирное время.

"У нас с Западом в информационной сфере идёт именно война. И нам, как поётся в песне, "нельзя на ней, ребята, умирать". Тем более что гопник западный - на самом деле тип трусоватый, предпочитающий не задевать Россию в серьёзном, военном смысле", - пояснил Цыганов.

По его словам, сфере информационного противостояния Запад ведёт себя разнузданно в отношении России именно от ощущения безопасности, поскольку Москва в этой войне пока не развернула на позициях "Ярсы" и "Искандеры", которые "не ведают рефлексий по разрушенному доверию и не знают сожалений из-за вынужденных решений".

"Так не пора ли их развернуть? Информационная война – такая же, как и обычная. И на ней сожалеть должен враг", - заключил Цыганов.