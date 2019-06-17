Против "режима Плахотнюка" готов свидетельствовать Ренат Усатый, лидер "Нашей партии"

В Молдавии после допроса отпущен на свободу лидер "Нашей партии" Ренат Усатый. В ходе встречи со сторонниками на выходе из прокуратуры Усатый заявил, что ордер на его арест отменен.

"Этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров", - добавил политик.

Ренат Усатый подчеркнул, что готов свидетельствовать "против режима Владимира Плахотнюка". Напомним, это лидер Демократической партии - некогда правящей в Молдавии. Теперь в стране избрано новое правительство, однако беспокойства на фоне политических бурь не стихают. Ренат Усатый новое правительство поддерживает и говорит, что будет объезжать населенные пункты Молдавии, беседуя на тему со сторонниками. Пока же он принял решение отправиться на север Молдавии, к своим родителям.

Лидера "Нашей партии" задержали на границе с Румынией. Сразу же после прохождения молдавской границы он сел в машину сотрудников правоохранительных органов, чтобы отправиться в Кишинев, где Усатый дал показания в прокуратуре по возбужденным на него уголовным делам. Ранее он заявил, что обвинения в убийстве, контрабанде и других преступлениях были сфабрикованы против него по указанию Плахотнюка, который в 2014 году незаконно снял "Нашу партию" с парламентских выборов.

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