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Против "режима Плахотнюка" готов свидетельствовать Ренат Усатый, лидер "Нашей партии"

17 июня 2019, 11:39  •  80 • Политика
Задержанного в Молдавии лидера "Нашей партии" отпустили, отменив ордер на его арест. В то же время сам Ренат Усатый заявил, что готов свидетельствовать против "режима Плахотнюка".
В Молдавии после допроса отпущен на свободу лидер "Нашей партии" Ренат Усатый. В ходе встречи со сторонниками на выходе из прокуратуры Усатый заявил, что ордер на его арест отменен.
"Этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров", - добавил политик.
Ренат Усатый подчеркнул, что готов свидетельствовать "против режима Владимира Плахотнюка". Напомним, это лидер Демократической партии - некогда правящей в Молдавии. Теперь в стране избрано новое правительство, однако беспокойства на фоне политических бурь не стихают. Ренат Усатый новое правительство поддерживает и говорит, что будет объезжать населенные пункты Молдавии, беседуя на тему со сторонниками. Пока же он принял решение отправиться на север Молдавии, к своим родителям.
Лидера "Нашей партии" задержали на границе с Румынией. Сразу же после прохождения молдавской границы он сел в машину сотрудников правоохранительных органов, чтобы отправиться в Кишинев, где Усатый дал показания в прокуратуре по возбужденным на него уголовным делам. Ранее он заявил, что обвинения в убийстве, контрабанде и других преступлениях были сфабрикованы против него по указанию Плахотнюка, который в 2014 году незаконно снял "Нашу партию" с парламентских выборов.

Досье

Усатый был мэром второго по величине города Бельцы, который называют северной столицей Молдавии. Он вынужден был уехать в Москву в августе 2016 года после того, как прокуратура возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. Политик несколько месяцев жил в России, потом в Германии, после чего уехал, предположительно, в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину, пишет ТАСС.

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