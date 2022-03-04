Против "Байрактаров" и "Джавелинов": В Минобороны рассказали об отваге и героизме бойцов

В Министерстве обороны России рассказали об отваге и героизме русских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. У страны стало на семь героев России больше. Они выходили против турецких "Байрактаров" и американских "Джавелинов".

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов был назначен ответственным по прикрытию отдельной мотострелковой бригады, которой угрожала атака со стороны авиации противника. ВСУ должны были ударить 28 февраля. К месту дислоцирования русских бойцов выдвинулись украинские диверсанты. Они должны были уничтожить боевые машины зенитного ракетного дивизиона.

Когда диверсионно-разведывательная группа была замечена, Алексей Панкратов отдал приказ занять оборону. Начался бой. В небе показались самолёты противника. Русские зенитчики под руководством командира сбили Су-25, а также три ударных беспилотника "Байрактар", принадлежащих ВСУ. На следующий день они уничтожили ещё два таких же турецких беспилотника ВСУ.

Уроженец Крыма старший сержант Юрий Нимченко командовал танком. Перед ним стояла задача захватить переправу через реку – стратегически важный объект. Первая попытка была предпринята вечером 24 февраля.

"В ходе атаки украинских военных экипаж Юрия Нимченко, проявив личное мужество, отвагу и героизм, в первые минуты боя уничтожил три вражеских танка, сорвав наступление противника", - говорится в проекте наградного листа Минобороны.

На следующий день украинским войскам противостоял танковый батальон, который поддерживали пехотинцы. Противник превосходил русских бойцов количественно. Юрий Нимченко дождался, пока танки врага подойдут на расстояние прямой видимости. Начался бой. За 40 минут ликвидировано три БТР и шесть танков. Ещё одну атаку противника удалось сорвать. Русские подразделения смогли занять необходимую позицию без потерь.

Командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин участвовал в операции захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Враг значительно превосходил по силам, но экипаж Старостина подбили восемь БТР, ликвидировали десятки националистов.

Танк старлея был атакован при помощи американского "Джавелина". Старостина контузило, но он смог убедиться в исправности техники, из боя не вышел. Его экипаж уничтожил ещё два танка.

Штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин вступил в дуэльный бой с украинским Су-27 и уничтожил его. Этим он не позволил противнику ударить по русским войскам.

Позднее Дудин должен был выполнить боевую задачу – уничтожить ЗРК "Бук-М1" ВСУ. Они располагались в зоне, патрулируемое ПВО Украины. Штурман направил истребитель в эту зону. При снижении до предельно малой высоты он намеренно показался на радарах противника. "Бук-М1" включился, в тот же момент майор поразил установку ракетой и успел уйти из зоны поражения. В последующие дни Виктор Дудин поразил пару Су-27.

Старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов столкнулся с противником, который использовал как живой щит мирных жителей украинских сёл. Боевую машину, где находился русский военный" враг подбил. Гаджимагомедов выбрался и открыл огонь по националистам. Это их отвлекло, что позволило подчинённым старлея занять круговую оборону.

Отважный Нурмагомед Гаджимагомедов был ранен, но продолжал вести бой, пока не закончились патроны, попал в окружение и подорвал себя, а заодно и украинских боевиков, окруживших его.

"Потомственный офицер, уроженец Дагестана Нурмагомед предпочёл погибнуть и забрать как можно больше жизней врагов, но не сдаться неонацистам", - говорится в документе.

Полковник Алексей Бернгард продемонстрировал профессионализм и умелое руководство, что позволило личному составу быстро вклиниться в оборону противника. 2 марта русским военнослужащим удалось прорвать оборону противника, которую ВСУ создавали восемь лет. Враг запаниковал и бежал.

Капитан Алексей Левкин командовал танковой ротой, на которую во время выдвижения на рубеж напали превосходящие силы противника из засады. Ситуация была критическая, но Левкин сориентировался мгновенно. Он уничтожил три БМП и два танка ВСУ.

Когда его подразделением были израсходованы почти все боеприпасы, капитан приказал им отходить, чтобы пополнить боекомплект. Он остался на позиции, чтобы прикрывать своих бойцов, выносивших раненых. Одновременно ему удалось скорректировать артиллерийский огонь и передать на командный пункт разведданные. Танковая рота в том бою уничтожила ещё восемь танков и три БМП, пишет "Комсомольская правда".